Исинбаева поблагодарила Карелина за поддержку: «Спасибо за спортивную солидарность, которая не ломается под давлением обстоятельств»

Исинбаева поблагодарила Карелина за поддержку после его слов о «дочери России».

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поблагодарила за поддержку трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе Александра Карелина .

Карелин призвал остановить критику в адрес спортсменки и назвал ее «уникальной дочерью России».

«Александр Александрович! Этот пост — моя искренняя благодарность вам. В мире, где так много шума и необоснованной критики, Ваше веское, честное слово и надежное плечо значат для меня бесконечно много.

Для меня вы — не просто легенда мирового спорта, чьим авторитетом восхищаются миллионы. Вы — человек потрясающего благородства и настоящей мудрости.

Спасибо за вашу поддержку, за прямоту и за ту самую спортивную солидарность, которая не ломается под давлением обстоятельств», — написала Исинбаева.

Александр Карелин: «Не трогайте Исинбаеву. Она – уникальная дочь России»