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    Глава WADA: «В России была проделана большая работа по антидопингу»

    Теги допинг WADA Крэйг Риди РУСАДА

    Президент Международного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди перед началом заседания совета учредителей организации в Монреале рассказал о ситуации с восстановлением лицензии Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

    «Я ожидаю, что этот вопрос будет рассмотрен серьезно, потому что была проделана большая работа как в России, так и в WADA, чтобы улучшить ситуацию. Завтра мы узнаем, что решит исполком», – сказал Риди.

    Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что надеется на полное восстановление РУСАДА в ноябре.

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