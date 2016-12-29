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    НХЛ. Кросби – единственный в лиге, кто набрал 100 очков в 2016 году

    Теги Питтсбург Каролина Сидни Кросби видео НХЛ

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в матче с «Каролиной» (1:2, после 2-го периода) забросил шайбу.

    Канадец забил 26-й гол в 31-й игре сезона, повторив результат по итогам 62 матчей прошлого чемпионата.

    Кроме того, Кросби стал единственным игроком НХЛ, набравшим 100 очков в 2016 календарном году.

    Всего в текущем сезоне на его счету 42 (26+16) очка, и он догнал лидера гонки бомбардиров Коннора Макдэвида («Эдмонтон») и по-прежнему возглавляет гонку снайперов.

    Первые 6 игр нынешнего сезона Кросби пропустил из-за травмы.

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