«Для меня эти правила игры воспринимаются как единственно возможные». Организатор Казанского марафона рассказал о стартовых гонорарах за участие атлетов

Организатор Казанского марафона Вадим Янгиров рассказал о системе стартовых гонораров за участие атлетов в соревнованиях.

3 мая на Казанском марафоне был установлен новый рекорд России. Владимир Никитин пробежал дистанцию за 2 часа 8 минут 9 секунд.

– Ты проводишь марафон в Казани больше 10 лет. Всегда ли на нем предлагали стартовые? 

– Конечно. Я только сейчас осознал, что в других видах спорта все устроено иначе. Я в легкой атлетике давно, и для меня эти правила игры воспринимаются как единственно возможные. Организатор заинтересован в высоком результате. Если есть результат – будут трансляция и спонсоры, у спортсменов есть выбор, где бежать, и таким образом круг денег замыкается. 

Я считаю, что тут все справедливо. Пока мы в Казани были маленьким марафоном, мы никого не приглашали. Просто не было на это денег. Потом мы подросли, рынок тоже, и вот теперь мы уже замахиваемся на серьезные суммы и дошли до уровня, когда у нас устанавливают рекорд России. 

– Почему просто не установить высокие призовые за рекорд или за победу? Разве это не справедливей и прозрачней, чем стартовые по факту приезда?

– Стартовые не отменяют призовых. Но идея в том, что спортсмен может сильно сбегать марафон один-два раза в год, максимум – три. Соответственно, выходя на старт, он рискует месяцами своей подготовки. 

А марафон – такая дистанция, где всегда может что-то пойти не так. Ну, допустим, приехал сильный состав, быстрые кенийцы – и ты мимо призовых. Или просто не сложился бег. Логично, что человек хочет получить хоть что-то.  

– Ты не можешь называть суммы, но хотя бы объясни, как это у вас устроено?

– Все очень индивидуально. Обычно это лесенка – суммы растут в зависимости от результата. 

Возьмем Володю Никитина. Он получил определенную сумму просто за приезд. Это не только выход на старт, но и участие в официальных мероприятиях, привлечение внимания к нашему старту, реклама.

Дальше небольшая прибавка за очень слабый результат, по сути, формальный финиш. Следующая ступенька – рекорд России. Потом – результат из 2:08:30. И финальная ступень – бонус за результат из 2:08. Получается, Володя забрал все, кроме последней суммы. 8 секунд не хватило. 

Я не хочу мусолить тему с участием Дмитрия Неделина (бегун отказался от участия в Казанском марафоне-2026 – Спортс’’), мы договорились ее закрыть. И возможно, если получится сделать взаимовыгодные условия, то сможем договориться с ним на следующих стартах. Но это стандартная схема, которой мы придерживаемся год от года. 

– Как много людей ты в среднем приглашаешь?

– Зависит от задач конкретного старта. Если мы ставим цель установить рекорд России, понятно, что Никитину нужна компания, с кем бежать. И чем больше она будет – тем легче ему. Потому что всегда кто-то может сойти, не выдержать темпа, устать. 

Поэтому мы привезли четырех кенийских спортсменов с результатами порядка 2:08 – 2:07. И мы понимали, что даже если они не в топовой форме, все равно километров 30-35 они с Володей выдержат. Так, собственно, и получилось. Полумарафон они пробежали вчетвером или впятером, потом постепенно начали отваливаться. У кенийцев была своя лесенка – тоже в зависимости от результата. 

Получил какую-то символическую сумму Алексей Реунков – как победитель позапрошлого года. С остальными россиянами договаривались индивидуально: кому-то оплатили дорогу, кому-то дорогу и проживание. У девчонок приглашали Луизу Лега и Марину Ковалеву. Больше, по-моему, никому не платили, но очень многим предоставили жилье и/или компенсировали дорогу. 

– Ценник на приглашение кенийских спортсменов сильно отличается от российского?

– Прямо сейчас результаты внутри России не так высоки на мировом уровне. И кенийцев, способных бежать на эти цифры, десятки. Ситуация осложняется тем, что не все быстрые кенийцы готовы ехать в Россию, так как боятся санкций от World Athletics. Многие менеджеры перестраховываются. Но все равно подходящих нам людей много, и поэтому они стоят не так дорого. 

Но и медиаэффект от участия кенийцев совсем другой, чем от наших. Скажем, мы могли бы за те же деньги, что заплатили Никитину, привезти нескольких кенийцев, которые пробежали бы в районе 2:05. Ну и что, разве это было бы кому-то интересно? – рассказал Янгиров в интервью Спортсу’’.

Бегунам платят за приезд на соревнования! Мы разобрались, как это устроено в России

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Да все ровно. Никто же не выйдет на работу бесплатно. В этом смысле профибегуны от нас ничем не отличаются. Если орги готовы платить, то какие к ним, бегунам, вопросы?
