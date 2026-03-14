Тудор – заявка на худшего тренера в истории АПЛ

Колонка Вадима Лукомского.

С высокой вероятностью замена Антонина Кински приговорит Игора Тудора. В одну историю максимально наглядным образом поместилось три греха:

● жестко заменил вратаря на 17-й минуте;

● жестоко обошелся с ним после замены – не сказал ни слова и не подбодрил по пути в подтрибунку (хотя уверяет, что сделал это в раздевалке);

● после матча не мог или не хотел называть имя Кински – все интервью высокомерно называл его «the guy» (этот парень).

Наглядное пособие, как не нужно руководить коллективом. Легендарные обитатели великих раздевалок справедливо набросились на хорвата.

Петер Шмейхель: «Ты тренер. Принял решение. И должен отвечать за него. Тудор обязан был дать ему время хотя бы до перерыва. Он убил карьеру молодого кипера. Чтобы выбраться из этой ямы, ему нужно будет сделать нечто невероятное».

Экс-вратарь «Тоттенхэма» Пол Робинсон: «Эгоистичный поступок Тудора, никогда такого не видел. Это попытка самосохранения тренера без учета интересов молодого вратаря».

Стив Макманаман: «У меня нет проблем с заменой, но хотя бы подошел к парню и сказал пару слов. На это уйдет всего пять секунд. Со стороны выглядит просто ужасно. Такое ощущение, что ему плевать на карьеру парнишки».

И такого очень-очень-очень много. Замену обсуждают больше, чем пропасть между командами в уровне и тактические ошибки Тудора. Вряд ли боссы «Тоттенхэма» не отреагируют на волну хейта.

Увольнение Тудора будет абсолютно справедливым. История с Кински лишь в карикатурной форме подсветила проблему, которой хорват все глубже закапывает клуб.

Взяв команду с кучей травм, он постоянно тасует тактику и состав. Все это вместо того, чтобы дать ей несколько простых связей и ориентиров, сделать на них четкую ставку, развивать их и верить, что это сработает (не факт, что сработает, но так хотя бы будет шанс). Метания – буквально главное, что противопоказано в такой ситуации.

В первом матче против «Арсенала» Игор перевел команду на 3-5-2 с персоналками – выглядело сыро, но примерно этого и ждали.

Дальше началась жесть: во втором матче переключается на 4-4-2 на своей половине, но сохраняет персональный прессинг на чужой – игроки банально терялись в переключениях.

Потом с «Кристал Пэлас» внедряет 3-4-3, но удивляет расположением игроков внутри формации – Педро Порро ушел осваивать место центрального защитника, а Арчи Грэй вышел правым латералем.

И, наконец, к матчу с «Атлетико» осознал, что проблема вообще не в схеме. Просто надо было поменять вратаря. Или все-таки не надо было.

Есть много косвенных признаков, что футболисты в абсолютном шоке. Камеры ловили эпизод, в котором Микки ван де Вен показательно игнорировал подсказки Тудора с бровки. На пресс-конференции перед «Атлетико» состоялся грандиозный диалог с участием Порро.

Тудор [про Ришарлисона]: «Он выйдет в старте».

Журналист: «На какой позиции?»

Тудор: «Думаю, я уже достаточно сказал».

Порро: «Центральным защитником».

Зная предысторию про эксперимент против «Пэлас», можно предположить, что ответ Порро – троллинг и пасхалка в одном флаконе.

Я понимаю трудность ситуации, которую Тудор получил. Понимаю, что решения всегда проще критиковать постфактум с дивана. Именно поэтому почти всегда стараюсь понимать/в какой-то степени даже защищать оптику любого тренера, так как при прочих равных им обычно дают меньше времени, чем они заслуживают.

Решения, которые логичны, но не сработали из-за мощи соперника, невезения, судейской ошибки или единичного ляпа игрока – абсолютно нормальны для любого тренера. Здесь моя задача – постараться понять стартовую логику и дать ракурс, который не оправдает тренера, но хотя бы поможет его лучше понять.

Намного сложнее защищать решения, у которых даже теоретически нет шанса сработать. Допустим, что среди трех с половиной игровых вариантов, предложенных Тудором за четыре матча, был тот, который можно развивать и довести до ума. Он все равно не сработал бы из-за метаний от матча к матчу и бросания футболистов под автобус.

***

Я почти уверен, что Тудора уволят в ближайшую неделю. Опросы по нему надо формулировать уже не в категориях «Уволить или оставить?», а в категориях «Загубил карьеру или нет?» – настолько мощным может оказаться этот удар.

Серьезно: самая отстойная тренерская работа в АПЛ за последние 10 лет (как минимум). Есть ощущение, что Тудор уже вышел на траекторию Франка де Бура после «Кристал Пэлас». Вполне реалистичным выглядит сценарий, в котором ни один адекватный клуб из топ-лиги ему не доверится и даже в Турции задумаются. Придется искать место в совсем уж далекой периферии.

Настолько явным и ярким вышел провал – на тактическом, психологическом и даже драматическом уровне. И все это в главной лиге мира. Возможно, Игора спасет Серия А и его итальянская репутация. Но достойное место в любых английских рейтингах с выбором худшего из худших ему обеспечено.

