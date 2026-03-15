Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» и «Волга» сыграли вничью

В PARI Первой лиге проходят матчи 24-го тура.

В 24-м туре PARI Первой лиги в субботу СКА из Хабаровска сыграл вничью с «Родиной» (2:2), лидер таблицы «Факел» не смог победить «Черноморец» (0:0), «Спартак» из Костромы разделил очки с «Чайкой» (1:1). 

В воскресенье «Урал» дома справился с «Арсеналом» из Тулы (2:0).

Завершится тур в понедельник матчем «Торпедо» – «Нефтехимик». 

Первая лига

24-й тур

Лига PARI (Первая лига). 24 тур
15 марта 08:30,
Урал
Завершен
2 - 0
Арсенал Тула
90’
+4’
Ишков   Марков
90’
+1’
  Морозов
87’
84’
Пенчиков   Соколов
84’
Раздорских   Алинви
82’
Большаков
Железнов   Ар. Мамин
76’
76’
Горбунов   Азявин
73’
Раздорских
Маргасов
71’
69’
Попов   Рейес Уренья
Секулич   Богомольский
62’
Акбашев   Морозов
62’
59’
Гулиев
Иванисеня   Бондарев
45’
2тайм
Перерыв
Иванисеня
30’
  Акбашев
14’
Урал
Кузнецов, Маргасов, Бардачев, Бегич, Харин, Иванисеня, Сунгатулин, Железнов, Секулич, Акбашев, Ишков
Запасные: Морозов, Филипенко, Марков, Малькевич, Ар. Мамин, Селихов, Арабачян, Бондарев, Карапузов, Опарин, Мосин, Богомольский
1тайм
Арсенал Тула:
Цулая, Пенчиков, Кармаев, Большаков, Попов, Раздорских, Гулиев, Цараев, Пуцко, Максимов, Горбунов
Запасные: Ботака-Иобома, Олейник, Обрывков, Алинви, Соколов, Плотников, Азявин, Холин, Рейес Уренья, Шрамко
Лига PARI (Первая лига). 24 тур
15 марта 12:00,
Волга Ульяновск
Завершен
2 - 2
Челябинск
Фольмер   Воронин
90’
85’
  Першин
81’
Левин   Агаев
80’
Кертанов
Рахманов   Новиков
78’
Багателия   Умников
77’
74’
  Н''Диайе
72’
Комиссаров   Пушкарев
72’
Бердников   Н''Диайе
Яковлев   Руденко
67’
Гершун   Каменщиков
67’
66’
Самойлов   Першин
  Яковлев
56’
  Гершун
48’
46’
Эза   Байтуков
2тайм
Перерыв
Волга Ульяновск
Бабурин, Костин, Тихий, Ибрагимов, Красильниченко, Саплинов, Гершун, Рахманов, Фольмер, Яковлев, Багателия
Запасные: Новиков, Умников, Воронин, Довгаль, Касьянов, Каменщиков, Еремеев, Рахманов, Руденко, Мурза, Пшенников
1тайм
Челябинск:
Тусеев, Жиров, Кочиев, Бердников, Комиссаров, Кертанов, Левин, Гаджимурадов, Самойлов, Гонгадзе, Эза
Запасные: Байтуков, Палкин, Н''Диайе, Агаев, Русяев, Голиков, Гудков, Першин, Пушкарев, Гатин
Лига PARI (Первая лига). 24 тур
15 марта 12:00,
Уфа
Завершен
2 - 0
Сокол
Ортис   Майоров
82’
Хабалов   Шляков
77’
Липовой   Ахатов
76’
76’
Пасевич   Лазарев
  Мрзляк
74’
Исаев   Мрзляк
68’
Якуев   Агеян
68’
68’
Быков   Гурциев
60’
Ковачевич
57’
Быков
46’
Киреенко   Синяк
46’
Шпитальный   Кутовой
2тайм
45’
Сасин   Голиянин
Перерыв
45’
Кахриманович
  Ортис
41’
Уфа
Беленов, Агапов, Кутин, Перченок, Якуев, Исаев, Хабалов, Камилов, Юсупов, Ортис, Липовой
Запасные: Агеян, Майоров, Иванов, Хомуха, Озманов, Шляков, Троянов, Минатулаев, Ломаев, Ахатов, Барановский, Мрзляк
1тайм
Сокол:
Крайков, Быков, Глойдман, Ковачевич, Чуриков, Киреенко, Кахриманович, Сасин, Пасевич, Шпитальный, Мухин
Запасные: Левашов, Лазарев, Синяк, Кутовой, Егорушкин, Гурциев, Костин, Голиянин
Лига PARI (Первая лига). 24 тур
15 марта 13:00,
Шинник
Завершен
1 - 1
Енисей
84’
Батырев
80’
Мазурин   Гюрджан
79’
Шершов   Хашкулов
  Корнюшин
78’
Самойлов   Никитин
73’
Косогоров   Маляров
73’
Гонгапшев   Порохов
66’
Мирошниченко   Шипунов
66’
61’
  Окладников
46’
Раткович   Окладников
2тайм
Перерыв
37’
Раткович
Шинник
Митров, Косогоров, Корнюшин, Котин, Карпов, Ланин, Мирошниченко, Галоян, Гонгапшев, Стефанович, Самойлов
Запасные: Маляров, Миронов, Бозов, Лысцов, Малахов, Шипунов, Вамбольт, Нафиков, Порохов, Черный, Никитин, Голубев
1тайм
Енисей:
Шамов, Шершов, Иллой-Айет, Богатырев, Масловский, Иванов, Батырев, Погосов, Кенфак, Раткович, Мазурин
Запасные: Канаплин, Цесь, Антипин, Гюрджан, Хашкулов, Окладников, Зазвонкин, Тихонов, Печура
Лига PARI (Первая лига). 24 тур
16 марта 16:30,
Торпедо
Не начался
Нефтехимик
Лига PARI (Первая лига). 24 тур
14 марта 05:00,
Логотип домашней команды
СКА Хабаровск
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Родина
Матч окончен
  Алкалде
90’
+4’
90’
+3’
Арсе
87’
Тимошенко   Ушатов
87’
Рейна   Юдинцев
Шавлохов   Алейников
83’
82’
Рейна
71’
Максименко   Гарибян
Носков   Ильев
66’
65’
Егорычев   Мусаев
65’
Абдусаламов   Арсе
Алкалде
50’
  Алкалде
49’
48’
Крижан
2тайм
Перерыв
37’
  Мещанинов
Плиев
33’
20’
Фищенко
14’
  Тимошенко
3’
Мещанинов
СКА Хабаровск
Имамов, Гребенкин, Кожемякин, Шавлохов, Гурбан, Янов, Тур, Алиев, Носков, Глотов, Алкалде
Запасные: Ильев, Плиев, Алейников
1тайм
Родина:
Волков, Сокол, Крижан, Мещанинов, Дятлов, Фищенко, Егорычев, Максименко, Рейна, Тимошенко, Абдусаламов
Запасные: Ушатов, Арсе, Юдинцев, Гарибян, Мусаев
Лига PARI (Первая лига). 24 тур
14 марта 14:00,
КАМАЗ
Завершен
1 - 1
Ротор
90’
+3’
  Сафронов
Аюкин   Суханов
89’
Султонов   Ратников
82’
81’
Алиев   Давидян
81’
Трошечкин   Кайнов
Калистратов
75’
Караев   Солодухин
74’
Аюкин
72’
  Караев
70’
66’
Арбузов   Родионов
66’
Симонян   Сафронов
2тайм
Ревазов   Семенов
45’
Перерыв
40’
Бардыбахин
КАМАЗ
Замерец, Семенов, Маругин, Калистратов, Аюкин, Лайкин, Защепкин, Султонов, Шамкин, Караев, Ревазов
Запасные: Суханов, Солодухин, Ратников, Семенов
1тайм
Ротор:
Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Клещенко, Шильников, Арбузов, Макаров, Трошечкин, Симонян, Алиев, Эльдарушев
Запасные: Сафронов, Давидян, Кайнов, Родионов
Лига PARI (Первая лига). 24 тур
14 марта 15:00,
Факел
Завершен
0 - 0
Черноморец
90’
+4’
Чистяков   Магомедов
Багамаев   Симонов
89’
Гнапи   Уридия
89’
84’
Хубулов   Тоневицкий
Габараев   Тодорович
80’
Альшин   Моцпан
80’
79’
Плиев
66’
Жигулев   Антонов
Якимов   Магомедов
64’
Юрганов
56’
54’
Коновалов
2тайм
45’
Тарба   Кухарчук
Перерыв
2’
Тарба
Факел
Обухов, Габараев, Юрганов, Журавлев, Багамаев, Якимов, Нетфуллин, Альшин, Гнапи, Гиоргобиани, Пуси
Запасные: Моцпан, Магомедов, Симонов, Уридия, Тодорович
1тайм
Черноморец:
Штепа, Зарыпбеков, Плиев, Суслов, Николаев, Тарба, Морозов, Чистяков, Жигулев, Коновалов, Хубулов
Запасные: Антонов, Магомедов, Тоневицкий, Кухарчук
Лига PARI (Первая лига). 24 тур
14 марта 15:30,
Спартак Кострома
Завершен
1 - 1
Чайка
Тарасов
90’
+2’
Жилмостных
90’
Уридия   Тлехугов
87’
Чупаев   Бугриев
87’
83’
Соколов   Криушичев
Киселев   Мещеряков
82’
Уридия
80’
Енин   Уридия
68’
66’
Филев   Червяков
66’
Иванников   Посмашный
66’
Гапечкин
  Калмыков
56’
52’
Дунай   Маслов
Боков   Чупаев
45’
2тайм
Перерыв
Гогич
27’
23’
  Филев
Спартак Кострома
Саппа, Киселев, Жилмостных, Тарасов, Игнатьев, Боков, Хубаев, Енин, Пантелич, Гогич, Калмыков
Запасные: Тлехугов, Бугриев, Мещеряков, Уридия, Чупаев
1тайм
Чайка:
Фадеев, Гапечкин, Гузиев, Крутовских, Иванников, Чобанов, Роспутько, Пополитов, Соколов, Филев, Дунай
Запасные: Червяков, Посмашный, Криушичев, Маслов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
24 комментария
Интересно, какую команду хотел бы видеть народ в вышке кроме Факела.
Родину.
Автобус Попов выставил знатный. Но против нынешнего Факела, у нынешнего Черноморца других планов быть и не могло. Особенно в Воронеже, оставалась только играть на отбой и уповать на удачу. К счастью, фортуна сегодня была на нашей стороне. Ничья в Воронеже - успех
Три пенки да?)

Ска провел леджендари матч

Испанец силен нервами, бил два раза в тот же левый угол, не стал менять решения
снова посрамлена тактика охраны счёта
да ну просто не вывезли искусственный ковер и перелет на дальний восток видимо

бежали же, атаковали
забили ли бы пенку, всё нормально было бы
За Урал и 3 очка. Воскресенье как всегда, дни чудесные всегда. Брать вообще уже пора, тридцать 3 богатыря. Поехали :)!!!
Опять манеж. Поле не готово что ли?
Ска хоть напрягаться начал во втором тайме

Смешит что когда они показывают графику почему-то фильтр картинки матча абсолютно другой
Только Факел ⚽только победа ⚽жаль, Ротор подотстал!
как можно упустить преимущество в 2 мяча. играя в большинстве? Этих 2 очков в конце сезона не хватить!
