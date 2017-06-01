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    Лебедева, Абакумова и Гниденко подали иск в CAS, чтобы оспорить методику Родченкова по туринаболу

    Теги велотрек прыжки в длину метания допинг сборная России жен МОК Татьяна Лебедева тройной прыжок Мария Абакумова сборная России жен CAS Артем Пацев Екатерина Гниденко Андрей Митьков Григорий Родченков Тимофей Соболевский

    Российские легкоатлетки Татьяна Лебедева и Марии Абакумовой, а также велосипедистка Екатерина Гниденко подали совместный иск Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с дисквалификациями за использование туринабола.

    Представители спортсменок рассчитывают доказать, что методика его обнаружения, которую разработал бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и другой российский специалист Тимофей Соболевский, не является корректной. Ответчиком в процессе выступает МОК.

    Спортсменкам, не согласным с решением МОК, помогает организация «Спорт и право», в ее руководство входят юрист Артем Пацев и спортивный агент Андрей Митьков.

    Напомним, что у многих спортсменов в ходе перепроверки допинг-проб из Пекина-2008 и Лондона-2012 был обнаружен туринабол.

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