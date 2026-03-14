Чемпионат России. «Зенит» победил «Спартак», «Краснодар» одолел «Сочи», «Ростов» уступил «Динамо» Москва, «Балтика» одолела ЦСКА

В Мир РПЛ проходят матчи 21-го тура.
В 21-м туре Мир РПЛ в пятницу «Динамо» Махачкала победило «Оренбург» (1:0).
В субботу «Краснодар» в гостях одолел «Сочи» (2:1), «Зенит» победил «Спартак» (2:0), «Динамо» на выезде обыграло «Ростов» (1:0), ЦСКА уступил «Балтике» (0:1).
В воскресенье «Локомотив» сыграет в гостях с «Рубином».
Чемпионат России
21-й тур
Сочи
Дегтев, Солдатенков, Алвес, Литвинов, Макарчук, Коваленко, Мухин, Заика, Крамарич, Сантос, Федоров
Запасные: Силев, Кравцов, Ежов, Волков, Корнеев, Васильев, Игнатов, Дюпин, Барт, Мелешин, Зиньковский, Камано
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Пальцев, Дуглас, Кривцов, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Ленини, Боселли, Садчиков, Гусейнов, Корякин, Дж. Гонсалес, Хмарин, Черников
Зенит
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дркушич, Мантуан, Вендел, Барриос, Джон, Педро, Глушенков, Соболев
Запасные: Алип, Дивеев, Мостовой, Москвичев, Горшков, Караваев, Латышонок, Кондаков, Луис Энрике, Дуран, Вега, Ерохин
Спартак:
Максименко, Ву, Дмитриев, Литвинов, Денисов, Умяров, Маркиньос, Зобнин, Мартинс Перейра, Солари, Барко
Запасные: Пичиенко, Довбня, Бонгонда, Рябчук, Массалыга, Жедсон Фернандеш, Угальде, Гарсия, Заболотный
Ростов
Ятимов, Сако, Чистяков, Мелехин, Вахания, Щетинин, Миронов, Комаров, Роналдо, Сулейманов, Голенков
Запасные: Ханкич, Лангович, Игнатов, Прохин, Мохеби, Кучаев, Бабакин, Шанталий, Шамонин, Семенчук, Байрамян, Аджаса
Динамо:
Расулов, Скопинцев, Осипенко, Маричаль, Касерес, Диас, Фомин, Артур, Бителло, Нгамале, Тюкавин
Запасные: Окишор, Кутицкий, Маухуб, Сергеев, Глебов, Темиров, Балахонов, Маринкин, Гладышев, Фернандес, Бабаев, Кудравец
Балтика
Бориско, Чивич, Бевеев, Гассама, Андраде, Варатынов, Йенне, И. Петров, Титков, М. Петров, Хиль
Запасные: Андерсон, Ковалев, Степанов, Манелов, Оффор, Любаков, Кукушкин, Рядно, Филин, Мурид, Ковач, Мендель
ЦСКА:
Акинфеев, Мойзес, Матеус Рейс, Жоао Виктор, Гайич, Обляков, Баринов, Глебов, Круговой, Кисляк, Мусаев
Запасные: Баровский, Тороп, Бандикян, Лукин, Данилов, Попович, Руис, Воронов, Бесаев, Алвес, Козлов, Кармо
Динамо Махачкала
Волк, Джапо, Табидзе, Шумахов, Аззи, Мубарик, Мрезиг, Сундуков, Хоссейннежад, Глушков, Агаларов
Запасные: Карабашев, Шихалиев, Сердеров, Кагермазов, Миро, Магомедов, Аларкон, Зинович, Мешид, Мастури, Ахмедов, Воронин
Оренбург:
Овсянников, Ведерников, Паласиос, Ценов, Муфи, Аванесян, Кейрос, Томпсон, Гюрлюк, Пуэбла, Савельев
Запасные: Рудаков, Рыбчинский, Поройков, Квеквескири, Жезус, Эль Махрауи, Татаев, Кантеро, Болотов, Гузина, Хотулев, Куль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
