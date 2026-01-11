Увольнения Аморима и Марески – это тренд? Вопрос Лукомскому

Мы продолжаем новую рубрику «Вопрос Лукомскому». В сравнении с привычными развернутыми текстами здесь меньший объем и упор на личные оценки.

В первой серии мы разбирали пролет Рафиньи мимо главных личных наград года. А теперь – об увольнениях главных тренеров в «Челси» и «Манчестер Юнайтед», Энцо Мареску и Рубена Аморима отправили с работы с разницей в несколько январских дней.

Вижу в уходах Марески и Аморима больше отличий, чем сходств . Давайте пройдемся по ним подробно, что сделает картину более многомерной.

В чем сходства?

Главное и очень большое сходство – вторичность текущих результатов при принятии решений . Результат финального матча и серия последних результатов вообще никак не влияли на судьбу тренеров «Челси» и «МЮ». Больше повлияли два других фактора.

1. Вынос конфликтов в публичную плоскость превращал тренера в ходячего мертвеца.

Первые сообщение о возможном уходе Марески появились после печально известной пресс-конференции про «худшие 48 часов в клубе». До увольнения оставалось около двух недель. С тех пор Энцо еще несколько раз посылал сигналы репортерам, а на финальную пресс-конференцию после «Борнмута» вообще не пришел из-за мнимой болезни.

Уходу Аморима тоже предшествовали яркие беседы с журналистами, на которых португальский тренер назвал себя «менеджером» и несколько раз в сослагательном наклонении поговорил сценарии ухода из клуба.

2. Вопрос полномочий сыграл существенную роль в развитии конфликтов. Мареска требовал пересмотра своей роли в трансферной работе на фоне успешного первого сезона. Рубен Аморим тоже хотел больше влиять на работу клуба на рынке, был недоволен планами на январское окно и отдельно подчеркивал, что считает себя менеджером, а не просто главным тренером.

Со стороны руководства в свою очередь был весьма четкий заход на тренерскую территорию. Мареске диктовали, сколько минут должны играть футболисты, которые возвращаются после травм или имеют проблемы со здоровьем. Такой подход прямо ограничивал его в принятии решений.

Самый вопиющий пример был в матче против «Астон Виллы». Тренер заменил Коула Палмера за 20 минут до конца при счете 1:1; выслушивал кричалку «Ты не ведаешь, что творишь!»; вероятно, был с ней согласен; команда проиграла 1:2.

Боссы «МЮ» давили на Аморима в ином ключе – навязывали смену схемы. The Telegraph сообщал , что решение об увольнении было принято после жаркой встречи со спортивным директором Джейсоном Уилкоксом накануне матча с «Лидсом». Когда начались посягательства на 3-4-3, Аморим «вскипел».

Лори Уитуэлл из The Athletic рисует более полную картину: Уилкокс давил на тренера по просьбе Джима Рэтклиффа, который в определенный момент твердо решил, что клуб точно должен играть с четверкой. Вероятный источник влияния на Рэтклиффа – подкаст Гари Невилла. Аморим в финальных беседах с прессой упомянул «людей, которые не могут справляться с критикой от Гари Невиллов». В клубе считают, что эти слова были отсылкой к Рэтклиффу, который слушает и ретранслирует экс-капитана «МЮ».

На этом четкие параллели заканчиваются, но они весьма впечатляющие. Почти в любом увольнении на первом плане результаты. А тут два топ-клуба в пределах пары дней принимают решение на основании вообще других вводных .

В чем отличия?

1. Точка развития проекта важна, чтобы лучше понимать характер противоречий. И она максимально разная.

Мареска приходил в «Челси» летом 2024-го после победы в Чемпионшипе с «Лестером». Еще он имел опыт работы с Пепом и впечатляющий бэкграунд в молодежном футболе. Хороший набор для молодого тренера, но не гарант работы в топ-клубе.

«Челси» спустился на несколько ступенек ниже привычного диапазона поиска тренерских имен, чтобы получить того, кто подходит проекту стилистически. Важным условием на всех этапах была готовность работать в заданных рамках – самый явный среди топ-клубов вектор на молодых, четкий стиль с прессингом и структурным владением (пересекается с ценностями Марески, поэтому его и позвали).

Недооцененное достижение боссов «Челси» – точный подбор тренера, который продолжит линию Маурисио Почеттино с косметическими преобразованиями. Доверие молодым, прессинг-футбол с персональными ориентировками, схема 4-2-3-1, структура 3-2-4-1 при владении – все эти фишки появились еще при Поче и были особенно четко выражены в ходе удачной серии в конце сезона.

При этом Мареска никак с ним не пересекался. Для него эти же ценности естественны. Все эти детали можно было обнаружить при изучении его «Лестера». На выходе получилось продолжение линии при сохранении привычных новому тренеру настроек. Вероятно, такая совместимость была еще одним аргументом в пользу того, чтобы взять тренера, который на тот момент по калибру не соответствовал «Челси». Зато соответствовал модели «Челси» – она может кому-то не нравиться и оказаться ошибочной, но невозможно отрицать узнаваемость выстроенного ими бренда.

Аморим пришел в «МЮ» в ноябре 2024-го – в разгар сильнейшего сезона «Спортинга». У португальца был потенциал возглавить практически любой топ-клуб летом. Ранее его всерьез рассматривал «Ливерпуль», в «Сити» спортивным директором пришел его друг и коллега Угу Виана. При любой другой вакансии его имя тоже всплывало.

«Юнайтед» соблазнил статусом великого клуба и запуском нового амбициозного проекта. Рубен приходил в качестве первого тренера, которого назначает Джим Рэтклифф. Именно главного тренера, а не менеджера – даже изначально его анонсировали так.

В то же время Аморим – успешный молодой тренер, четко привязанный к схеме с тройкой защитников. Он приходит в клуб, у которого нет четкой модели развития и уже больше 10 лет нет тренерской преемственности. Каждое новое назначение – большая революция под популистские лозунги.

Состав надо сильно перестраивать. У Аморима очень конкретные требование к каждой роли и глубокое понимание качеств, которые необходимы. Он неизбежно становится центральной фигурой проекта, иначе проект теряет смысл. Такого тренера нужно либо не приглашать вовсе, либо давать ему четкое право голоса при подборе состава под эту схему. Вне зависимости от названия должности. Степень участия и формат – следующий вопрос, но само участие более уместно, чем в конкретной и последовательной модели «Челси».

Ирония: «Челси» слишком хорошо знает, чего хочет – и душит тренера рамками. «МЮ» плохо понимает, куда движется, и сильно подвержен колебаниям общественного мнения – и мешает тренеру хаосом. Абсолютно разный фундамент проблем привел к похожим внешним проявлением.

2. Качество работы. Аморим всегда мог указать на трудность условий работы – и масштаб необходимых изменений перед тем, как клуб снова будет способен решать серьезные задачи, но его промежуточные результаты подвергались справедливой критике.

Было сразу несколько точек, когда португальца могли уволить как раз за совсем уж плохие результаты. Пожалуй, главная – позорный вылет из Кубка Лиги от «Гримсби» (4-й дивизион).

Мареска продолжал линию предшественника и постепенно внедрял авторские ходы, но сработал крайне впечатляюще по результатам. Место в четверке, победа в Лиге Конференций и на клубном ЧМ. В этой плоскости к нему почти невозможно придраться.

3. Характер ухода. Аморим был недоволен положением, но готов был продолжать работу, о чем прямо сказал журналистам после матча с «Лидсом».

Мареска вооружился поддержкой Жорже Мендеша и вел закулисные игры. Как минимум, дважды он контактировал с другими клубами («Манчестер Сити» и «Ювентус»). О контактах, как и положено по контракту, уведомлял «Челси».

О степени серьезности разговоров с другими клубами ничего неизвестно, но у них точно была дополнительная задача – они стали инструментом Марески в борьбе за полномочия внутри клуба. По сути превратились в рычаг для шантажа. Тренер готов был свернуть переговоры после подписания нового контракта на своих условиях.

По информации Фабрицио Романо, после матча против «Борнмута» Мареска сообщил руководству, что хочет уйти, так как не был готов работать дальше без изменений. Кажется, Энцо просто устраивал любой расклад – увеличение влияния внутри клуба или уход в благоприятной для его репутации точке. Именно поэтому он шел на дерзкие бросающие вызов ходы. И в каком-то плане почти не оставил боссам «Челси» выбора. У «Юнайтед» было намного больше пространства для маневра.

Может ли это стать трендом?

Два даже самых громких случая не тенденция. У них есть не только сходства, но и отличия. Интересный аспект – соседство по датам и огромная медийная огласка. Из-за этого слишком большим становится соблазн группировать эти ходы, искать закономерности и уроки .

Потенциальный урок (или даже пособие для некоторых тренеров) – напоминание, каким мощным инструментом может быть вынос конфликтов с руководством в публичную плоскость . Иногда это происходит невольно, а иногда может быть частью рискованной игры тренера.

Это все еще с отрывом лучший инструмент в руках тренеров, которые хотят спровоцировать отставку (не факт, что кто-то из наших героев обязательно хотел, но если допускаем, что есть тренер, который хочет, то это его лучший шанс на win-win сценарий: либо прогнет клуб, либо уйдет на своих условиях).

Настолько громкое напоминание в настолько сжатые сроки может привести к еще паре случаев. Например, я с огромным интересом слежу за новостями о каждой новой встрече Джан Пьеро Гасперини с боссами «Ромы» (держа в уме, что часто на них присутствует Клаудио Раньери).

«Челси» еще долго не будет элитным клубом

