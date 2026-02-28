Солдатова об Олимпиаде-2026: «Гуменник меня просто восхитил. У него такая стать, хочется сказать, что это настоящий Петр Великий»
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова оценила выступление Петра Гуменника и Аделии Перосян на Олимпиаде в Милане.
Российские фигуристы заняли шестые места.
«Я смотрела фигурное катание, конечно, на Олимпиаде. И в прямом эфире, потом повтор. И Петр меня просто восхитил, когда смотрела его выступление, то у меня без преувеличения были мурашки. Он настолько высоко прыгает, во время прыжка опускает плечи и раскрывает себя. У него такая стать, хочется сказать, что это настоящий Петр Великий. У него высоченные, красивые прыжки, и вся программа действительно получилась как настоящий мини-спектакль.
Аделию Петросян тоже смотрела. В короткой программе она умничка, молодец. А в произвольной, конечно, допустила ошибку. Но по мне так наши российские фигуристы самые лучшие. Хотя, конечно, я не знаю таких тонкостей, вот почему Петр там не третий, не второй, не первый. Мне казалось, что он прекрасно откатал свою программу. Я оцениваю как чисто зритель. Вот визуально было все потрясающе.
Теперь им нужно отдохнуть, пережить эту Олимпиаду, восстановиться в первую очередь эмоционально и физически. Поэтому очень сложно загадывать на будущее. Самое главное для них – это сберечь здоровье. Если у них все будет хорошо со здоровьем, то я уверена, что они с удовольствием пойдут дальше», – сказала Солдатова.
А Александре спасибо за поддержку.
В отличие от некоторых тут писак с мерзкими статьями (привет Кузнецову), что якобы и прыгает не так, и скорость не та, и качество не такое...Вместо того, чтобы хоть как-то поддержать спортсмена, ну или хотя бы заткнуться и не писать гадости, воротят своими мордами только потому, что поехал не тот, кого они хотели. Мне бы мысли в голову не пришло писать такое, даже если бы поехал другой мальчик. Я бы поддержала и Влада, и Женю, и Марка, которые уже ездили, и также возмущалась бы нечестным судейством, если бы таковое было. Благо, они съездили в совершенно другой обстановке и атмосфере, и с другими рейтингами.
Побыстрее бы уже закончилась эта истерия, и Гуменник снова стал бы просто спортсменом, принявшим участие в ОИ, одним из многих других.