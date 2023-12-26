Ларионов про Аршавина в «Арсенале»: «Венгер сказал: «Не хотел учить английский. Последний в раздевалку, первый из раздевалки. Никакого общения»

Игорь Ларионов поделился деталями разговора с Арсеном Венгером про Андрея Аршавина.

«Я общался с Венгером – мне было интересно понять, почему [в «Арсенале»] не заиграл Аршавин.

Аршавин – мастерюга! И было очень обидно. Арсен [Венгер] сказал: «С таким талантом, с таким мастерством мне печально, что так произошло. Потому что не хотел учить английский. Последний в раздевалку, первый из раздевалки. Не было никакого общения. Как бы я ни помогал, ни хотел, чтобы он у нас играл».

Для меня было интересно понять, провести параллель между игроками-хоккеистами, приезжающими в Северную Америку и начинающими говорить, что не тот тренер, не та команда.

И когда их, допустим, ссылают в нижние лиги, они начинают [говорить]: «Ну не, нам пора ехать обратно». И мы их возвращаем в Россию, даем им больше денег под предлогом, что мы возвращаем наших звезд.

Мне хотелось посмотреть, почему наши ребята не играют в Европе.

Те же самые причины, как, допустим, в хоккее, или все-таки они другие. Ну и Арсен мне вкратце сказал», – сказал главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Игорь Ларионов в подкасте Cappuccino & Catenaccio Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

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