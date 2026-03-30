Легкоатлетка Масанова о нападении собак на Кипре: «Я уже прощалась с жизнью. Если тебя схватили за конечность, ты хотя бы можешь отбиваться, а если за голову – никаких шансов»

Легкоатлетка Ирина Масанова рассказала, как на нее напала стая собак на Кипре.

Российская бегунья на ультрамарафонские дистанции Ирина Масанова рассказала, как на нее напали собаки во время тренировки на Кипре.

Инцидент произошел в субботу. Масанова получила, в частности, травмы головы и была госпитализирована.

«У дороги стоял маленький домик, вроде фермы. Здесь в полях таких очень много. Увидела вдалеке трех больших собак, они залаяли. Я в таких случаях всегда останавливаюсь. Посмотрела по сторонам, тут из домика вышла женщина, я ей крикнула: «Заберите собак!» Она стала им что-то очень громко кричать, а потом зачем-то сама вышла на дорогу.

От дома до дороги метров 30. И вот когда она прошла эти 30 метров, собаки вслед за ней бросились на меня. У меня уже не было ни пространства, ни времени для маневра. Схватила с дороги большой камень и встала в боевую позу. Если бы убегала – было бы только хуже.

Первой собаке я изо всех сил камнем влепила в морду. Но две другие напрыгнули на меня и, так как они большие, сбили с ног. Я старалась сгруппироваться и руками защищать голову и лицо. Но самая отбитая собака вцепилась и таскала меня за голову по земле. Теперь я знаю, что чувствует человек, когда с него снимают скальп.

Женщина кричала, звала их домой. Мельком увидела у нее в руках ошейник, она вроде бы пыталась оттащить. Но они словно становились только злее. Я уже прощалась с жизнью. Если тебя схватили за конечность, ты хотя бы можешь отбиваться, а если за голову – никаких шансов. Я истекаю кровью и ничего не могу сделать.

Думала: как же обидно умереть в таком красивом месте, в замечательных зеленых полях с видом на ветряки. И ведь меня никто не найдет, потому что я никому не сказала, куда именно побегу… Все закончилось так же внезапно, как и началось. Собаки разбежались. А я лежала окровавленная в пыли.

Я встала и закричала. Почему-то по-русски, хотя говорю по-английски и по-гречески. Мне показалось, что не видит правый глаз, и стало очень страшно, что его больше нет. Но потом поняла, что его просто залило кровью. И тут я увидела, что кровь из меня хлещет примерно таким же водопадом, как тот, на который я только что смотрела.

У меня было с собой маленькое полотенце из микрофибры, чтобы вытирать пот. Я прижала его к ране на голове, но почему-то вместе с камнем, которым только что защищалась. Потом поняла, что не хватает одного наушника, и стала еще ползать по земле и искать второй. Белый наушник, белые камни, я вся в крови ползаю на коленях… И ведь нашла!

Я попыталась разблокировать телефон, но он по Face ID меня не узнавал. Почему-то единственное, что открылось, это прямой эфир в инстаграме. И я стала его вести, потому что подумала: это единственный шанс, что кто-то узнает про меня и найдет. Потом осознала, что, наверное, неправильно выкладывать такой жесткий контент в общий доступ. Но в тот момент у меня было минимум мыслей.

Женщина в это время отвела собак в дом, вернулась и спросила: «Вам нужна помощь?» Странный вопрос. «Конечно, нужна, вызывай скорую!» У нее почему-то был кнопочный телефон. Она куда-то долго звонила, потом говорит: «У меня есть машина, садитесь, я вас отвезу».

Я в это время уже была на связи с мужем, который увидел мой прямой эфир и дозвонился. От этого места метров 500 до дороги, откуда уже можно было выбраться. Но я поверила женщине и села в ее машину.

Села, но она куда-то ушла. В этот момент я подумала, что, возможно, попала в лапы каким-то странным людям. Что, если меня тут и пристрелят? Или я так и истеку кровью? Выйти из машины я не могу, потому что там могут быть собаки, женщины нет…

Она вернулась спустя минут 15… с аптечкой. Там вата, бинты. «Мадам, вы с ума сошли, мне в больницу надо!» И она опять ушла. Еще минут через 15 приехал ее сын. Увидел меня и первым делом: «Are you ok? Помощь нужна?» Я думаю: «Чувак, это у вас семейное, что ли?»

Ну, из ружья не пристрелили, и на том спасибо. Сын все-таки отвез меня в больницу», – рассказала Масанова в комментарии для Спортса’’ .

