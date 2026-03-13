Вылет «Тоттенхэма» из АПЛ – это уже не шутка

Палагин предупреждает.

На прошлой неделе Opta обновила вероятность вылета для каждой из команд АПЛ. Два главных претендента – по-прежнему «Вулверхэмптон» (99,9%) и «Бернли» (99,5%). А вот по третьей путевке в Чемпионшип есть вопросы. Борьба должна развернуться между четырьмя командами – «Вест Хэмом» (48,9%), «Ноттингем Форест» (26,4%), «Лидсом» (8,4%) и да, «Тоттенхэмом» (16,8%).

Шутки превратились в суровую реальность: «Тоттенхэм» может вылететь из АПЛ. После поражения от «Кристал Пэлас» (1:3) «шпоры» оказались в одном очке от зоны вылета – так близко, как никогда ранее. Забивший единственный мяч Доминик Соланке честно признал: борьба за выживание – больше не миф.

Все настолько плохо, что единственным поводом для оптимизма остается календарь. Opta посчитала, что у «шпор» шестое по легкости расписание на финише АПЛ и четвертое, если учитывать клубы, которым осталось провести 9 игр (все, за исключением «Арсенала» и «Вулвз»). Даже это весьма шаткий фундамент, так как команда вынуждена отвлекаться и тратить силы на ЛЧ, что с кризисом травм дополнительная проблема.

Зато аргументов за вылет «Тоттенхэма» куда больше.

1. У «Тоттенхэма» худшая форма в АПЛ

Факт, который хорошо передает кризис: последнюю победу в чемпионате «шпоры» одержали в 2025-м.

Проблема не только в собственных результатах, но и в наличии конкурентов. В предыдущие годы лондонцы могли выжить даже с нынешним темпом набора очков. Новички из Чемпионшипа даже не боролись за выживание. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» финишировал 17-м, но вылет не грозил ни на какой стадии. В итоге весной окончательно бросили весла в АПЛ, сосредоточившись на Лиге Европы и долгожданном трофее.

В этом сезоне такой роскоши нет. Новички оказались намного сильнее. Тройка «Сандерленд», «Лидс» и «Бернли» уже набрала 90 очков. У тройки «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон» на этой же отметке было всего 43 (к финишу – 56). Сейчас в конкурентах у «шпор» – команды, которые почти не уступают им в ресурсах. Нужно бороться с равными себе. Пропасти в уровне состава больше нет.

2. Рокировка Франк-Тудор сделала команде только хуже

Важно правильно подать суть. Увольнение Франка было по делу. У руководства не оставалось выбора. Подталкивали не только результаты, но и атмосфера, так как Франку регулярно доставалось от болельщиков. Токсичность – главное ощущение на стадионе «Тоттенхэма» в 2026-м. Тренер – главная мишень. Логично, что начали именно с него.

Назначение Тудора в этих обстоятельствах воспринималось как логичный шаг. Человек с репутацией топового пожарного приходит в большую команду, которой нужна перезагрузка, с контрактом до конца сезона. Проблема в том, что все это прекрасно работало в Серии А – в лиге, которая знакома Тудору, и в стране, на языке которой он прекрасно разговаривает. Перенести схему на уровень АПЛ пока не получается.

На отрезке после назначения Тудора «шпоры» – худшая команда АПЛ. Даже по созданным моментам преимущество над «Бернли» исчисляется 0,03 xG.

Впечатления Тудора тоже передают масштаб бедствия. Хорват уже признал, что недооценил задачу, на которую согласился, а после матча с «Фулхэмом» выдал нетленку в духе Дэвида Мойеса в «МЮ»: «Нападающим не хватает качества у чужих ворот. Полузащитникам не хватает сил, чтобы бежать. Защитникам не хватает понимания, как обороняться. Удивительная ситуация».

3. Видимо, игроки тоже не воспринимают идеи Тудора

Главная тренерская особенность хорвата – попытки сочетать персональный прессинг с низким блоком у своих ворот. Фишка в любом клубе, в который заходил Тудор. Обычно очень быстро обучает ей игроков, за счет чего команда сразу улучшает результаты и выбирается из кризиса. Конте на минималках. В «Тоттенхэме» этот процесс не то что затягивается, а даже не начинался.

Метания самого Тудора, вероятно, тоже не помогают. Во всех трех матчах хорват использовал новую схему. Против «Арсенала» начинал с 5-3-2. Против «Фулхэма» перестроился на 4-4-2. На последнюю игру с «Кристал Пэлас» выставил 5-4-1. В любой другой ситуации Тудора прозвали бы гибким тактиком, который отталкивается от соперника, но пока это дополнительно запутывает игроков на фоне новых требований.

Отражение проблем – комичные эпизоды, когда команда перестраивается из персонального прессинга в низкий блок. Тут начинается веселье.

Одна часть команды может все еще прессинговать, а другая уже откатывается на свою половину.

Пара опорников может оказаться по ситуации выше, чем пара форвардов:

Это не вырванные из контекста эпизоды, а лишь верхушка айсберга. Подобное повторяется в каждой игре и очень сурово наказывается соперниками.

Не самое показательное сравнение, но можно провести параллель с Иваном Юричем – еще одним тренером из школы персонального прессинга Джан Пьеро Гасперини, которого позвали спасать клуб АПЛ посреди сезона. В случае с Юричем все закончилось досрочным вылетом с «Саутгемптоном» и расставанием за полтора месяца до финиша. Тудор получил не такую безнадежную команду, но заходит на аналогичную траекторию – слухи об увольнении уже есть.

Напрягают аналогичные и более успешные ходы от прямых конкурентов. В этом году на тренерскую перестановку решился не только «Тоттенхэм». «Ноттингем Форест» после рокировки Шона Дайча на Витора Перейру не преобразился, но дает бой топ-клубам и уже прошел одну стадию в ЛЕ. «Вест Хэм» не стал увольнять Нуну, но добавил в штаб Пако Хемеса – с тех пор команда резко прибавила в позиционной атаке (элемент, за который Хемес отвечает напрямую). Пока «Тоттенхэм» топчется на месте, остальные разгоняются.

4. У «Тоттенхэма» по-прежнему куча травм

Эта история тянется с прошлого сезона. Изначально кризис связывали с методикой Энджа Постекоглу (на нее жаловались и в «Селтике»). После ухода австралийца ситуация не поменялась в лучшую сторону. Шесть – минимальное для «Тоттенхэма» число травмированных в день игры. Для кого-то эпидемия, для «Тоттенхэма» – уже норма.

Главные потери – в атаке. Лучшие плеймейкеры прошлого сезона Мэддисон и Кулусевски до сих пор не провели ни минуты в этом. По-прежнему не приступили даже к тренировкам. В начале января к ним присоединился Мохаммед Кудус – вингер, через которого строилась почти вся игра «Тоттенхэма» при Франке.

У конкурентов все намного лучше. Либо нет потерь совсем, либо травмированы игроки, на которых и так не рассчитывают.

Более-менее сопоставима с отсутствием Мэддисона, Кулусевского и Кудуса только потеря Криса Вуда для «Ноттингем Форест». Сами травмы не только усложняют задачу Тудору, но и лишают «Тоттенхэм» козыря в виде более классного состава. Здоровым же игрокам не хватает свежести, так как возможности для ротации ограничены. Получается замкнутый круг.

5. Оборона – новая беда «Тоттенхэма»

При Франке в этом компоненте не радикально, но прибавили. К концу его периода шли на шестом месте в АПЛ по допущенным моментам – после «Арсенала», «Ман Сити», «Ньюкасла», «МЮ» и «Ливерпуля». Все еще не топовый показатель, но заметный прогресс по сравнению с 17-й обороной при Постекоглу. Фундамент, на который команда могла опереться в борьбе за выживание, даже продолжая мучиться в атаке.

Сейчас от него тоже не осталось и следа. Проблемы прослеживаются на всех уровнях.

Во-первых, форма лидеров. В интервью The Overlap Эндж рассказывал, что с парой Ромеро-Ван де Вен у команды куда более классные результаты, чем с любой другой. Беда в том, что Ромеро и Ван де Вен перестали выходить вместе. Аргентинец недавно схватил четырехматчевый бан. Голландец без него тоже успел удалиться. Фоном идут индивидуальные ошибки и медленная адаптация к идеям Тудора. Камеры уже фиксировали, как Ван де Вен не слушается тренера и вместо прессинга на чужой половине продолжает страховать на своей.

Во-вторых, кадровый кризис. Из-за травм позиции в защите вынуждены закрывать непрофильные исполнители. Центральным защитником оказывались фулбек Порро и опорник Пальинья. Нападающий Тель все чаще опускается латералем. Универсал Арчи Грэй в каждом матче меняет фланг.

В-третьих, нехватка химии между защитниками и вратарем. Побочный эффект травм и постоянных изменений в составе. Из-за того, что сочетание в защите постоянно меняется, форма Гульельмо Викарио тоже просела.

6. Могут ли «Тоттенхэму» помочь конкуренты?

Спорно. «Вест Хэм» в топовой форме после прихода Хемеса в штаб Нуну. Есть прогресс и в результатах, и в качестве игры. В реальной таблице с Хемесом – пятое место. По ожидаемым очкам – шестое. На финише ждет сложное расписание (третий по трудности календарь), но на отрезке с Хемесом «Вест Хэм» цепляется и против топ-команд.

«Лидс» – другая история. Тут нет резкого взлета. Даниэль Фарке спас работу за счет новой схемы, но даже до перестановок «Лидс» играл на уровне середняка. Единственная проблема – команда не трансформирует приличное качество в результаты. По недобору очков идут на втором месте в АПЛ (еще хуже дела только у «Вулвз»). Может сыграть на руку «Тоттенхэма», но прямо делать на это ставку не стоит.

Пожалуй, в наиболее уязвимой позиции «Ноттингем Форест». Команда переживает турбулентный сезон с круговоротом тренеров и скандалами в руководстве. Назначение Перейры кажется очередной попыткой хозяина Эвангелоса Маринакаиса перезагрузить сезон. У португальца есть релевантный опыт в «Вулвз», но задача усложняется Лигой Европы. Туда не только уходит игровой ресурс, но и тренерский. Перейра уже жаловался, что «Форест» слабее команд, которые могут готовиться к матчу в классическом недельном цикле.

