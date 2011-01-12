Чемпионат мира. Россия обыграла Корею, Германия встретится с Бразилией

Сегодня проходят матчи второго тура мужского чемпионата мира по гандболу в Берлине. Сборная России обыграла объединенную команду Кореи (34:27).

Чемпионат мира

Мужчины

Берлин, Германия

Групповой этап

Группа A

2-й тур

12 января

Россия – Корея – 34:27 (20:13)

Германия – Бразилия – 20.15

Франция – Сербия – 22.30

Положение в группе: Россия – 3 очка (2 игры), Германия – 2 (1), Франция – 2 (1), Сербия – 1 (1), Бразилия – 0 (1), Корея – 0 (2).

В следующий этап выходит по четыре команды из каждой группы.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.