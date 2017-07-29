IAAF включила 19 россиян в список участников ЧМ-2017
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала официальный список участников чемпионата мира в Лондоне, который пройдет с 4 по 13 августа.
В список вошли 19 россиян, которые были допущены до международных стартов в качестве нейтральных спортсменов и выполнили норматив для отбора на чемпионат мира.
На чемпионате мира выступят:
Клавдия Афанасьева (спортивная ходьба)
Виктор Бутенко (метание диска)
Ирина Гордеева (прыжки в высоту)
Илья Иванюк (прыжки в высоту)
Дарья Клишина (прыжки в длину)
Мария Ласицкене (прыжки в высоту)
Александр Лесной (толкание ядра)
Сергей Литвинов (метание молота)
Данил Лысенко (прыжки в высоту)
Александр Меньков (прыжки в длину)
Илья Мудров (прыжки с шестом)
Ольга Муллина (прыжки с шестом)
Валерий Пронкин (метание молота)
Вера Ребрик (метание копья)
Анжелика Сидорова (прыжки с шестом)
Алексей Сокирский (метание молота)
Сергей Широбоков (спортивная ходьба)
Илья Шкуренев (десятиборье)
Сергей Шубенков (110 м с/б)
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