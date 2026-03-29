  • «Я думала, что истеку там кровью и умру». На российскую легкоатлетку Масанову напала стая собак во время пробежки на Кипре
«Я думала, что истеку там кровью и умру». На российскую легкоатлетку Масанову напала стая собак во время пробежки на Кипре

Российская легкоатлетка Ирина Масанова рассказала, что на нее напали собаки во время пробежки на Кипре.

После инцидента спортсменку доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

«Спасибо вам, что переживаете и поддерживаете, даже одно слово делает меня сильнее. Мыслей много. Главная: я жива, потому что в моменте я думала, что истеку там кровью и умру, никто меня не найдет.

Мне сказали, что нужно остаться на 1-2 дня в больнице. Это печально. Антибиотики на завтрак, обед и ужин через вену, потом можно будет в виде таблеток дома. Справа подтекает шов, но вроде так и должно быть. Повязку [на голову] накладывать не стали, за это настоящее спасибо. Лежать скучно, хочу домой», – написала Масанова в своем телеграм-канале.

Масанова – рекордсменка России в беге на 48 часов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Ирина Масанова
происшествия
Бег
собаки
Опа, знакомая ситуация.
У нас в каждом провинциальном населённом пункте такая дичь и хоть бы что. Зоошиза своими воплями не даёт бороться с проблемой. Собачки важнее человека(даже ребёнка).
просто если под решением проблемы вы понимаете убийство всех не домашних собак - это плохое решение 🤓
Не убийство, а отлов для начала. Дальнейшие схемы пусть компетентные специалисты разрабатывают. Какой-нибудь период нахождения в питомнике и дальнейшее усыпление, если не нашёлся хозяин. Отлов бродячих псов не нарушает популяцию. А стая голодных собак это угроза человеку.
Я не хочу, чтобы моего ребёнка растерзала свора голодных собак. Страшнее смерти сложно придумать. Попробуйте меня переубедить.
Мне кажется, многие собачники просто умом повернулись.
Гуляю как-то, девочка лет десяти выгуливает собаку. Собака (не опасная, но наглая) сорвалась с поводка и кинулась на меня. Я на неё заорал, собака остановилась.
Девочка (мне по пояс ростом): "если будете так кричать на мою собаку, я вас убью".
И как на это реагировать?
Малой ремня
Заявить в полицию, например. Желательно сняв угрозы убийством на видео. В заявлении указать, что из-за этого чувствуете беспокойство, стали плохо спать и т.д. Плевать, что это ребёнок сказал, пусть ПДН его родителей фигачат. Ну и собака есть - вдруг она натравит.
Страны разные, а проблема одна
Всмысле??а это разве не только в России??и лично Путин виноват
Ну вот не только в России собаки мешают жить спокойно спортсменам. Наших лыжников хоть одна собака испугала, а тут целая стая...
На будущее отпугиватель для собак бери с собой. Не на всех (бойцовским как-то по фиг), но на многих действует...
Проще перцовку, действует на всех
Они просто поиграться хотели!!!собачки не кусают без причины!!!видно злой человек!!!

(Зоошиза,так ведь?)
Цветущий европейский сад.
Здоровья Ирине! Если укусы серьёзные, то как правило заживают долго.
Странно, вроде профессиональная бегунья, а бегает без газового балончика
вот что творицца на кипре !!!!!!!!!!!!!!!
