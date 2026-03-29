«Я думала, что истеку там кровью и умру». На российскую легкоатлетку Масанову напала стая собак во время пробежки на Кипре

На легкоатлетку Масанову напала стая собак во время пробежки на Кипре.

Российская легкоатлетка Ирина Масанова рассказала, что на нее напали собаки во время пробежки на Кипре.

После инцидента спортсменку доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

«Спасибо вам, что переживаете и поддерживаете, даже одно слово делает меня сильнее. Мыслей много. Главная: я жива, потому что в моменте я думала, что истеку там кровью и умру, никто меня не найдет.

Мне сказали, что нужно остаться на 1-2 дня в больнице. Это печально. Антибиотики на завтрак, обед и ужин через вену, потом можно будет в виде таблеток дома. Справа подтекает шов, но вроде так и должно быть. Повязку [на голову] накладывать не стали, за это настоящее спасибо. Лежать скучно, хочу домой», – написала Масанова в своем телеграм-канале.

Масанова – рекордсменка России в беге на 48 часов.