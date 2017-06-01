Лебедева, Абакумова и Гниденко подали иск в CAS, чтобы оспорить методику Родченкова по туринаболу

Российские легкоатлетки Татьяна Лебедева и Марии Абакумовой, а также велосипедистка Екатерина Гниденко подали совместный иск Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с дисквалификациями за использование туринабола.

Представители спортсменок рассчитывают доказать, что методика его обнаружения, которую разработал бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и другой российский специалист Тимофей Соболевский, не является корректной. Ответчиком в процессе выступает МОК.

Спортсменкам, не согласным с решением МОК, помогает организация «Спорт и право», в ее руководство входят юрист Артем Пацев и спортивный агент Андрей Митьков.

Напомним, что у многих спортсменов в ходе перепроверки допинг-проб из Пекина-2008 и Лондона-2012 был обнаружен туринабол.