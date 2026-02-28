  • Спортс
  Солдатова об Олимпиаде-2026: «Гуменник меня просто восхитил. У него такая стать, хочется сказать, что это настоящий Петр Великий»
Солдатова об Олимпиаде-2026: «Гуменник меня просто восхитил. У него такая стать, хочется сказать, что это настоящий Петр Великий»

Солдатова об Олимпиаде: Гуменник меня восхитил, это настоящий Петр Великий.

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова оценила выступление Петра Гуменника и Аделии Перосян на Олимпиаде в Милане.

Российские фигуристы заняли шестые места.

«Я смотрела фигурное катание, конечно, на Олимпиаде. И в прямом эфире, потом повтор. И Петр меня просто восхитил, когда смотрела его выступление, то у меня без преувеличения были мурашки. Он настолько высоко прыгает, во время прыжка опускает плечи и раскрывает себя. У него такая стать, хочется сказать, что это настоящий Петр Великий. У него высоченные, красивые прыжки, и вся программа действительно получилась как настоящий мини-спектакль.

Аделию Петросян тоже смотрела. В короткой программе она умничка, молодец. А в произвольной, конечно, допустила ошибку. Но по мне так наши российские фигуристы самые лучшие. Хотя, конечно, я не знаю таких тонкостей, вот почему Петр там не третий, не второй, не первый. Мне казалось, что он прекрасно откатал свою программу. Я оцениваю как чисто зритель. Вот визуально было все потрясающе. 

Теперь им нужно отдохнуть, пережить эту Олимпиаду, восстановиться в первую очередь эмоционально и физически. Поэтому очень сложно загадывать на будущее. Самое главное для них – это сберечь здоровье. Если у них все будет хорошо со здоровьем, то я уверена, что они с удовольствием пойдут дальше», – сказала Солдатова. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
46 комментариев
Спасибо, Александра! Наконец-то просто слова поддержки, восхищения и пожелание здоровья нашим спортсменам безо всяких "если бы да кабы"
Мы тоже пересматриваем и восхищаемся. Наши прекрасны и будь всё как у всех, как положено, то с такими прокатами оба были бы с медалями.
А Александре спасибо за поддержку.
Кто, если не гимнастки-художницы, знают всё про стать?! Виды спорта самые родственные, на сборах в Новогорске, слышала, гимнастки и фигуристки ходят на тренировки друг к другу. Александра Солдатова - любимая гимнастка, как, например, Косторная в женском одиночном, очень особенная, а с её уникальной гиперпластичностью она бы и в фк не затерялась, в танцах на льду, поскольку она покрупнее, повыше ростом, чем, например, миниатюрные близняшки Аверины. Вот кого давно надо было звать в "Ледниковый период", так это Александру.
Я на днях обнаружила интервью папы и младшего брата Петра какому то питерскому каналу- это конечно люди, которых надо заносить в «Красную книгу»- позитивно настроенные на жизнь, спокойные, доброжелательные… «питерская интеллигенция» в самом высоком смысле этого словосочения👌👌👌… Я все время думала- как Петр выдерживает несправедливость и обидные осечки в ЧР, когда его из- за не влиятельного ТШ «упаковывали» то под Семененко, то под кого- то другого… Посмотрев это интервью- поняла почему…. У людей в семье здоровая атмосфера, психологически правильное отношение к жизни и ко всему что в ней «посылается» Это счастье просто что у нас есть такие семьи и такие дети как Петр. Это ощущение удовлетворенности и способности «дождь и снег-любое время года, надо благодарно принимать»-👌👏
Хороший спортсмен всегда поддержит другого спортсмена, потому что знает, какой это труд. Ну и если уж спортсмен из такого эстетического вида спорта говорит хорошие слова - это дорогого стоит. Петр действительно большой молодец, выступил очень достойно и на высочайшем уровне. И Аделия умница. Риск - дело благородное, а другого выбора у нее не было в борьбе за медаль.

В отличие от некоторых тут писак с мерзкими статьями (привет Кузнецову), что якобы и прыгает не так, и скорость не та, и качество не такое...Вместо того, чтобы хоть как-то поддержать спортсмена, ну или хотя бы заткнуться и не писать гадости, воротят своими мордами только потому, что поехал не тот, кого они хотели. Мне бы мысли в голову не пришло писать такое, даже если бы поехал другой мальчик. Я бы поддержала и Влада, и Женю, и Марка, которые уже ездили, и также возмущалась бы нечестным судейством, если бы таковое было. Благо, они съездили в совершенно другой обстановке и атмосфере, и с другими рейтингами.
Да, осанка и фигура у Петра самая красивая в мировом топе.
Ответ Валентина Королёва_1116383043
Да, осанка и фигура у Петра самая красивая в мировом топе.
Кстати, комментатор на официальном олимпийском канала отметил это после проката Петра произвольной.
Ответ Skyolker
Кстати, комментатор на официальном олимпийском канала отметил это после проката Петра произвольной.
Аж потекла от осанки. А итог?
Спасибо Саша за прекрасные слова и поддержку!
Эти слова вдвойне приятно слышать от такой красивой и талантливой спортсменки как Александра Солдатова
Статный,талантлив, умён как ПЕТР 1.
Ответ Зулфира Мухаметшина
Статный,талантлив, умён как ПЕТР 1.
Жесть просто... Когда вы пишите "умен как Пётр 1", вы имеете ввиду того самозванца, который вернулся из Европы, отправил жену в монастырь, расправился со старейшинами, отменил 5000 лет нашего календаря, зверски убил "своего" сына, женился на проститутке, сделав её "императрицей", не говорил по русский и ненавидел всё русское??
Ответ Зулфира Мухаметшина
Статный,талантлив, умён как ПЕТР 1.
Как Пётр 1? Фанатики такие смешные 😆
Пугает уже всё это сумасшествие по поводу Гуменника... То гнобили его за недокруты, за то, что его выбрали основным для поездки на ОИ, и вообще за всё что угодно, а теперь всё это сменилось на массовый восторг - аж великим называют. Из одной крайности в другую.
Побыстрее бы уже закончилась эта истерия, и Гуменник снова стал бы просто спортсменом, принявшим участие в ОИ, одним из многих других.
