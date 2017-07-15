Евгений Дадонов о чемпионстве СКА: «Мы много работали. Никакой помощи судей не ощущал»

Новичок «Флориды» форвард Евгений Дадонов, выступавший ранее за , прокомментировал мнение о том, что в прошлом сезоне армейцам помогали арбитры.

– Прошлый чемпионат был самым неинтересным за все время в : мы знали финалистов еще в августе. Вам самому интересно было играть?

– Я часто слышу такое мнение, но мне совершенно непонятно, чем оно вызвано. СКА было непросто. И потом мы очень серьезно работали, чтобы стать сильным клубом. У нас были очень тяжелые подготовительные сборы, мы много трудились и в течение сезона.

– Считается, что судьи помогали вам.

– В каких моментах?

– Например, в финале, когда удалили Зарипова.

– А сколько времени до этого «Металлург» играл в большинстве? Да все это чушь, как мне кажется. Я свои чувства опишу. Нам было очень непросто. Конечно, подбор игроков в клубе был очень хорошим, но ведь количество звезд не делает команду сильнее. Мы много работали.

Знаете, мне кажется, у нас специально писали, будто СКА помогают арбитры. Я никакой помощи судей не ощущал, — сказал Дадонов.