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    ФИФА получила от WADA данные о российских футболистах из базы Московской антидопинговой лаборатории

    Теги премьер-лига Россия сборная России ФИФА допинг WADA Григорий Родченков

    ФИФА сообщила о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) новых данных о российских футболистах из базы Московской антидопинговой лаборатории, которой до увольнения и бегства в США руководил Григорий Родченков.

    «Мы можем подтвердить, что ФИФА и другие международные федерации сегодня встретились с WADA и получили новые данные из московской лаборатории.

    ФИФА ожидает дополнительной информации от WADA в ближайшие месяцы. ФИФА продолжит свои расследования в тесном сотрудничестве с WADA по всем возможным направлениям.

    Если будет достаточно доказательств нарушений антидопинговых правил каким-либо спортсменом, ФИФА применит к нему соответствующие санкции», – сообщили в пресс-службе организации.

    Ранее сообщалось, что как минимум 34 футболиста, включая весь состав сборной России, выступавшей на ЧМ-2014, могли приобрести выгоду от сокрытия данных о применении допинга в российском футболе.

    Имена 34 игроков были переданы ФИФА более года назад. Было начато расследование, но все пробы дали отрицательный результат. В 2018 году будет проведен дополнительный анализ проб, в том числе на предмет попыток вскрытия и подмены проб.

    Адвокат Родченкова: «У Григория есть доказательства по допингу в российском футболе, но ФИФА пока не выходила на связь»

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