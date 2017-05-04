Первый президент КХЛ Александр Медведев поделился мнением о победе СКА в Кубке Гагарина и судействе.

– Многие говорили, что чемпион известен заранее. Не режут слух такие заявления?

– У нас скептиков много развелось, которые любят позлорадствовать. Нужны ли такие люди? Нужны, без них было бы скучно жить.

– А вам это не мешает?

– Если бы было известно заранее, то скучно было бы жить. Конкуренции в КХЛ было достаточно и на Западе, и на Востоке. А то, что счет в финале оказался таким, значит, СКА был сильнее.

– Еще все говорили, что СКА помогают судьи.

– Как вы себе это представляете? Вызывают судей и говорят: смотрите, если что не так, судить не будете? Примитивное представление. Или вы хотите, чтобы я сказал, что судьи сами хотят прогнуться? В расчете на что? Что они будут судить больше или что им под столом принесут что-то?

– Сейчас межсезонье, болельщики называют его соревнованием между СКА и ЦСКА: кто приобретет больше игроков.

– Если проанализировать 9-летнюю историю КХЛ, то достаточно оснований, чтобы прийти к выводу: выигрывают не бюджеты, а команды, тренеры и игроки. Это очевидная истина. Даже ХК МВД в финале играл, их же не за хвост притащили. Хоккей хорош своей непредсказуемостью. Нельзя заранее предугадать, кто выиграет.

– Но от бюджета ведь тоже многое зависит.

– Зависит. Вот посмотрим, что будет в будущем году у ЦСКА. Предложите делать ставки на ЦСКА. Они взяли, кого можно, посмотрим, какой эффект будет. Самое смешное, что брали игроков без главного тренера, – заявил Медведев.