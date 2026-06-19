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«Бриллиантовая лига». Легкоатлеты разыграют медали в беге, прыжках с шестом, метании копья и тройном прыжке
В Дохе пройдет седьмой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

19 июня в Дохе пройдет пройдет седьмой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

«Бриллиантовая лига»

7-й этап

Доха, Катар

Мужчины

Прыжки с шестом

19:02

Тройной прыжок

1. Педру Пишарду (Португалия) – 17,71

2. Джордан Скотт (Ямайка) – 17,69

3. Яссер Трики (Алжир) – 17,67

Прыжки в высоту

20:10

110 м с/б

1. Корделл Тинч (США) – 13,23

2. Асьер Мартинес (Испания) – 13,27

3. Томас Уилкс (Франция) – 13,28

Метание копья

20:44

200 м

21:10

3000 м, стипль-чез

21:45

Женщины

Тройной прыжок

1. Дэвислейди Веласко (Куба) – 15,13

2. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,97

3. Сали Сарр (Сенегал) – 14,86

400 м с/б

1. Эмма Заплеталова (Словакия) – 52,30

2. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,05

3. Кеми Адекойя (Нигерия) – 53,67

100 м

20:24

800 м

5000 м

20:47

20:36

1500 м

21:20

400 м

21:35

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
тройной прыжок
прыжки с шестом
метания
прыжки в высоту
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Леянис Перес Эрнандес
Дэвислейди Веласко
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Эмма Заплеталова
Рашелл Клэйтон
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Кеми Адекойя
Асьер Мартинес
Яссер Трики
Джордан Скотт
logoсборная Ямайки
сборная Испании
Корделл Тинч
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logoПедру Пишарду
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Комментарии

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В 20:00 можно посмотреть трансляцию онлайн на Матч ТВ и на спортбокс.ру как раз до футбола США - Австралия в 22:00
У женщин высокие результаты в тройном прыжке, а парни ещё лучше, показывая результаты далеко за 17 м. Кто по личнику прыгнул, а кто национальный рекорд установил.
Обзор на Ютюбе потом можно включить и нормально
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