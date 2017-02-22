Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди рассказал о системе выдачи терапевтических исключений (TUE).

«Программа терапевтических исключений является необходимой частью элитного спорта, она имеет признание со стороны подавляющего большинства спортсменов, врачей и всех заинтересованных сторон в борьбе с допингом.

Право на использование запрещенных веществ выдается исключительно антидопинговыми организациями после тщательной проверки в соответствии с международными стандартами, а также после оценки трех врачей.

Выданные разрешения поступают на рассмотрение в антидопинговые агентства и WADA. Не стоит забывать, что для выдачи TUE требуется строгое выполнение четырех критериев», – сказал Риди.