Международная федерация легкой атлетики отказалась снимать санкции с белорусских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК

World Athletics отказалась допускать белорусов после рекомендаций МОК.

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК ) в вопросе снятия санкций с белорусских спортсменов.

7 мая МОК рекомендовал снять все ограничения со спортсменов из Беларуси.

Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) направила требование о созыве внеочередного заседания Совета World Athletics для рассмотрения вопроса о допуске белорусских легкоатлетов к международным стартам, включая Олимпийские игры 2028 года и чемпионат мира среди юниоров 2026 года в Юджине.

На обращение БФЛА ответил глава World Athletics Себастьян Коу, его слова цитирует пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

«1. Решение МОК ввести санкции против Беларуси отличалось от решения, принятого Советом World Athletics в марте 2022 года. Хотя впоследствии МОК снял свои санкции, его меры не были идентичны тем, которые применила World Athletics. Многие международные федерации последовали рекомендации МОК и ввели санкции против Беларуси в 2022 году, а теперь приводят свои позиции в соответствие с обновленной позицией МОК.

World Athletics избрала иной подход. Совет рассмотрел этот вопрос независимо, согласовал санкции, довел причины этого решения до сведения общественности в то время, в том числе в письменном виде до вас.

2. Мы создали Рабочую группу для анализа и изучения вопросов идентификации спортсменов, их подготовки и отбора, а также для рассмотрения того, как может быть введен процесс восстановления как в Беларуси, так и в России, и благодарим вас и вашу команду за открытость и сотрудничество в этот период. Эта Рабочая группа отчитывалась перед Советом.

3. В марте 2025 года Совет рассмотрел отчет Рабочей группы и согласовал путь возвращения в международный спорт после начала мирных переговоров. Это касалось, в частности, молодых спортсменов и спортсменок, не имеющих связей с военными и/или органами внутренней безопасности и не получающих от них поддержки», – говорится в письме Коу.