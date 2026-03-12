Мысли Палагина.

«Манчестер Сити» проиграл на выезде «Реалу» (0:3) в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

Не первое поражение в эпоху Пепа на «Бернабеу», но точно самое безнадежное и обескураживающее . В отличие от предыдущих лет, не сослаться на плохую реализацию или чары стадиона. Вопросов добавляет явный статус фаворита (Opta давала на проход 69% – максимум за все встречи с «Мадридом») и куда более благоприятная ситуация с травмированными.

Что же произошло?

Пеп не угадал (намудрил?) с составом

Два главных решения Гвардиолы по составу – фланги защиты.

Справа появился Абдукодир Хусанов. Слева – Нико О’Райли. У обоих есть релевантный опыт, но в последних матчах в основе выходили Матеуш Нунеш и Раян Аит-Нури. Хусанов, как правило, даже не попадал в основу. О’Райли в свою очередь прописался в полузащите – в паре с Родри.

Вероятно, выбор в пользу Хусанова – попытка сдержать Винисиуса в личной дуэли. В предыдущие годы Пеп делал ставку на скорость Кайла Уокера – причем даже в сезоны, когда англичанин терял место в составе. Хусанов – самая близкая альтернатива Кайлу с точки зрения скорости. Плюс уже выходил против Винисиуса в прошлом сезоне. Не блистал в целом, но именно в дуэлях не проваливался.

В этот раз – провал. Здесь не только третий гол, когда Винисиус оторвался от Хусанова на фланге, но и эпизод с пенальти, который пришел после углового у ворот «Мадрида». Оба момента – работа для Уокера в прайме. В первом случае индивидуальная дуэль на фланге. Во втором – роль страхующего на угловом. Обе задачи Хусанов не потянул.

О’Райли провалился в дуэли с Феде Вальверде. «Мадрид» использовал это направление, если не удавалось пройти прессинг «Сити» в короткий пас или когда не хотели рисковать. Тогда задействовали длинные передачи от Куртуа на Вальверде.

Беда О’Райли в этих ситуациях – взгляд не на соперника, а на мяч. Классическая ошибка современных защитников и уж тем более переученных, как Нико.

Чуть меньше вопросов по игре с мячом, но особой пользы тоже не принесли. В структуре владения Хусанов играл в точности как Уокер – как дополнительный ЦЗ. О’Райли – в роли скрытой десятки.

Большого выхлопа не дало, а где-то даже вредило. Из-за чрезмерной заточенности на Доку «Сити» не хватало альтернатив в виде правого фланга. Медлительность Хусанова при работе с мячом лишь усугубляла и мешала развернуть атаку с нужной скоростью, даже когда решались сыграть там. О’Райли дал несколько классных рывков в штрафную (фишка последних матчей), но Вальверде и на своей половине сумел его нейтрализовать.

Ставка на дуэль Доку vs Трент провалилась

Пеп считает ТАА слабым звеном любой команды, за которую тот играет. Старается при любом удобном случае наказать за недостатки в защите. Планирует атаки таким образом, чтобы максимально нагрузить именно фланг Трента. Матчи с «Ливерпулем» нередко превращались в аттракцион личных дуэлей. Началось еще с Лероя Сане. В последние годы оружием Пепа стал Жереми Доку.

Новая встреча на «Бернабеу» (теперь против Трента в футболке «Мадрида») – не исключение. «Сити» старался максимально нагружать мячами Доку. По итогам матча у бельгийца 13 попыток дриблинга – больше, чем у всей остальной команды вместе (12). 7 попыток Доку завершились обыгрышем, но назвать затею Пепа удачной все равно нельзя.

Несмотря на такой объем, Доку закончил встречу с нулем передач под удар. Не все претензии адресованы ему, но все равно весьма красноречивый факт. Здесь нужно хвалить «Мадрид». Не оставляли Доку строго 1-в-1 с Трентом. На помощь регулярно приходил вездесущий Вальверде – либо в роли третьего центрального, либо в роли латераля (в таком случае Трент дежурил в штрафной).

Проблема с такой заточенностью на Доку – чрезмерная предсказуемость в атаке. Фактически поставили на одно направление, тогда как правый фланг был выключен. Пеп перебирал варианты с помощью замен. В первом тайме там стартовал Савиньо. Во втором – Антуан Семеньо. Концовку номинально доигрывал Райан Шерки.

Ни один из вариантов не сработал. Выбор в пользу Хусанова лишь усугубил ситуацию. Даже когда доводили мяч до правого фланга, «Мадрид» успевал перестроиться.

Прессинг «Сити» – сущая катастрофа

Перед матчем у Пепа попросили описать нынешний «Сити». Вот ответ: «Думаю, игра с «Ньюкаслом» иллюстрирует то, к чему мы стремимся. Мы хотим быть активны без мяча, быстро отвоевывать его обратно, не ошибаться во владении, откидывать соперника на его треть, а затем постоянно атаковать – без пауз. Это то, чем мы занимались здесь последние лет 10. Это то, что приносило нам успех».

Матч с «Мадридом» Пеп точно не занесет в список хороших примеров. Все три мяча «Реала» пришли в момент, когда «Сити» пытался отвоевать мяч с помощью прессинга. Этот аспект барахлил весь вечер.

Пеп выбрал классический вариант с ромбом в центре поля и привычным распределением ролей по сезону. Впереди – пара Холанд-Семеньо. Чуть ниже – Бернарду. Сзади их страхует тройка из Родри и пары вингеров по бокам от него.

Ключевая задача ромба – перекрытие центральной зоны с максимальным насыщением игроками. Но «Сити» получал моменты как раз после атак хозяев через середину.

Можно выделить несколько проблем.

Во-первых, дали слишком много свободы Тибо Куртуа. К нему почти не выдвигались. Бельгиец не гуру розыгрышей, но в этот раз здорово находил варианты, причем не только длинными пасами на Вальверде.

Во-вторых, индивидуальный провал Родри. В этой роли от испанца требуют патрулировать опорную – часто в соло. Задачу усложняла структура розыгрышей «Мадрида», в которой Браим опускался из нападения в полузащиту – пока Родри не видит.

Тем не менее, реакция Родри на эпизоды – беда. Часть объяснений кроется в физике, но все равно пугают моменты, когда играющий десятку Бернарду возвращается домой раньше опорника Родри.

В-третьих, поведение центральных защитников «Сити». Здесь Гехи пошел помогать Родри в опорную, но Диаш по-прежнему располагается в правой части поля, а не страхует в центре, чтобы прикрыть оба фланга в случае необходимости, а не только один:

Тут Родри снова требуется поддержка, но Диаш не оказывает давление и возвращается назад:

Возможно, португалец держал в уме, что придется страховать Хусанова, но в таком случае ход Гвардиолы терял смысл.

Пеп после матча сделал акцент: «Мадрид» играл с двумя ложными девятками. Браим опускался из нападения в полузащиту. Гюлер тоже оказывался в центре, а не на фланге. В итоге в полузащите у них было на одного игрока больше, чем у нас. Нашим центральным защитникам, следовательно, тоже стоило подниматься и поджимать, но в первом тайме мы не распознали проблему. Только во втором нам удалось это починить».

Описать пробоины «Сити» в прессинге легко через точность передач «Мадрида». Несмотря на то, что в какой-то момент перешли на явную игру вторым номером, хозяева закончили встречу с 86% – показатель, которому бы позавидовала даже версия с Тони Кроосом и Лукой Модричем.

Фото: Gettyimages.ru /Angel Martinez, Florencia Tan Jun