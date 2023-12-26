Ларионов про Аршавина в «Арсенале»: «Венгер сказал: «Не хотел учить английский. Последний в раздевалку, первый из раздевалки. Никакого общения»

Теги Андрей Аршавин Торпедо Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов поделился деталями разговора с Арсеном Венгером про Андрея Аршавина.

«Я общался с Венгером – мне было интересно понять, почему [в «Арсенале»] не заиграл Аршавин.

Аршавин – мастерюга! И было очень обидно. Арсен [Венгер] сказал: «С таким талантом, с таким мастерством мне печально, что так произошло. Потому что не хотел учить английский. Последний в раздевалку, первый из раздевалки. Не было никакого общения. Как бы я ни помогал, ни хотел, чтобы он у нас играл».

Для меня было интересно понять, провести параллель между игроками-хоккеистами, приезжающими в Северную Америку и начинающими говорить, что не тот тренер, не та команда.

И когда их, допустим, ссылают в нижние лиги, они начинают [говорить]: «Ну не, нам пора ехать обратно». И мы их возвращаем в Россию, даем им больше денег под предлогом, что мы возвращаем наших звезд.

Мне хотелось посмотреть, почему наши ребята не играют в Европе.

Те же самые причины, как, допустим, в хоккее, или все-таки они другие. Ну и Арсен мне вкратце сказал», – сказал главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Игорь Ларионов в подкасте Cappuccino & Catenaccio Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

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36 комментариев
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Не зря Ларионова называли "Профессор". Человек реально пытается вникнуть в вопросы, а не кидается лозунгами
+72
-4
+68
Ответ MstAndreev
Так-то всем бы так "не заиграть")
Скорее вопрос реализации таланта. И я склонен верить Венгеру. Если он разочарован, то о чем можно говорить ?
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+57
Ответ Unnamed80
Не зря Ларионова называли "Профессор". Человек реально пытается вникнуть в вопросы, а не кидается лозунгами
Он английский выучил задолго до переезда в НХЛ.
Аршавин, как оказалось, этим не парился.
+34
-1
+33
Ответ MstAndreev
Так-то всем бы так "не заиграть")
А что такого он там показал, кроме того покера ливеру?
1.5 года еще тянул, а потом сдулся.
+35
-9
+26
Шава поздновато в АПЛ поехал. Помоложе бы, физически и энергетически посвежее, поголоднее. А так, считаю, неплохо выступил в Арсенале. Получше многих. Покер Ливерпулю навечно в истории АПЛ.
+19
-5
+14
Да он вроде интервью на английском давал
+13
0
+13
Ответ Andreir888
По-большому счёту, талант Андрея позволял ему стать очень значимым и ярким игроком и в английском футболе, но...угнанный в юности мерс Радимова определил жизненную дорогу с крутыми поворотами))
А Аршавин тут причем? Там был Быстров и Денисов
+13
-1
+12
По нормальному - топово он играл в Арсенале первых пол сезона. Хорошо - ещё около сезона. Дальше эмоции закончились и было дно.
Не думаю, что проблема была в языке. В АПЛ нужно постоянно пахать, а Аршавин обычный лентяй. Главная причина в этом
+8
0
+8
По-большому счёту, талант Андрея позволял ему стать очень значимым и ярким игроком и в английском футболе, но...угнанный в юности мерс Радимова определил жизненную дорогу с крутыми поворотами))
+14
-8
+6
Ответ Pronger
Про английский, какой-то гон, Аршавин еще до перехода в Арсенал на английском интервью давал, произношение было то еще конечно, но не суть
Если ты посмотришь интервью после покера Ливерпулю, то Шава говорит простыми фразами, которые можно выучить за месяц пребывания в стране языке-носителе английского.
+3
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+3
Ответ MstAndreev
Комментарий скрыт
Стабильность - признак мастерства.
Лучше каждые выходные по одному голу/передаче делать, чем один раз 4 забить и потом все.
+5
-2
+3
Так-то всем бы так "не заиграть")
+16
-13
+3
Лет ми спик фром май харт вспомнилось
+2
0
+2
Ответ Jkov
Глеб перешёл в Барселону и что,просидел на скамейке,хотя и лч высидел
Там без шансов у Глеба: Хави, Иньеста, Бускетс.
+2
0
+2
А еще я вспоминаю одно из интервью пана Власты Петржелы, который работал с Павлом Недведом и сказал про Аршавина, что он талантом ничуть не хуже Павла, но "слишком любит деньги, что очень ему мешает". И в дальнейшем, когда он препирался насчет контракта в несколько лямов долларов со словами "мои дети тоже хотят кушать", слова пана Власты подтвердились окончательно.
+4
-3
+1
В районе 2009-го мы с другом приехали в тот самый Марриотт взять автограф у Аршавина. Играла сборная. И я юморист же, решил ему несколько слов на английском сказать (он тогда уже перешёл в Арсенал). Сказал ему, ну типа, "Хай, хау а ю, хау из Арсенал" - он на меня, как на жёсткого лоха посмотрел)).
Но моя совесть чиста, сделал всё, что мог, пытался человека прокачать)
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Аршавин как футболист топ. Как человек мне никогда не нравился. Одни понты и знаменитые фразы, которые подзабыли многие. Хорошо. Давайте разделять человеческое и спорт. Ну тогда давайте разделять у всех а не у и исключительных и честных якобы
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а, в перерыве смотрел порнушку....это же не любимые в России женские журналы
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Ответ Кокич
Он английский выучил задолго до переезда в НХЛ. Аршавин, как оказалось, этим не парился.
Ага, ещё на барбекю с Гретцки в 1984-м говорил на английском.
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Ха! А то, что в том арсенале в основном звучал французский, он не сказал?)
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Ответ vzi
Стабильность - признак мастерства. Лучше каждые выходные по одному голу/передаче делать, чем один раз 4 забить и потом все.
Ну можно ведь хотя бы статистику глянуть чтобы понять что покер Ливерпулю далеко не всё
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Ответ vzi
А что такого он там показал, кроме того покера ливеру? 1.5 года еще тянул, а потом сдулся.
98 выходов в старте и 48 с замены, при этом 31 гол и 46 ассистов. и конечно же покер Ливерпулю , который до сих пор все вспоминают , говоря об Аршавине в Англии
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Ответ MstAndreev
Можно каждые выходные по одному голу в чемпионате Туркмении забивать. А можно забить четыре Ливерпулю. В футболе нет одинаковой для всех линии успеха. Банальные же вещи говорю)
Как и я.
Можно забивать по голу каждые выходные в АПЛ, а можно 4 ливеру и все.
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Довольно неожиданно слышать что Аршавин мало общался в арсенале , снимался в рекламах и т.д, даже Сеск в интервью как то говорил что Аршавин чуть ли не друг его , а оно вон как вышло талант и все остальное есть , но как в 90 процентов случаев русский человек выберет деньги и кайфы вместо упорства стать великим ) хотя все таки при всем Аршавин отлично по меркам Русского игрока играл , наверно после Мостового Карпина времен Сельты , лучший Российский легионер
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Ответ BenWade
А Аршавин тут причем? Там был Быстров и Денисов
Открывают багажник как-то Быстров и Денисов угнанный мерс Радимова а там Дзюба.
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Ответ Ruscello
У Аршавина всегда были проблемы со шнурками, сколько его помню- постоянно развязывались во время игры. Так если бы не шнурки - был бы в Барселоне.
Глеб перешёл в Барселону и что,просидел на скамейке,хотя и лч высидел
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