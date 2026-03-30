0

Победитель Нью-Йоркского марафона Корир дисквалифицирован на 5 лет за допинг

Победитель Нью-Йоркского марафона Корир дисквалифицирован на 5 лет за допинг.

Кенийский бегун Альберт Корир дисквалифицирован на 5 лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU).

В октябре 2025 года спортсмен сдал три внесоревновательные пробы, в которых обнаружили синтетическую форму эритропоэтина (CERA).

Дисквалификация Корира отсчитывается с января 2026-го. Все результаты кенийца, показанные с 3 октября 2025-го, аннулированы.

Кориру 32 года. В 2021-м он выиграл Нью-Йоркский марафон.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: AIU
дисквалификации
AIU
logoсборная Кении
logoдопинг
Бег
Альберт Корир
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпион мира на 100 м американец Фред Керли дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил
7 марта, 11:38
27 кенийских спортсменов временно отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил
3 марта, 14:50
Призер чемпионата мира Велтеджи дисквалифицирована на 2 года за уклонение от допинг-контроля
27 февраля, 14:52
Рекомендуем
Главные новости
Легкоатлетка Масанова о нападении собак на Кипре: «Я уже прощалась с жизнью. Если тебя схватили за конечность, ты хотя бы можешь отбиваться, а если за голову – никаких шансов»
сегодня, 10:12
«Я думала, что истеку там кровью и умру». На российскую легкоатлетку Масанову напала стая собак во время пробежки на Кипре
вчера, 09:44
Владимир Путин: «Россия в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр»
вчера, 07:20
Этап «Бриллиантовой лиги» в Дохе, запланированный на май, может не состояться из-за конфликта на Ближнем Востоке
27 марта, 14:50
Глава МОК о запрете трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Это было моим приоритетом задолго до того, как президент Трамп пошел на второй срок»
27 марта, 07:53
Дональд Трамп: «Поздравляю МОК с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это происходит только благодаря моему указу»
27 марта, 07:19
Журова об обсуждении с Конгрессом США допуска России до Игр-2028: «Они заинтересованы, сказали, что проявят максимум возможных сигналов»
27 марта, 06:57
Песков поддержал решение МОК запретить участие трансгендеров в женских соревнованиях
27 марта, 06:55
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Это было бы несправедливо, а в некоторых видах спорта и небезопасно»
26 марта, 13:25
Дегтярев принял участие в мероприятиях ЮНЕСКО в рамках конвенции по борьбе с допингом в Париже
26 марта, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
Рекомендуем