Чемпионат мира. Россия обыграла Корею, Германия встретится с Бразилией

Сегодня проходят матчи второго тура мужского чемпионата мира по гандболу в Берлине. Сборная России обыграла объединенную команду Кореи (34:27).
Чемпионат мира
Мужчины
Берлин, Германия
Групповой этап
Группа A
2-й тур
12 января
Россия – Корея – 34:27 (20:13)
Германия – Бразилия – 20.15
Франция – Сербия – 22.30
Положение в группе: Россия – 3 очка (2 игры), Германия – 2 (1), Франция – 2 (1), Сербия – 1 (1), Бразилия – 0 (1), Корея – 0 (2).
В следующий этап выходит по четыре команды из каждой группы.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.