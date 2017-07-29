Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    IAAF включила 19 россиян в список участников ЧМ-2017

    Теги прыжки в длину бег спортивная ходьба метания чемпионат мира сборная России сборная России жен прыжки в высоту прыжки с шестом толкание ядра десятиборье IAAF Ирина Гордеева Дарья Клишина Сергей Шубенков Мария Ласицкене (Кучина) Александр Меньков Илья Шкуренев Сергей Литвинов Алексей Сокирский Илья Иванюк Анжелика Сидорова Вера Ребрик Александр Лесной Виктор Бутенко Данил Лысенко Илья Мудров Сергей Широбоков Валерий Пронкин Ольга Муллина Клавдия Афанасьева

    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала официальный список участников чемпионата мира в Лондоне, который пройдет с 4 по 13 августа.

    В список вошли 19 россиян, которые были допущены до международных стартов в качестве нейтральных спортсменов и выполнили норматив для отбора на чемпионат мира.

    На чемпионате мира выступят:

    Клавдия Афанасьева (спортивная ходьба)
    Виктор Бутенко (метание диска)
    Ирина Гордеева (прыжки в высоту)
    Илья Иванюк (прыжки в высоту)
    Дарья Клишина (прыжки в длину)
    Мария Ласицкене (прыжки в высоту)
    Александр Лесной (толкание ядра)
    Сергей Литвинов (метание молота)
    Данил Лысенко (прыжки в высоту)
    Александр Меньков (прыжки в длину)
    Илья Мудров (прыжки с шестом)
    Ольга Муллина (прыжки с шестом)
    Валерий Пронкин (метание молота)
    Вера Ребрик (метание копья)
    Анжелика Сидорова (прыжки с шестом)
    Алексей Сокирский (метание молота)
    Сергей Широбоков (спортивная ходьба)
    Илья Шкуренев (десятиборье)
    Сергей Шубенков (110 м с/б)

    Фейк, а не легкая атлетика. Что не показали Дмитрию Медведеву

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться