Победитель Нью-Йоркского марафона Корир дисквалифицирован на 5 лет за допинг.

Кенийский бегун Альберт Корир дисквалифицирован на 5 лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU).

В октябре 2025 года спортсмен сдал три внесоревновательные пробы, в которых обнаружили синтетическую форму эритропоэтина (CERA).

Дисквалификация Корира отсчитывается с января 2026-го. Все результаты кенийца, показанные с 3 октября 2025-го, аннулированы.

Кориру 32 года. В 2021-м он выиграл Нью-Йоркский марафон.