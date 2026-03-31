В Музее мадам Тюссо в Амстердаме появилась восковая фигура Фемке Бол

В Музее мадам Тюссо в Амстердаме появилась восковая фигура нидерландской легкоатлетки Фемке Бол.

«Мы рады приветствовать Фемке Бол в семье Музея мадам Тюссо. Учитывая ее невероятные достижения как олимпийской чемпионки, чемпионки мира и рекордсменки в легкой атлетике, нельзя отрицать, что она заслуживает этой чести», – заявили в пресс-службе музея.

Фемке 26 лет, она является олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в смешанной эстафете 4×400 м, трехкратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.