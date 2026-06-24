Счетная палата нашла признаки хищения средств на сумму 28,9 млн рублей в университете имени Лесгафта

Счетная палата увидела хищение 28,9 млн рублей в университете имени Лесгафта.

Счетная палата нашла признаки хищения средств на сумму 28,9 млн рублей в университете физической культуры и спорта имени Лесгафта.

Проверка показала, что университет без согласования с собственниками предоставлял помещения в пользование третьим лицам и размещал гостей в гостиничном комплексе учебно-тренировочного центра без оформления документов и взимания платы. Счетная палата допускает признаки хищения средств на сумму 28,9 млн рублей. По фактам нарушений будет направлено обращение в Генпрокуратуру.

Также Счетная палата установила ряд нарушений Минспортом и подведомственными ему учреждениями.

В частности, Минспортом завышен объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Центра спортивной подготовки (ЦСП) в результате финансирования расходов на заработную плату и оплату проезда спортсменов за счет разных источников (субсидии на госзадание и иные цели) на 570 млн рублей.

Кроме того, Минспорт некорректно рассчитал субсидии 11 регионам (на основании численности муниципальных округов, а не муниципальных образований), что привело к занижению объема финансирования на общую сумму 34,6 млн рублей.