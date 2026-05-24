Кочанова об уходе от тренера: «Нам стало достаточно сложно вместе работать, поэтому приняли это решение»

Чемпионка России в прыжках в высоту Кочанова рассказала о смене тренера.

Спортсменка ушла от Елены Попковой и перебралась в Смоленск, где сейчас работает под руководством Александра Мухина.

«Если говорить про причины расставания, то, на самом деле, какой-то категоричной причины нет. Четко сказать, почему мы расстались, невозможно. Мы не находили в каких-то вопросах стыковок, нам стало достаточно сложно вместе работать, поэтому приняли это решение. Это случилось после зимнего сезона, когда я переехала в Смоленск. Да, я сумела прыгнуть летом на 2 метра, но потом стало тяжело.

Сейчас я живу в Смоленске и работаю в группе Александра Станиславовича Мухина, который также тренирует Илью Иванюка и Степана Веткина», – сказала Кочанова.