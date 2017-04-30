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    Данис Зарипов: «Я хотел бы извиниться перед страной за фразу про балет»

    Теги Металлург Мг СКА судьи Данис Зарипов КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Алексей Раводин Антонин Ержабек

    Нападающий «Металлурга» Данис Зарипов передал впечатления от финала Кубка Гагарина, в котором магнитогорская команда уступила СКА, одержав одну победу и потерпев четыре поражения.

    – Впервые в моей карьере был подобный финал: с такими эмоциями, поворотами событий. Было много разговоров, недопониманий, интересных моментов для обеих команд. Было много моментов, которые не нравились нам и сопернику, но это хоккей.

    Я всегда придерживался мнения, что в плей-офф все приемы хороши. Хоккеисты выходят добиваться результата любой ценой. Винить кого-то из соперников или оскорблять мы не имеем права. Наверное, лучше много не говорить об этом, каждый видел этот финал со своей стороны. В спорте побеждает сильнейший, поэтому нужно поздравить СКА с победой.

    – Расшифруйте вашу фразу про балет в четвертом матче серии…

    – Я хотел бы извиниться перед всей страной, перед теми, кто ее услышал. Это эмоции. Я, конечно, не должен был этого делать, но на тот момент мои эмоции в штрафном боксе, в котором, считаю, нельзя включать звук, зашкаливали.

    – Удаление в том эпизоде было?

    – Считаю, что не было. Я пересматривал этот эпизод больше десяти раз, думаю, даже Вадим Шипачев не будет со мной спорить в том, что он уже падал до столкновения со мной из-за резкого изменения движения. После этого произошло незначительное столкновение, которого мы оба хотели избежать. К сожалению, главный арбитр в том эпизоде находился не под тем градусом и принял роковое решение в самом важном матче серии, которое затем сделало результат.

    – Шипачев затем сказал, что о судействе могут говорить только трусы.

    – Каждый человек имеет право на собственное мнение. Мы не будем его осуждать за это, я вообще не хочу заострять на этом внимание. Сказал – сказал, но на деле, мы видели, все иначе.

    КХЛ сейчас движется в правильном направлении?

    – Если посмотреть со стороны менеджмента, приобретения игроков и повышения уровня, то я считаю, что да. У нас за эти годы появилось много именитых игроков – это большой плюс для молодых ребят, которые выходят с ними на лед.

    Если смотреть с организационной точки зрения, то пробелы бывают всегда, каким бы ты профессионалом не был. Просто нужно правильно подходить к этому и выбирать правильное направление в нашем хоккее, – сказал хоккеист.

    В четвертом матче серии «Металлург» проиграл СКА (2:3). Петербургская команда забила победный гол после удаления Зарипова. Главными судьями матча были Алексей Раводин и Антонин Ержабек.

    «С**а, балет устроили». Что говорят о судействе в финале Кубка Гагарина

    Все равно лучший игрок Кубка Гагарина

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