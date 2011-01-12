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    Чемпионат мира. Россия обыграла Корею, Германия встретится с Бразилией

    Теги сборная России чемпионат мира сборная Германии сборная Франции результаты сборная Сербии сборная Южной Кореи сборная Бразилии сборная КНДР Гандбол

    Сегодня проходят матчи второго тура мужского чемпионата мира по гандболу в Берлине. Сборная России обыграла объединенную команду Кореи (34:27). 

    Чемпионат мира

    Мужчины

    Берлин, Германия

    Групповой этап

    Группа A

    2-й тур

    12 января

    Россия – Корея – 34:27 (20:13)

    Германия – Бразилия – 20.15

    Франция – Сербия – 22.30

    Положение в группе: Россия – 3 очка (2 игры), Германия – 2 (1), Франция – 2 (1), Сербия – 1 (1), Бразилия – 0 (1), Корея – 0 (2).

    В следующий этап выходит по четыре команды из каждой группы.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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