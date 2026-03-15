Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» и «Волга» сыграли вничью

В PARI Первой лиге проходят матчи 24-го тура.
В 24-м туре PARI Первой лиги в субботу СКА из Хабаровска сыграл вничью с «Родиной» (2:2), лидер таблицы «Факел» не смог победить «Черноморец» (0:0), «Спартак» из Костромы разделил очки с «Чайкой» (1:1).
В воскресенье «Урал» дома справился с «Арсеналом» из Тулы (2:0).
Завершится тур в понедельник матчем «Торпедо» – «Нефтехимик».
Первая лига
24-й тур
Урал
Кузнецов, Маргасов, Бардачев, Бегич, Харин, Иванисеня, Сунгатулин, Железнов, Секулич, Акбашев, Ишков
Запасные: Морозов, Филипенко, Марков, Малькевич, Ар. Мамин, Селихов, Арабачян, Бондарев, Карапузов, Опарин, Мосин, Богомольский
Арсенал Тула:
Цулая, Пенчиков, Кармаев, Большаков, Попов, Раздорских, Гулиев, Цараев, Пуцко, Максимов, Горбунов
Запасные: Ботака-Иобома, Олейник, Обрывков, Алинви, Соколов, Плотников, Азявин, Холин, Рейес Уренья, Шрамко
Волга Ульяновск
Бабурин, Костин, Тихий, Ибрагимов, Красильниченко, Саплинов, Гершун, Рахманов, Фольмер, Яковлев, Багателия
Запасные: Новиков, Умников, Воронин, Довгаль, Касьянов, Каменщиков, Еремеев, Рахманов, Руденко, Мурза, Пшенников
Челябинск:
Тусеев, Жиров, Кочиев, Бердников, Комиссаров, Кертанов, Левин, Гаджимурадов, Самойлов, Гонгадзе, Эза
Запасные: Байтуков, Палкин, Н''Диайе, Агаев, Русяев, Голиков, Гудков, Першин, Пушкарев, Гатин
Уфа
Беленов, Агапов, Кутин, Перченок, Якуев, Исаев, Хабалов, Камилов, Юсупов, Ортис, Липовой
Запасные: Агеян, Майоров, Иванов, Хомуха, Озманов, Шляков, Троянов, Минатулаев, Ломаев, Ахатов, Барановский, Мрзляк
Сокол:
Крайков, Быков, Глойдман, Ковачевич, Чуриков, Киреенко, Кахриманович, Сасин, Пасевич, Шпитальный, Мухин
Запасные: Левашов, Лазарев, Синяк, Кутовой, Егорушкин, Гурциев, Костин, Голиянин
Шинник
Митров, Косогоров, Корнюшин, Котин, Карпов, Ланин, Мирошниченко, Галоян, Гонгапшев, Стефанович, Самойлов
Запасные: Маляров, Миронов, Бозов, Лысцов, Малахов, Шипунов, Вамбольт, Нафиков, Порохов, Черный, Никитин, Голубев
Енисей:
Шамов, Шершов, Иллой-Айет, Богатырев, Масловский, Иванов, Батырев, Погосов, Кенфак, Раткович, Мазурин
Запасные: Канаплин, Цесь, Антипин, Гюрджан, Хашкулов, Окладников, Зазвонкин, Тихонов, Печура
СКА Хабаровск
Имамов, Гребенкин, Кожемякин, Шавлохов, Гурбан, Янов, Тур, Алиев, Носков, Глотов, Алкалде
Запасные: Ильев, Плиев, Алейников
Родина:
Волков, Сокол, Крижан, Мещанинов, Дятлов, Фищенко, Егорычев, Максименко, Рейна, Тимошенко, Абдусаламов
Запасные: Ушатов, Арсе, Юдинцев, Гарибян, Мусаев
КАМАЗ
Замерец, Семенов, Маругин, Калистратов, Аюкин, Лайкин, Защепкин, Султонов, Шамкин, Караев, Ревазов
Запасные: Суханов, Солодухин, Ратников, Семенов
Ротор:
Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Клещенко, Шильников, Арбузов, Макаров, Трошечкин, Симонян, Алиев, Эльдарушев
Запасные: Сафронов, Давидян, Кайнов, Родионов
Факел
Обухов, Габараев, Юрганов, Журавлев, Багамаев, Якимов, Нетфуллин, Альшин, Гнапи, Гиоргобиани, Пуси
Запасные: Моцпан, Магомедов, Симонов, Уридия, Тодорович
Черноморец:
Штепа, Зарыпбеков, Плиев, Суслов, Николаев, Тарба, Морозов, Чистяков, Жигулев, Коновалов, Хубулов
Запасные: Антонов, Магомедов, Тоневицкий, Кухарчук
Спартак Кострома
Саппа, Киселев, Жилмостных, Тарасов, Игнатьев, Боков, Хубаев, Енин, Пантелич, Гогич, Калмыков
Запасные: Тлехугов, Бугриев, Мещеряков, Уридия, Чупаев
Чайка:
Фадеев, Гапечкин, Гузиев, Крутовских, Иванников, Чобанов, Роспутько, Пополитов, Соколов, Филев, Дунай
Запасные: Червяков, Посмашный, Криушичев, Маслов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Первой лиги
Статистика Первой лиги
Ска провел леджендари матч
Испанец силен нервами, бил два раза в тот же левый угол, не стал менять решения
бежали же, атаковали
Смешит что когда они показывают графику почему-то фильтр картинки матча абсолютно другой