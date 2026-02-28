1

World Gymnastics присвоила нейтральный статус 10 российским спортсменам

World Gymnastics выдала нейтральный статус еще 10 российским спортсменам.

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) присвоила нейтральный статус еще 10 российским спортсменам.

К международным соревнованиям в нейтральном статусе допущены Дарья Федянина, Анастасия Горбунова, Филипп Каманин, Данила Медведев, Полина Новолокина, Кирилл Поджарый, Диана Усова (все – прыжки на батуте), Елизавета Гераськина, Мария Федоровцева (обе – художественная гимнастика) и Кира Быкова (спортивная акробатика).

Среди тренерского штаба и персонала нейтральный статус получили Раиса Беликова, Алексей Солодуха, Виталий Васюхин (все – прыжки на батуте), Алина Злотник, Евгений Збандуто, Дмитрий Емельянов (все – художественная гимнастика) и Валерий Кудрявцев (спортивная акробатика).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (художественная гимнастика)
сборная России жен (прыжки на батуте)
World Gymnastics (FIG)
акробатика
сборная России по прыжкам на батуте
Прыжки на батуте
отстранение и возвращение России
художественная гимнастика
Мария Федоровцева
