Нападающий «Металлурга» Данис Зарипов передал впечатления от финала Кубка Гагарина, в котором магнитогорская команда уступила , одержав одну победу и потерпев четыре поражения.

– Впервые в моей карьере был подобный финал: с такими эмоциями, поворотами событий. Было много разговоров, недопониманий, интересных моментов для обеих команд. Было много моментов, которые не нравились нам и сопернику, но это хоккей.

Я всегда придерживался мнения, что в плей-офф все приемы хороши. Хоккеисты выходят добиваться результата любой ценой. Винить кого-то из соперников или оскорблять мы не имеем права. Наверное, лучше много не говорить об этом, каждый видел этот финал со своей стороны. В спорте побеждает сильнейший, поэтому нужно поздравить СКА с победой.

– Расшифруйте вашу фразу про балет в четвертом матче серии…

– Я хотел бы извиниться перед всей страной, перед теми, кто ее услышал. Это эмоции. Я, конечно, не должен был этого делать, но на тот момент мои эмоции в штрафном боксе, в котором, считаю, нельзя включать звук, зашкаливали.

– Удаление в том эпизоде было?

– Считаю, что не было. Я пересматривал этот эпизод больше десяти раз, думаю, даже не будет со мной спорить в том, что он уже падал до столкновения со мной из-за резкого изменения движения. После этого произошло незначительное столкновение, которого мы оба хотели избежать. К сожалению, главный арбитр в том эпизоде находился не под тем градусом и принял роковое решение в самом важном матче серии, которое затем сделало результат.

– Шипачев затем сказал, что о судействе могут говорить только трусы.

– Каждый человек имеет право на собственное мнение. Мы не будем его осуждать за это, я вообще не хочу заострять на этом внимание. Сказал – сказал, но на деле, мы видели, все иначе.

– сейчас движется в правильном направлении?

– Если посмотреть со стороны менеджмента, приобретения игроков и повышения уровня, то я считаю, что да. У нас за эти годы появилось много именитых игроков – это большой плюс для молодых ребят, которые выходят с ними на лед.

Если смотреть с организационной точки зрения, то пробелы бывают всегда, каким бы ты профессионалом не был. Просто нужно правильно подходить к этому и выбирать правильное направление в нашем хоккее, – сказал хоккеист.

В четвертом матче серии проиграл СКА (2:3). Петербургская команда забила победный гол после удаления Зарипова. Главными судьями матча были Алексей Раводин и Антонин Ержабек.

«С**а, балет устроили». Что говорят о судействе в финале Кубка Гагарина

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