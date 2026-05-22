Сергей Шаров: «Марафон побегу лет через пять, не раньше. Если сейчас убить скорость – потом уже не поднимешься»

Чемпион России Шаров высказался о системе стартовых гонораров в легкой атлетике.

Чемпион России в полумарафоне Сергей Шаров высказался о системе стартовых гонораров за участие спортсменов в беговых соревнованиях, в частности в Казанском марафоне.

В августе 2025 года Шаров объявлял о переходе в легкую атлетику из лыжных гонок.

– Моя история в беге началась прошлым летом с московского фестиваля бега, куда я просто купил слот. Потом на полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге я тоже покупал слот и регистрировался на общих основаниях. В Ярославе бежал, потому что там забег имел статус чемпионата России и ничего покупать не надо было.

В целом, у нас в лыжах вообще коммерческих стартов почти нет. Поэтому я даже и не знал поначалу, что мне должны что-то платить за участие. Когда впервые предложили бесплатную гостиницу – уже круто было.

– Но в этом году ты же бегаешь не бесплатно? 

– Нет, сейчас уже тренер договорился. В Москве и Казани я бежал за стартовые, но по сравнению с марафонскими там совсем небольшие суммы. До 50 тысяч рублей, кое-где сильно меньше. Плюс отель и питание, хотя со вторым тоже не всегда складывается. Добираюсь я сам на машине. 

– Завтра тебе предлагают несколько миллионов рублей за участие в марафоне. Выйдешь? 

– Точно нет. Я еще молодой, вся карьера впереди. А если сейчас убить скорость – потом уже не поднимешься. Марафон побегу лет через пять, не раньше.

У меня в прошлом году уже был куплен слот в Омск, забронена гостиница. Пришлось все отменить, даже в минусе остался. Но не жалею, что меня отговорили. Сейчас сам понимаю, что слишком рано мне бежать марафон, – рассказал Шаров в интервью Спортсу’’.

