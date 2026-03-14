  • Чемпионат России. «Зенит» победил «Спартак», «Краснодар» одолел «Сочи», «Ростов» уступил «Динамо» Москва, «Балтика» одолела ЦСКА
Чемпионат России. «Зенит» победил «Спартак», «Краснодар» одолел «Сочи», «Ростов» уступил «Динамо» Москва, «Балтика» одолела ЦСКА

В Мир РПЛ проходят матчи 21-го тура.

В 21-м туре Мир РПЛ в пятницу «Динамо» Махачкала победило «Оренбург» (1:0).

В субботу «Краснодар» в гостях одолел «Сочи» (2:1), «Зенит» победил «Спартак» (2:0), «Динамо» на выезде обыграло «Ростов» (1:0), ЦСКА уступил «Балтике» (0:1).

В воскресенье «Локомотив» сыграет в гостях с «Рубином».

Чемпионат России

21-й тур

Премьер-лига Россия (РПЛ). 21 тур
14 марта 10:45, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
Завершен
1 - 2
Краснодар
Матч окончен
90’
+7’
Сперцян   Ленини
90’
+5’
  Сперцян
Васильев
90’
+4’
  Игнатов
88’
86’
Батчи   Дж. Гонсалес
Заика   Волков
83’
82’
Боселли
Коваленко   Ежов
81’
Алвес
75’
74’
Кривцов   Черников
73’
Виктор Са   Боселли
Мухин   Игнатов
71’
Сантос   Васильев
71’
Федоров   Зиньковский
71’
2тайм
Перерыв
Заика
35’
24’
Пальцев
7’
Оласа
5’
  Сперцян
Сочи
Дегтев, Солдатенков, Алвес, Литвинов, Макарчук, Коваленко, Мухин, Заика, Крамарич, Сантос, Федоров
Запасные: Силев, Кравцов, Ежов, Волков, Корнеев, Васильев, Игнатов, Дюпин, Барт, Мелешин, Зиньковский, Камано
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Пальцев, Дуглас, Кривцов, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Ленини, Боселли, Садчиков, Гусейнов, Корякин, Дж. Гонсалес, Хмарин, Черников
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 21 тур
14 марта 13:00, Газпром Арена
Зенит
Завершен
2 - 0
Спартак
Матч окончен
Вендел   Вега
87’
84’
Маркиньос   Гарсия
83’
Рябчук
  Дуран
81’
80’
Ву
Мантуан   Кондаков
77’
Соболев   Дуран
76’
71’
Солари   Бонгонда
59’
Дмитриев   Рябчук
59’
Мартинс Перейра   Угальде
59’
Зобнин   Жедсон Фернандеш
Глушенков   Луис Энрике
46’
Джон   Дивеев
46’
2тайм
Перерыв
Соболев
45’
  Соболев
45’
43’
Солари
Вендел
20’
15’
Маркиньос
Зенит
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дркушич, Мантуан, Вендел, Барриос, Джон, Педро, Глушенков, Соболев
Запасные: Алип, Дивеев, Мостовой, Москвичев, Горшков, Караваев, Латышонок, Кондаков, Луис Энрике, Дуран, Вега, Ерохин
1тайм
Спартак:
Максименко, Ву, Дмитриев, Литвинов, Денисов, Умяров, Маркиньос, Зобнин, Мартинс Перейра, Солари, Барко
Запасные: Пичиенко, Довбня, Бонгонда, Рябчук, Массалыга, Жедсон Фернандеш, Угальде, Гарсия, Заболотный
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 21 тур
14 марта 15:15, Ростов Арена
Ростов
Завершен
0 - 1
Динамо
Матч окончен
90’
+4’
Расулов
90’
Бителло
Вахания   Шамонин
81’
74’
Тюкавин   Маухуб
74’
Гладышев   Сергеев
62’
Тюкавин
Миронов   Кучаев
60’
56’
Артур   Маринкин
Роналдо   Игнатов
46’
Сулейманов   Мохеби
46’
2тайм
Перерыв
45’
+5’
  Тюкавин
Сулейманов
40’
39’
Диас
28’
Диас
Миронов
23’
Комаров   Семенчук
19’
Мелехин
17’
12’
Нгамале   Гладышев
Ростов
Ятимов, Сако, Чистяков, Мелехин, Вахания, Щетинин, Миронов, Комаров, Роналдо, Сулейманов, Голенков
Запасные: Ханкич, Лангович, Игнатов, Прохин, Мохеби, Кучаев, Бабакин, Шанталий, Шамонин, Семенчук, Байрамян, Аджаса
1тайм
Динамо:
Расулов, Скопинцев, Осипенко, Маричаль, Касерес, Диас, Фомин, Артур, Бителло, Нгамале, Тюкавин
Запасные: Окишор, Кутицкий, Маухуб, Сергеев, Глебов, Темиров, Балахонов, Маринкин, Гладышев, Фернандес, Бабаев, Кудравец
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 21 тур
14 марта 17:30, Ростех Арена
Балтика
Завершен
1 - 0
ЦСКА
Матч окончен
Хиль
90’
+14’
Бевеев
90’
+14’
90’
+11’
Кармо
Титков
90’
+10’
90’
+9’
Челестини
Талалаев
90’
+9’
90’
+1’
Жоао Виктор
89’
Мойзес
Мендель   Филин
80’
Титков   Андерсон
76’
75’
Матеус Рейс   Данилов
69’
Глебов   Козлов
69’
Баринов   Кармо
69’
Круговой   Попович
65’
Мусаев   Воронов
  Хиль
63’
Йенне   Манелов
61’
Чивич   Рядно
61’
Йенне
51’
И. Петров   Мендель
46’
2тайм
Перерыв
45’
Глебов
Андраде
34’
Балтика
Бориско, Чивич, Бевеев, Гассама, Андраде, Варатынов, Йенне, И. Петров, Титков, М. Петров, Хиль
Запасные: Андерсон, Ковалев, Степанов, Манелов, Оффор, Любаков, Кукушкин, Рядно, Филин, Мурид, Ковач, Мендель
1тайм
ЦСКА:
Акинфеев, Мойзес, Матеус Рейс, Жоао Виктор, Гайич, Обляков, Баринов, Глебов, Круговой, Кисляк, Мусаев
Запасные: Баровский, Тороп, Бандикян, Лукин, Данилов, Попович, Руис, Воронов, Бесаев, Алвес, Козлов, Кармо
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 21 тур
13 марта 16:30, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Завершен
1 - 0
Оренбург
Матч окончен
90’
+2’
Муфи
Аззи
90’
+2’
90’
Савельев   Жезус
Хоссейннежад   Ахмедов
85’
78’
Пуэбла   Кантеро
78’
Ведерников   Гузина
70’
Кейрос   Куль
70’
Гюрлюк   Рыбчинский
Джапо   Зинович
63’
Агаларов   Мастури
46’
2тайм
Перерыв
Шумахов   Аларкон
43’
36’
Пуэбла
  Хоссейннежад
28’
Джапо
15’
Динамо Махачкала
Волк, Джапо, Табидзе, Шумахов, Аззи, Мубарик, Мрезиг, Сундуков, Хоссейннежад, Глушков, Агаларов
Запасные: Карабашев, Шихалиев, Сердеров, Кагермазов, Миро, Магомедов, Аларкон, Зинович, Мешид, Мастури, Ахмедов, Воронин
1тайм
Оренбург:
Овсянников, Ведерников, Паласиос, Ценов, Муфи, Аванесян, Кейрос, Томпсон, Гюрлюк, Пуэбла, Савельев
Запасные: Рудаков, Рыбчинский, Поройков, Квеквескири, Жезус, Эль Махрауи, Татаев, Кантеро, Болотов, Гузина, Хотулев, Куль
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Талалаев просто позорище нашего футбола.... Какой не красивый и подлый поступок в конце игры. За это его надо дисквалифицировать до конца чемпионата....
Позор !!!
Ответ Юр Юра
Талалаев просто позорище нашего футбола.... Какой не красивый и подлый поступок в конце игры. За это его надо дисквалифицировать до конца чемпионата.... Позор !!!
Но дисквалифицируют недотренера психопата
буду за Спартак болеть в игре с Зенитом. Болельщик ЦСКА!
Ответ Александр Лахно
буду за Спартак болеть в игре с Зенитом. Болельщик ЦСКА!
Москва красно белая
Даже кони за Спартак
Ответ Александр Лахно
буду за Спартак болеть в игре с Зенитом. Болельщик ЦСКА!
Ну да, вас болельщики "Спартака" оскорбляют после поражений здесь очень часто, а ты желаешь им победы. И да, делать победы клубу, чтобы он был ближе к своему любимому клубу это невероятная форма садомазохизма.
Хм, а Талалаев то крыса. Предложил раза на раз в подтрибунке, Челестини принял, а тот слился, вместо него толпа со скамейки на одного поперла. Начал бычить - держи марку, не будь девочкой
Ответ Mooth
Хм, а Талалаев то крыса. Предложил раза на раз в подтрибунке, Челестини принял, а тот слился, вместо него толпа со скамейки на одного поперла. Начал бычить - держи марку, не будь девочкой
Ну на камеру болтать много ума не надо)
Ответ Mooth
Хм, а Талалаев то крыса. Предложил раза на раз в подтрибунке, Челестини принял, а тот слился, вместо него толпа со скамейки на одного поперла. Начал бычить - держи марку, не будь девочкой
Да люди с таким поведением как Талалаев всегда убоги и трусливы...
Прав был Бубнов про этого неадеквата Талалаева. Это просто безобразие, его и близко нельзя подпускать к людям
Ох и тур нас ждет интересный!
Ответ alexsem69
Ох и тур нас ждет интересный!
Комментарий скрыт
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Действительно, ведь возможное поражение 16-й команды от 1-й можно будет объяснить только заговором против Зенита 🤫
Левейший пенальти в ворота Сочи.
Тянут новодел .
Позорище.
Ответ Господин Уэф
Левейший пенальти в ворота Сочи. Тянут новодел . Позорище.
А в первом тайме на было пенальти? Раз ты такой моралист, ответь будь любезен. Когда по ноге Батчи ударили ? И в матче Зенит Спартак, тоже наверное два левых пенальти дали?
Ответ Господин Уэф
Левейший пенальти в ворота Сочи. Тянут новодел . Позорище.
Согласен.
Только из-за этого мудака Талалаева ,трудно заставить себя ( будучи нейтральным) топить за" Балтику"
Режиссер, давай теперь переключай трансляцию на подтрибунное помещение.
Таллаев как к тренер вопросов нет, делает свое дело, выживает максимум. Но ведёт себя мерзко, как черт. Надо было Кармо, чирка ему дать
Ответ Vlad71080
Таллаев как к тренер вопросов нет, делает свое дело, выживает максимум. Но ведёт себя мерзко, как черт. Надо было Кармо, чирка ему дать
Кармо слабо его толкнул, согласен.
Балтику, конечно, с победой. Заслуженной. Но этого мерзопакостного Талалаева дисквалифицировать бы до конца чемпионата за такое свинское поведение, чтобы думал в следующий раз. Если есть чем, конечно
