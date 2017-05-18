Президент Международного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди перед началом заседания совета учредителей организации в Монреале рассказал о ситуации с восстановлением лицензии Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я ожидаю, что этот вопрос будет рассмотрен серьезно, потому что была проделана большая работа как в России, так и в WADA, чтобы улучшить ситуацию. Завтра мы узнаем, что решит исполком», – сказал Риди.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что надеется на полное восстановление РУСАДА в ноябре.