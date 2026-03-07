  • Спортс
  • Татьяна Сергаева: «Мы будем решать, включать Крамаренко в сборную или нет. Я на 70% за, потому что никто не виноват, что у нее была травма»
Татьяна Сергаева: «Мы будем решать, включать Крамаренко в сборную или нет. Я на 70% за, потому что никто не виноват, что у нее была травма»

Решение о включении гимнастки Крамаренко в сборную России еще не принято.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева оценила перспективы Лалы Крамаренко.

На минувшем чемпионате страны Крамаренко не сумела выйти в финал многоборья, заняв 20-е место в квалификации. Она вернулась к соревнованиям после восстановления от травмы.

«Скажу так, что спустя полтора года после операции я считаю, что ее выступление достойное. И я ей не ставила целью и задачу на чемпионат России, чтобы она блистала, совсем нет. У нее есть впереди время для того, чтобы прийти в нормальную физическую форму. И если травма позволит работать в полную силу, то я за нее двумя руками за, держу кулачки.

И мы будем решать на бюро по поводу того, включать ее в сборную или нет. Но я скорее на 70% за то, чтобы включить в сборную ее, потому что никто не виноват, что у нее была травма и что она пропустила столько времени. А гимнастка это очень сильная, очень именитая, и я считаю, что дать ей шанс просто необходимо, – сказала Сергаева.

Крамаренко 21 год, она является чемпионкой Европы, России, а также Игр стран СНГ.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно, включать. И ехать на международные старты.
А Лале дали нейтральный статус?
Ответ Алё? Алёна
А Лале дали нейтральный статус?
Да
Ответ Kareglazaya
Да
Отлично!
