Лалетин отказался от поединка с Ларраттом из-за неопределенности с визой и может покинуть East vs West

Виталий Лалетин отказался от поединка с Девоном Ларраттом из-за ситуации с визой.

Планировалось, что российский и канадский армрестлеры поборются в августе на турнире East vs West 19.

«Мне сообщили, что 2 августа я встречусь с Девоном Ларраттом в Баку, но я увидел, что мероприятие перенесли в Америку – понимая, что у меня нет визы и что для россиян нет никаких гарантий ее получения. Нам нужно ехать в другую страну и потратить как минимум неделю на оформление визы, не зная, получим мы ее или нет, в то время как мне нужно готовиться к своему суперматчу.

Я также слышал, что Энгин Терзи, наш брат, вынужден покинуть созданный им East vs West. Я не смогу продолжать соревноваться в этой организации при таких обстоятельствах», – написал Лалетин в соцсети.

Лалетин – действующий чемпион East vs West в супертяжелом весе среди левшей. Также он, как и Ларратт, входит в топ-10 рейтинга среди правшей.

21 июня в Чикаго проходил турнир East vs West 18, который вызвал многочисленную критику из-за технических проблем с трансляцией.

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