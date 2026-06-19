«Бриллиантовая лига». Легкоатлеты разыграют медали в беге, прыжках с шестом, метании копья и тройном прыжке

19 июня в Дохе пройдет пройдет седьмой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
7-й этап
Доха, Катар
Мужчины
Прыжки с шестом
19:02
Тройной прыжок
1. Педру Пишарду (Португалия) – 17,71
2. Джордан Скотт (Ямайка) – 17,69
3. Яссер Трики (Алжир) – 17,67
Прыжки в высоту
20:10
110 м с/б
1. Корделл Тинч (США) – 13,23
2. Асьер Мартинес (Испания) – 13,27
3. Томас Уилкс (Франция) – 13,28
Метание копья
20:44
200 м
21:10
3000 м, стипль-чез
21:45
Женщины
Тройной прыжок
1. Дэвислейди Веласко (Куба) – 15,13
2. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,97
3. Сали Сарр (Сенегал) – 14,86
400 м с/б
1. Эмма Заплеталова (Словакия) – 52,30
2. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,05
3. Кеми Адекойя (Нигерия) – 53,67
100 м
20:24
800 м
5000 м
20:47
20:36
1500 м
21:20
400 м
21:35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.
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