World Gymnastics присвоила нейтральный статус 10 российским спортсменам
World Gymnastics выдала нейтральный статус еще 10 российским спортсменам.
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) присвоила нейтральный статус еще 10 российским спортсменам.
К международным соревнованиям в нейтральном статусе допущены Дарья Федянина, Анастасия Горбунова, Филипп Каманин, Данила Медведев, Полина Новолокина, Кирилл Поджарый, Диана Усова (все – прыжки на батуте), Елизавета Гераськина, Мария Федоровцева (обе – художественная гимнастика) и Кира Быкова (спортивная акробатика).
Среди тренерского штаба и персонала нейтральный статус получили Раиса Беликова, Алексей Солодуха, Виталий Васюхин (все – прыжки на батуте), Алина Злотник, Евгений Збандуто, Дмитрий Емельянов (все – художественная гимнастика) и Валерий Кудрявцев (спортивная акробатика).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
