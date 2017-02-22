Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Глава WADA: «Программа терапевтических исключений является необходимой частью элитного спорта»

    Теги допинг WADA Крэйг Риди

    Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди рассказал о системе выдачи терапевтических исключений (TUE).

    «Программа терапевтических исключений является необходимой частью элитного спорта, она имеет признание со стороны подавляющего большинства спортсменов, врачей и всех заинтересованных сторон в борьбе с допингом.

    Право на использование запрещенных веществ выдается исключительно антидопинговыми организациями после тщательной проверки в соответствии с международными стандартами, а также после оценки трех врачей.

    Выданные разрешения поступают на рассмотрение в антидопинговые агентства и WADA. Не стоит забывать, что для выдачи TUE требуется строгое выполнение четырех критериев», – сказал Риди.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться