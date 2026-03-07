Российские гимнасты Заика и Калмыкова победили на этапе Кубка мира в Баку.

Россияне Илья Заика и Анна Калмыкова одержали победы на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку.

Заика стал лучшим в упражнениях на кольцах (14,600 балла). За ним на подиуме расположились грек Элефтериос Петруниас (14,300) и японец Канета Киичи (14,233).

Калмыкова заняла первое место в опорном прыжке (13,716). Второй стала Тияна Корент из Хорватии (13,133), третьей – японка Секо Мията (13,016).

Призером соревнований также стала россиянка Лейла Васильева, завоевавшая серебро на разновысоких брусьях (14,033). Победила Кайлия Немур из Алжира (15,233), бронза на счету Софии Штыхецкой из Беларуси (13,800).

Этап Кубка мира завершится 8 марта, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.