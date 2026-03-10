Тема сегодняшнего выпуска – европейские успехи «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» на фоне неудач в Премьер-лиге.

Очевидная причина – АПЛ действительно значимо оторвалась от всех остальных лиг. Давайте попробуем осмыслить насколько:

Хороший ориентир – ELO-рейтинг. Аналог шахматного рейтинга, который основан только на результатах, но с учетом трудности соперника. Средний показатель клубов АПЛ – 1841. У всех лиг из топ-5 рейтинг – в пределах 1650-1690. В этом контексте отрыв в почти 200 пунктов – просто гигантский.

Для контекста: средний рейтинг 16 оставшихся клубов ЛЧ – 1882. Чуть выше, чем у АПЛ. Если брать 36 участников Лиги чемпионов, то Премьер-лига просто сильнее по среднему уровню соперников. Высока вероятность, что для английской команды в конкретные выходные внутренний матч будет труднее, чем игра ЛЧ.

Причина – разрыв в ТВ-доходах. Важно держать в уме, что картина повторяется из сезона в сезон. Каждый год АПЛ получает почти двукратное преимущество в ресурсах. На дистанции пятилетки образуется пропасть.

Разумеется, тут нет линейной корреляции – в два раза больше доходов не значит, что клубы АПЛ в два раза превосходят конкурентов из других стран. Частично эффект от финансового доминирования сглаживается наценкой для англичан – когда за футболистом приходит клуб из АПЛ, запросы резко меняются. Но такая значимая разница все равно сказывается.

Менее очевидный, но значимый фактор: в этом сезоне у Англии шесть клубов, что вместе с особенностями формата дало занятную фору. Все шесть английских команд в топ-12 самых неприятных и сильных соперников. При этом не могли играть против друг друга.

Сочетание этих нюансов дает слишком серьезную фору. Английские клубы получили относительно легкий календарь. Еще до старта группового этапа модель Opta оценила трудность календаря всех клубов. Ориентир – средняя сила соперников (согласно модели). Из восьми самых простых календарей четыре у англичан. Пять команд попали в топ-18 (в легкую половину):

Только «Ньюкасл» получил расписание труднее среднего. Объяснимо и не нуждается в заговорах, но далеко от равномерного распределения.

Занятно, что команды даже прошли общий этап в прямой корреляции с трудностью расписания. «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси» сделали свою работу. «Сити» чуть подвис из-за поражения в предпоследнем туре, но заскочил в восьмерку. «Ньюкасл» прошел, но не через топ-8.

У вопроса есть и вторая сторона – шок-эффект возникает именно за счет настолько низкой позиции «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» в АПЛ . Разумеется, эта позиция не соответствует их потенциалу и уровню.

«Ньюкасл» – команда с четким стилем и качественной игрой в важных матчах, но без глубины состава, которая нужна на два турнира. Также им просто не везет (что видно через продвинутые метрики) – 7-8 место лучше отражало бы их уровень. В середине сейчас большая плотность. Вообще неудивительно, если поднимутся выше.

«Тоттенхэм» правда ужасен. Играют слабо, идут низко, выглядят безлико. Но важнейший нюанс – травмы. Многие списывают неудачи на список повреждений, но у «Тоттенхэма» редчайший случай, когда этот фактор правда значимый и, может быть, даже определяющий.

Просто вдумайтесь: у «Тоттенхэма» в этом сезоне не было тура, чтобы число травм было меньше шести. Шесть потерь – это лучшая точка для команды в сезоне. Диапазон – от 6 до 14. Подхватив команду, Игор Тудор справедливо указал, что ему приходится организовывать тренировки со всего 13 футболистами, что добавляет трудностей. Травмы не только лишают сыгранности и опоры. Еще они влияют на объем минут, который достается выжившим.

В общем, потенциал «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» ощутимо выше нижней части таблицы. Просто по объективным причинам они чудовищно нестабильны.

Есть ли какой-то тактический тренд, который объяснял бы английское доминирование? Есть один, но заранее предупрежу, что не переоцениваю его значимость. Практически все текущие результаты отлично объясняются общей силой команд и календарем. Дополнительные объяснения могут оказаться лишь малозначимым шумом.

И все же: АПЛ сейчас на пике стилистической гибкости. Эта тенденция затронула топ-клубы. Из-за плотности календаря и растущего уровня команд из низов почти не осталось матчей, которые легко контролировать в одной манере все 90 минут (не говоря уже о доминировании – о нем почти перестал говорить даже Микель Артета).

Все команды из ЛЧ при топовых составах проводят значимые отрезки матчей, играя вторым номером. Разумеется, не большую часть игр, но существенные отрезки – точно большие, чем раньше. Еще два года назад в АПЛ было сразу четыре клуба с владением больше 60%, а лучшим был «Сити» с 65,4%. Сейчас показатель лидера – 60,3%. «Ливерпуль» – единственная команда, которая еле перешагнула отметку в 60%.

Такая адаптивность – полезный бонус при столкновении с соперниками, которые примерно на одном уровне с англичанами, но всегда играют одинаково.

Продолжится ли доминирование? В такой степени – нет. В этом сезоне все идеально сошлось, включая сразу шесть клубов в ЛЧ (что влияет на календарь). Вообще – да. Преимущество обусловлено объективными факторами, которые в ближайшее время никуда не испарятся.

