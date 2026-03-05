  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Художественная гимнастика. Чемпионат России. Борисова победила в булавах и ленте, Крамаренко не прошла в финал многоборья
0

Художественная гимнастика. Чемпионат России. Борисова победила в булавах и ленте, Крамаренко не прошла в финал многоборья

Борисова выиграла два золота на чемпионате России по художественной гимнастике.

Мария Борисова завоевала два золота на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.

Многократная чемпионка страны Лала Крамаренко показала 20-й результат в квалификации многоборья и не прошла в финал.

Художественная гимнастика

Чемпионат России

Москва

Булавы

1. Мария Борисова – 30,500

2. Арина Ковшова – 29,700

3. Ульяна Янус – 28,750

Лента

1. Мария Борисова – 30,200

2. Ева Кононова – 29,450

3. Александра Борисова – 27,800

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России (художественная гимнастика)
художественная гимнастика
чемпионат России
результаты
Мария Борисова
Ева Кононова
Ульяна Янус
Арина Ковшова
Лала Крамаренко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Крамаренко заняла 6-е место в личном многоборье на чемпионате Москвы. Это первое выступление гимнастки с 2024 года
3 февраля, 18:29
Чемпионка Европы Лала Крамаренко получила нейтральный статус от World Gymnastics
3 февраля, 17:30
Мария Борисова: «Я очень жду, когда Лала Крамаренко вернется. Очень рада, что она нашла для этого мотивацию»
23 декабря 2025, 14:49
Рекомендуем
Главные новости
Российские гимнасты Заика и Калмыкова победили на этапе Кубка мира в Баку
вчера, 12:50
Татьяна Сергаева: «Мы будем решать, включать Крамаренко в сборную или нет. Я на 70% за, потому что никто не виноват, что у нее была травма»
вчера, 10:55
Художественная гимнастика. Чемпионат России. Ковшова победила в многоборье, Ильтерякова – 2-я, Кононова – 3-я
6 марта, 16:35
Духно, Маринов, Якубов, Агафонова и Ус выступят на Кубке мира в Каире
3 марта, 14:38
Гимнасты Мельникова и Духно выиграли первый этап клубного чемпионата Италии по гимнастике
1 марта, 20:39
Татьяна Сергаева: «Сейчас начинается серьезная работа по подготовке к Олимпиаде-2028. Через месяц выйдем на этапы Кубка мира»
1 марта, 08:30
World Gymnastics присвоила нейтральный статус 10 российским спортсменам
28 февраля, 09:45
Солдатова об Олимпиаде-2026: «Гуменник меня просто восхитил. У него такая стать, хочется сказать, что это настоящий Петр Великий»
28 февраля, 07:27
Исследуем грани мужества в спорте: честность Нетто, благородство Немова, находчивость Алекно
27 февраля, 19:30Спецпроект
Ангелина Мельникова: «Мне не близки рассуждения о неполноценности Олимпийских игр. Они полноценные всегда»
26 февраля, 15:38
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря 2025, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября 2025, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября 2025, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября 2025, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября 2025, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября 2025, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября 2025, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября 2025, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября 2025, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля 2025, 13:27
Рекомендуем