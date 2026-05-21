  Михаил Дегтярев: «Если санкционировать спортсменов за решения политиков, то от спорта ничего не останется. После истории с Россией и Беларусью все протрезвеют»
Михаил Дегтярев: «Если санкционировать спортсменов за решения политиков, то от спорта ничего не останется. После истории с Россией и Беларусью все протрезвеют»

Глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что отмена санкций в отношении российского и белорусского спорта отрезвит мировую спортивную общественность.

«Уверен, что некоторые страны будут пытаться использовать спорт как инструмент давления, но спорт не будет предметом санкций. Если говорить простым языком, все уже нахлебались за последние 10 лет.

История с Россией и Беларусью будет линией отсечки, после которой все протрезвеют. Если санкционировать спортсменов за решения политиков, то у нас от спорта ничего не останется. Все со всеми воюют, перестрелки, бомбардировки, президента украли – страшные вещи происходят в мире.

Если всех санкционировать, то спорт можно убирать в архив, но никто этого не хочет. Все хотят соревноваться, хотят праздника. Мы об этом говорим с нашими иностранными партнерами», – сказал Дегтярев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Если что, Он все годы говорил, что соседняя страна имеет право входить в НАТО и нас это не касается. По полуострову нет никаких претензий. Полностью признаёт целостность и суверенитет соседней страны. Если у кого-то забрать территорию, то и у нас заберут. Не будет повышений пенсионного возраста, НДС, изменений конституции, а также если засидеться во власти то можно сойти с ума.
Вдруг кто забыл либо делает вид, что этого не говорил Его рот.
ОтветМононим
было еще одно прикольное видео , вроде как 99 года, где он говорил, что не надо постоянно кивать на запад, ибо все наши беды от нас самих, от собственной безолаберности.
умный был политик. Интересно где делся?
И ключевое: ❝Нам всем кажется, что если навести твёрдый порядок жёсткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта комфортность очень быстро пройдёт, потому что эта жёсткая рука начнёт нас очень быстро душить... ❞. Кстати, мне так и в 1999 не казалось, что от жёсткого порядка всем станет лучше и комфортнее, так что единственное, в чём он в этой фразе был не прав, что говорил за всех. А потом начал действовать за всех.
"Санкционировать спортсменов" нельзя. "Санкционировать" - это разрешить, утвердить
И это чудо назначили сначала губернатором, а затем министром.
Сначала банщиком все таки !
И тут как поперло !
Вот не все со всеми воюют. Не надо всех чесать под одну гребенку. Полно стран, которые ни с кем не воюют, а живут, развиваются, хотя испытывают экономические трудности.
Комментарий скрыт
так может нам перестать уже быть империей и начать жить? ;-)
Они уже 5 год протрезветь не могут.
Когда же он мешки ворочать начнёт уже, наконец?!
Сюжет коротко:
Все нахлебались.
Скоро протрезвеют.
Но все хотят праздника и дальше.
Президента украли, это про то, как диктатора и военного преступника вывезли принудительно в суд? Или украли когда на выборах президента 146% за одного из кандидатов? А хотя что я, это ведь другое
Куда мы докатились... Такое вот "чудо" у нас министр. 😆
если спортсмены не годны для политики тогда зачет такая бригада их в Госдуме .?? когда журова об этом доложила в конгрессе сша .сенаторы были этим шокированы .а та просто стала звастать сколько количество олимпийских чемпионы в законодателях .а в конгресс этим были шокированы кто в России принимает законы .для них жто дикость .
Спортсменов за решения политиков не санкционируют, а вот бенефициаров режима - да.
Как индивидуальные спортсмены - выступайте, ради бога, как представляющая страну команда - нельзя.
А то получать деньги от тех же политиков, которые принимают решения о начале специальной военной операции - мы всегда за, "почему не попросить, если можно", а как недопуск - "мы спортсмены, мы не при делах".
Какие деньги от политиков? Разве не из бюджета идут на оплату ЦСП и из регионов?
И почему должны выступать как индивидуальные? Как сборная, с флагом и гимном. И никто не должен указывать спортсменам то, что не определено уставом международных организаций. А то тут некоторые свои правила устанавливают, не соответствующие уставам.
