  1. Спортс
  2. Легкая атлетика
  3. Новости

  4. Счетная палата нашла признаки хищения средств на сумму 28,9 млн рублей в университете имени Лесгафта

0
Счетная палата нашла признаки хищения средств на сумму 28,9 млн рублей в университете имени Лесгафта
Счетная палата увидела хищение 28,9 млн рублей в университете имени Лесгафта.

Счетная палата нашла признаки хищения средств на сумму 28,9 млн рублей в университете физической культуры и спорта имени Лесгафта.

Проверка показала, что университет без согласования с собственниками предоставлял помещения в пользование третьим лицам и размещал гостей в гостиничном комплексе учебно-тренировочного центра без оформления документов и взимания платы. Счетная палата допускает признаки хищения средств на сумму 28,9 млн рублей. По фактам нарушений будет направлено обращение в Генпрокуратуру.

Также Счетная палата установила ряд нарушений Минспортом и подведомственными ему учреждениями.

В частности, Минспортом завышен объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Центра спортивной подготовки (ЦСП) в результате финансирования расходов на заработную плату и оплату проезда спортсменов за счет разных источников (субсидии на госзадание и иные цели) на 570 млн рублей.

Кроме того, Минспорт некорректно рассчитал субсидии 11 регионам (на основании численности муниципальных округов, а не муниципальных образований), что привело к занижению объема финансирования на общую сумму 34,6 млн рублей.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoденьги
Министерство спорта России

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Минспорт России перевыполнил план по доходам федерального бюджета в 2025 году
5 минут назад
Михаил Дегтярев: «Те, кто хорошо выступят на Спартакиаде, попадут на обеспечение в своих федерациях и начнут готовиться к Олимпиаде-2028»
22 июня, 20:21
Михаил Дегтярев: «На подготовку к Олимпиаде‑2028 в Лос‑Анджелесе между федерациями будет распределено 2,6 млрд рублей»
4 июня, 10:17
Рекомендуем
Главные новости
Минспорт России перевыполнил план по доходам федерального бюджета в 2025 году
5 минут назад
24 июня стартует внеочередная сессия МОК. Там обсудят изменения хартии: понятие нейтральности и статус спортивных федераций
вчера, 11:45
В Крыму приостановлены все детские спортивные мероприятия до 1 сентября
вчера, 10:05
Михаил Дегтярев: «Готовится конкурс на оснащение центров раннего развития. Цель – протестировать детей и дать родителям и тренерам полный лист по способностям ребенка»
вчера, 07:46
Дегтярев о восстановлении РУСАДА: «После аудита WADA можно будет говорить о восстановлении РУСАДА в правах»
22 июня, 20:36
Михаил Дегтярев: «Те, кто хорошо выступят на Спартакиаде, попадут на обеспечение в своих федерациях и начнут готовиться к Олимпиаде-2028»
22 июня, 20:21
Дегтярев о возвращении российских спортсменов: «В диалоге, в коммуникации, где‑то с давлением через суды удается реализовать эту стратегию»
22 июня, 19:46
Михаил Дегтярев возглавил правительственную комиссию по борьбе с допингом
22 июня, 19:13
МОК лишил экс-россиянку Гулиеву серебра Олимпиады-2012 в беге на 800 м
22 июня, 17:28
Тангара о жизни в США: «Люди постоянно друг другу улыбаются – это даже раздражало, казалось неискренним, но потом я оценила. По возвращении в Россию мне испортили настроение через 10 минут»
22 июня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Арман Дюплантис и модель Дезире Ингландер выложили фото со свадьбы
20 июня, 14:25Фото
Смирнов об основателе CNN Тернере: «Это был интересный человек, яркая личность. Он выступал за добрые отношения между Россией и США»
6 мая, 15:35
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37