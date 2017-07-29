IAAF включила 19 россиян в список участников ЧМ-2017

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала официальный список участников чемпионата мира в Лондоне, который пройдет с 4 по 13 августа.

В список вошли 19 россиян, которые были допущены до международных стартов в качестве нейтральных спортсменов и выполнили норматив для отбора на чемпионат мира.

На чемпионате мира выступят:

Клавдия Афанасьева (спортивная ходьба)

Виктор Бутенко (метание диска)

Ирина Гордеева (прыжки в высоту)

Илья Иванюк (прыжки в высоту)

Дарья Клишина (прыжки в длину)

Мария Ласицкене (прыжки в высоту)

Александр Лесной (толкание ядра)

Сергей Литвинов (метание молота)

Данил Лысенко (прыжки в высоту)

Александр Меньков (прыжки в длину)

Илья Мудров (прыжки с шестом)

Ольга Муллина (прыжки с шестом)

Валерий Пронкин (метание молота)

Вера Ребрик (метание копья)

Анжелика Сидорова (прыжки с шестом)

Алексей Сокирский (метание молота)

Сергей Широбоков (спортивная ходьба)

Илья Шкуренев (десятиборье)

Сергей Шубенков (110 м с/б)

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