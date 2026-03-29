«Я думала, что истеку там кровью и умру». На российскую легкоатлетку Масанову напала стая собак во время пробежки на Кипре
Российская легкоатлетка Ирина Масанова рассказала, что на нее напали собаки во время пробежки на Кипре.
После инцидента спортсменку доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.
«Спасибо вам, что переживаете и поддерживаете, даже одно слово делает меня сильнее. Мыслей много. Главная: я жива, потому что в моменте я думала, что истеку там кровью и умру, никто меня не найдет.
Мне сказали, что нужно остаться на 1-2 дня в больнице. Это печально. Антибиотики на завтрак, обед и ужин через вену, потом можно будет в виде таблеток дома. Справа подтекает шов, но вроде так и должно быть. Повязку [на голову] накладывать не стали, за это настоящее спасибо. Лежать скучно, хочу домой», – написала Масанова в своем телеграм-канале.
Масанова – рекордсменка России в беге на 48 часов.
У нас в каждом провинциальном населённом пункте такая дичь и хоть бы что. Зоошиза своими воплями не даёт бороться с проблемой. Собачки важнее человека(даже ребёнка).
Я не хочу, чтобы моего ребёнка растерзала свора голодных собак. Страшнее смерти сложно придумать. Попробуйте меня переубедить.
Гуляю как-то, девочка лет десяти выгуливает собаку. Собака (не опасная, но наглая) сорвалась с поводка и кинулась на меня. Я на неё заорал, собака остановилась.
Девочка (мне по пояс ростом): "если будете так кричать на мою собаку, я вас убью".
И как на это реагировать?
(Зоошиза,так ведь?)