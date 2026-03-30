Победитель Нью-Йоркского марафона Корир дисквалифицирован на 5 лет за допинг
Кенийский бегун Альберт Корир дисквалифицирован на 5 лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU).
В октябре 2025 года спортсмен сдал три внесоревновательные пробы, в которых обнаружили синтетическую форму эритропоэтина (CERA).
Дисквалификация Корира отсчитывается с января 2026-го. Все результаты кенийца, показанные с 3 октября 2025-го, аннулированы.
Кориру 32 года. В 2021-м он выиграл Нью-Йоркский марафон.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: AIU
