Художественная гимнастика. Чемпионат России. Борисова победила в булавах и ленте, Крамаренко не прошла в финал многоборья

Мария Борисова завоевала два золота на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.

Многократная чемпионка страны Лала Крамаренко показала 20-й результат в квалификации многоборья и не прошла в финал.

Художественная гимнастика

Чемпионат России

Москва

Булавы

1. Мария Борисова – 30,500

2. Арина Ковшова – 29,700

3. Ульяна Янус – 28,750

Лента

1. Мария Борисова – 30,200

2. Ева Кононова – 29,450

3. Александра Борисова – 27,800