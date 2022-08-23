«Кайрат» объявил об уходе Канте

Гвинейский нападающий Хосе Канте официально покинул «Кайрат».

Канте присоединился к алматинскому клубу в марте 2021 года. За это время Хосе провел 51 матч, забил 23 гола и отдал 11 голевых передач. Также гвинеец выиграл Кубок Казахстана 2021 и принял участие в групповом этапе Лиги конференций.

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