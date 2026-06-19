Каграманова показала лучший результат сезона в мире в ходьбе на 10 000 м
Каграманова показала лучший результат сезона в мире в ходьбе на 10 000 м.
Россиянка Рейхан Каграманова показала лучший результат сезона в мире в спортивной ходьбе на 10 000 м.
Накануне Каграманова победила на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Она преодолела дистанцию за 42 минуты 38,03 секунды.
С 30 мая лучшее время сезона принадлежало перуанке Кимберли Гарсии Леон (42.45,06).
Кубок в Чебоксарах завершится 21 июня. Российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований с 2022 года.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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