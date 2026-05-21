Михаил Дегтярев: «Если санкционировать спортсменов за решения политиков, то от спорта ничего не останется. После истории с Россией и Беларусью все протрезвеют»

Дегтярев: спорт не будет предметом санкций, иначе от него ничего не останется.

Глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что отмена санкций в отношении российского и белорусского спорта отрезвит мировую спортивную общественность.

«Уверен, что некоторые страны будут пытаться использовать спорт как инструмент давления, но спорт не будет предметом санкций. Если говорить простым языком, все уже нахлебались за последние 10 лет.

История с Россией и Беларусью будет линией отсечки, после которой все протрезвеют. Если санкционировать спортсменов за решения политиков, то у нас от спорта ничего не останется. Все со всеми воюют, перестрелки, бомбардировки, президента украли – страшные вещи происходят в мире.

Если всех санкционировать, то спорт можно убирать в архив, но никто этого не хочет. Все хотят соревноваться, хотят праздника. Мы об этом говорим с нашими иностранными партнерами», – сказал Дегтярев.

