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  4. Каграманова показала лучший результат сезона в мире в ходьбе на 10 000 м

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Каграманова показала лучший результат сезона в мире в ходьбе на 10 000 м
Каграманова показала лучший результат сезона в мире в ходьбе на 10 000 м.

Россиянка Рейхан Каграманова показала лучший результат сезона в мире в спортивной ходьбе на 10 000 м.

Накануне Каграманова победила на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Она преодолела дистанцию за 42 минуты 38,03 секунды.

С 30 мая лучшее время сезона принадлежало перуанке Кимберли Гарсии Леон (42.45,06).

Кубок в Чебоксарах завершится 21 июня. Российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
сборная Перу жен
Рейхан Каграманова
Кимберли Гарсия Леон
Кубок России
logoсборная России жен

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