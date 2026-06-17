Исинбаева поблагодарила Карелина за поддержку: «Спасибо за спортивную солидарность, которая не ломается под давлением обстоятельств»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поблагодарила за поддержку трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе Александра Карелина.
Карелин призвал остановить критику в адрес спортсменки и назвал ее «уникальной дочерью России».
«Александр Александрович! Этот пост — моя искренняя благодарность вам. В мире, где так много шума и необоснованной критики, Ваше веское, честное слово и надежное плечо значат для меня бесконечно много.
Для меня вы — не просто легенда мирового спорта, чьим авторитетом восхищаются миллионы. Вы — человек потрясающего благородства и настоящей мудрости.
Спасибо за вашу поддержку, за прямоту и за ту самую спортивную солидарность, которая не ломается под давлением обстоятельств», — написала Исинбаева.
Александр Карелин: «Не трогайте Исинбаеву. Она – уникальная дочь России»
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