Татьяна Сергаева: «Мы будем решать, включать Крамаренко в сборную или нет. Я на 70% за, потому что никто не виноват, что у нее была травма»
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева оценила перспективы Лалы Крамаренко.
На минувшем чемпионате страны Крамаренко не сумела выйти в финал многоборья, заняв 20-е место в квалификации. Она вернулась к соревнованиям после восстановления от травмы.
«Скажу так, что спустя полтора года после операции я считаю, что ее выступление достойное. И я ей не ставила целью и задачу на чемпионат России, чтобы она блистала, совсем нет. У нее есть впереди время для того, чтобы прийти в нормальную физическую форму. И если травма позволит работать в полную силу, то я за нее двумя руками за, держу кулачки.
И мы будем решать на бюро по поводу того, включать ее в сборную или нет. Но я скорее на 70% за то, чтобы включить в сборную ее, потому что никто не виноват, что у нее была травма и что она пропустила столько времени. А гимнастка это очень сильная, очень именитая, и я считаю, что дать ей шанс просто необходимо, – сказала Сергаева.
Крамаренко 21 год, она является чемпионкой Европы, России, а также Игр стран СНГ.