  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Международная федерация легкой атлетики отказалась снимать санкции с белорусских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК
0

Международная федерация легкой атлетики отказалась снимать санкции с белорусских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК

World Athletics отказалась допускать белорусов после рекомендаций МОК.

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе снятия санкций с белорусских спортсменов.

7 мая МОК рекомендовал снять все ограничения со спортсменов из Беларуси.

Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) направила требование о созыве внеочередного заседания Совета World Athletics для рассмотрения вопроса о допуске белорусских легкоатлетов к международным стартам, включая Олимпийские игры 2028 года и чемпионат мира среди юниоров 2026 года в Юджине.

На обращение БФЛА ответил глава World Athletics Себастьян Коу, его слова цитирует пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

«1. Решение МОК ввести санкции против Беларуси отличалось от решения, принятого Советом World Athletics в марте 2022 года. Хотя впоследствии МОК снял свои санкции, его меры не были идентичны тем, которые применила World Athletics. Многие международные федерации последовали рекомендации МОК и ввели санкции против Беларуси в 2022 году, а теперь приводят свои позиции в соответствие с обновленной позицией МОК.

World Athletics избрала иной подход. Совет рассмотрел этот вопрос независимо, согласовал санкции, довел причины этого решения до сведения общественности в то время, в том числе в письменном виде до вас.

2. Мы создали Рабочую группу для анализа и изучения вопросов идентификации спортсменов, их подготовки и отбора, а также для рассмотрения того, как может быть введен процесс восстановления как в Беларуси, так и в России, и благодарим вас и вашу команду за открытость и сотрудничество в этот период. Эта Рабочая группа отчитывалась перед Советом.

3. В марте 2025 года Совет рассмотрел отчет Рабочей группы и согласовал путь возвращения в международный спорт после начала мирных переговоров. Это касалось, в частности, молодых спортсменов и спортсменок, не имеющих связей с военными и/или органами внутренней безопасности и не получающих от них поддержки», – говорится в письме Коу.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: БФЛА
logoМОК
logoСборная Беларуси
World Athletics (IAAF)
logoСебастьян Коу
БФЛА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Совершенное непонятно, на каком основании этот World Athletics присвоил себе право отстранять спортсменов по причинам, не имеющим никакого отношения к спорту. Подход они разработали, понимаешь. Просто тявкают на кого им указали.
ОтветФилин73
Совершенное непонятно, на каком основании этот World Athletics присвоил себе право отстранять спортсменов по причинам, не имеющим никакого отношения к спорту. Подход они разработали, понимаешь. Просто тявкают на кого им указали.
Неужели наш величайший геополитик современности указал им тявкать на братскую Беларусь?🤔
В этом можно было и не сомневаться - Коу ненавидит россиян и дружественных нам белорусов.
ОтветДмитрий Сальников-Грачев
В этом можно было и не сомневаться - Коу ненавидит россиян и дружественных нам белорусов.
Закончится халявные газ и нефть- закончится и дружба. Истории других "братушек" не даст соврать.
ОтветДмитрий Сальников-Грачев
В этом можно было и не сомневаться - Коу ненавидит россиян и дружественных нам белорусов.
Ну и что вы все стоните и стоните - будьте как настоящий патриот и солидер (солитер🤔) Putin Team Евгений Плющенко - регистрируйтесь в недружественном Азербайджане!👍
Пока Коу рулит федрой так и будет. Ему рекомендации МОК до одного места. Это надо спасибо сказать Баху, который отдал в своё время принятие решений на откуп федерациям. Наши легкоатлеты в бане с 2015г
ОтветДок Аксель
Пока Коу рулит федрой так и будет. Ему рекомендации МОК до одного места. Это надо спасибо сказать Баху, который отдал в своё время принятие решений на откуп федерациям. Наши легкоатлеты в бане с 2015г
До 2035 разбанят интересно?
ОтветЛенар Ахмадуллин
До 2035 разбанят интересно?
Не, раньше. У олимпийского чемпиона 1980 года тлен в организме разваливает быстрее, чем яблоко,упавшее с дерева.
Украина не воюет с Беларусью. САМА УКРАИНА об этом говорит. Но World Athletics и лично Коу, видимо, виднее. Присоединяюсь к звездночному комментарию с Ы на конце. 🤬
ОтветKitoglab
Украина не воюет с Беларусью. САМА УКРАИНА об этом говорит. Но World Athletics и лично Коу, видимо, виднее. Присоединяюсь к звездночному комментарию с Ы на конце. 🤬
Украина наоборот угрожает нанести удар по белорусам и намекал что надо похитить Лукашенко.
Забодай их зубр
Только суд, а еще бы лично иск против Коу
Против Батьки попёрли
Плохой знак. Боюсь что в биатлоне и хоккее будет тоже самое.
Создали "рабочую группу" - ахаха.. Классика.
То есть просто тянут время.
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Майгуров о допуске биатлонистов: «У нас, как и в лыжных гонках, не хотят сильных соперников. Я оптимист, надеюсь, что лед будет таять»
20 мая, 07:38
Курбатов об ИИХФ: «Там нет такого, что раз русский – значит, плохой. Отношение к России – чистая политика. Те, кто против СВО, и к нам отрицательно относятся»
20 мая, 07:15
Михаил Дегтярев: «МОК находится под давлением Запада. Тех, кто на рычагах и на рулях в мировом спорте, надо пожалеть и поддержать. Сердце у России большое»
19 мая, 08:59
Рекомендуем
Главные новости
Кочанова об уходе от тренера: «Нам стало достаточно сложно вместе работать, поэтому приняли это решение»
сегодня, 08:21
18-летняя китаянка Янь Цзыи показала второй результат в истории женского метания копья – 71,74 м
вчера, 13:22
«Бриллиантовая лига». Тентоглу, Оманьяла, дос Сантос, Джексон, Левченко, Сион одержали победы, другие результаты
вчера, 12:45
Кнороз о возвращении российских легкоатлетов: «Я за то, чтобы судиться с World Athletics. От МОК же была рекомендация нас допускать»
вчера, 08:00
РУСАДА предложило Китаю провести совместное антидопинговое мероприятие
вчера, 06:45
Сергей Шаров: «Марафон побегу лет через пять, не раньше. Если сейчас убить скорость – потом уже не поднимешься»
22 мая, 06:59
«Для меня эти правила игры воспринимаются как единственно возможные». Организатор Казанского марафона рассказал о стартовых гонорарах за участие атлетов
22 мая, 06:43
Михаил Дегтярев: «Если санкционировать спортсменов за решения политиков, то от спорта ничего не останется. После истории с Россией и Беларусью все протрезвеют»
21 мая, 10:05
Россия и Китай намерены проводить совместную работу в области борьбы с допингом в спорте
20 мая, 08:21
Владимир Путин: «Россия и Китай активно взаимодействуют в сфере спорта. Ярким событием станут десятые Российско-Китайские летние игры»
20 мая, 07:37
Ко всем новостям
Последние новости
Смирнов об основателе CNN Тернере: «Это был интересный человек, яркая личность. Он выступал за добрые отношения между Россией и США»
6 мая, 15:35
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
Рекомендуем