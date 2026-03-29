Владимир Путин: «Россия в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр»

Президент РФ Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России (ОКР) со 115-летием.

«Уважаемые друзья!

Поздравляю вас со 115-летием Олимпийского комитета России. Отмечу, что наша страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и, начиная с 1900 года, участвовала в возрожденных Олимпийских играх, дважды принимала их у себя – в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. И оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК. Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма.

И конечно, нынешний юбилей – замечательный повод вспомнить тех, кто стоял у истоков создания отечественной спортивной отрасли, укреплял ее победные традиции, в сложной, бескомпромиссной борьбе завоевывал медали и титулы, воспитывал олимпийских рекордсменов, чемпионов и призеров.

Отрадно, что и сегодня ОКР вносит поистине уникальный вклад в развитие спорта высших достижений в России и подготовку олимпийцев, в продвижение ценностей здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей.

От души желаю сотрудникам Олимпийского комитета России, нашим атлетам, тренерам и наставникам, ветеранам олимпийского движения успехов и всего наилучшего», – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: сайт Кремля
Забавно это слышать от человека, уничтожившего российский спорт.
Зачем?!!
Есть же Игры Дружбы!!!
Игры есть, дружбы нет.
Партнёры только))
Самое актуальное для страны в данный момент
Ты, че, у меня на работе обморок один скулит, что наше неучастие на ЧМ по футболу - трагедия всей его жизни. 29 лет человечку. 😂
На каком из?
Возможно будут ОИ в России,но ты их Володя не увидишь!
В 22 веке скорее всего, когда 150 стукнет
Юбилей отстраненного ОКР.
Жаль что мы не увидим)
Почему в будущем, а не сейчас?? Почему завтра, а не сегодня?? Сколько ждать ещё???
Ну что вы такой не терпеливый?? Сейчас вот майские указы выполним и будет вам ОИ.
Только без сборной России)
не нужно «разевать рот» в плане отношения к иностранному кино
так и с Олимпиадами надо, нужны игры Пхеньян-Москва-Минск
