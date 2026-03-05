Художественная гимнастика. Чемпионат России. Борисова победила в булавах и ленте, Крамаренко не прошла в финал многоборья
Борисова выиграла два золота на чемпионате России по художественной гимнастике.
Мария Борисова завоевала два золота на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.
Многократная чемпионка страны Лала Крамаренко показала 20-й результат в квалификации многоборья и не прошла в финал.
Художественная гимнастика
Чемпионат России
Москва
Булавы
1. Мария Борисова – 30,500
2. Арина Ковшова – 29,700
3. Ульяна Янус – 28,750
Лента
1. Мария Борисова – 30,200
2. Ева Кононова – 29,450
3. Александра Борисова – 27,800
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
