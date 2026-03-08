Что вы пропустили в 29-м туре АПЛ: офсайд из-за носа, 122 дня Салаха без голов

Спортс'' и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях.

Это 29-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь .

Встречайте: новый весенний мяч АПЛ!

В первом мартовском туре показали обновку: белый мяч PUMA Orbita Ultimate PL Thrill. Им клубы доиграют сезон.

Желтые зимние мячи можно спрятать в шкаф.

«Вулверхэмптон» обыграл «Ливерпуль» вместе с Робертом Плантом

Экс-вокалист Led Zeppelin был на трибунах и все видел.

Плант болеет за «Вулвз» всю жизнь и в 2009-м даже стал вице-президентом. Сейчас у рок-легенды есть поводы для гордости: «Вулверхэмптон» в трех последних домашних матчах взял 7 очков против «Арсенала», «Астон Виллы» и «Ливерпуля».

«Ливерпуль» проиграл пять матчей в добавленное время. Это антирекорд АПЛ

Мы столько лет ждали от «Ливерпуля» переломных голов перед финальным свистком. Но теперь все наоборот: «Ливерпуль» установил антирекорд Премьер-лиги – пять поражений из-за мячей на 90+ в сезоне.

● 1:2 с «Кристал Пэлас» – пропустили на 97-й

● 1:2 с «Челси» – пропустили на 95-й

● 2:3 с «Борнмутом» – пропустили на 95-й

● 1:2 с «Ман Сити» – пропустили на 93-й

● 1:2 с «Вулвз» – пропустили на 94-й

Пять Гомесов и Гомешей у «Вулверхэмптона» и «Ливерпуля»

Собери их всех!

122 дня – столько Салах не забивал в АПЛ

Мо забил «Вулверхэмптону» – в обычные деньки этим никого не удивить. Но на фоне плохого сезона это целое событие: Салах не забивал в лиге с 1 ноября.

За это время много чего случилось: египтянин поскандалил в медиа, очутился в запасе и скатался на Кубок Африки. После возвращения были голы в Лиге чемпионов и Кубке Англии.

А в Премьер-лиге – вот, только сейчас.

«Арсенал» отметил 300-й матч Сака красивой нашивкой на форме

А он сам – важнейшим в чемпионской гонке мячом «Брайтону» (1:0).

Сака первый с 2015 года англичанин, пробивший отметку в 300 матчей за «Арсенал». Тогда это был Тео Уолкотт. И лишь три игрока в истории «канониров» были моложе, когда праздновали такой большой юбилей: Дэвид О’Лири, Сеск Фабрегас и Лиэм Брэйди.

Всего же Сака – 52-й футболист «Арсенала» с 300+ матчами за клуб.

Чайки на матче «Брайтона» просят «Арсенал» не тянуть время

Парни напялили на головы птичьи маски и стали звездами соцсетей. Такое мы уже видели.

Но здесь болельщика «Брайтона» поймали на характерном жесте – постукивании по часам. Тема затяжек «Арсеналом» времени оказалась такой острой, что прямо-таки выбесила тренера «Брайтона» Фабиана Хюрцелера.

Этот парень прошел с «Сандерлендом» весь путь до АПЛ – и теперь впервые сыграл в основе

Люк О’Нин не в списке главных звезд «Сандерленда». 31-летний защитник – душа сурового клуба с Севера.

О’Нин в «Сандерленде» с 2018 года – со времен третьего дивизиона. Англичанин поднимался вместе с клубом по ступеням, был основным и играл по 40 матчей за сезон.

И вот случилось: Люк впервые вышел в старте уже на уровне АПЛ. С капитанской повязкой. Итог – лучше не придумаешь: сухая победа 1:0 против «Лидса» и приз игроку матча.

Шлите открытки Жоао Педро: 9-й бразильский хет-трик в истории АПЛ

Форвард «Челси» поймал вдохновение на «Вилла Парк» (4:1) и угодил в очень хорошую компанию:

«Что пошло не так у вашей команды этим вечером?» – «Челси»

Новая лаконичная мем-реакция Эмери после домашнего разгрома (1:4).

Осула принес «Ньюкаслу» победу над «МЮ» (2:1). После чего всплыл этот твит

Никаких оскорблений и обид из прошлого – хотя такое бывает часто. Все гораздо интереснее.

В 2014 году тогда еще школьник Уильям Осула выиграл устроенный «МЮ» конкурс футбольных навыков. О чем твиттер «Юнайтед» в тот день рассказал миллионам подписчиков.

Замечательная история, разве нет?

14 голевых Бруну. В «МЮ» только Бекхэм выбивал за сезон больше – 15

Главный креативщик лиги на пороге нескольких рекордов. Фернандеш вот-вот побьет рекорд «МЮ» по голевым передачам – Дэвид Бекхэм сделал 15 в сезоне-1999/00.

Но Бруну явно мечтает о большем – рекорде Премьер-лиги. Пока здесь лидируют Тьерри Анри и Кевин Де Брюйне (по 20 за чемпионат). Чтобы стать лучшим из лучших, у португальца девять матчей.

Черт, дела «Тоттенхэма» вот настолько плохи

Если взять 17 клубов, сыгравших в Премьер-лиге в сезонах-2024/25 и 2025/26 (то есть без новичков этой кампании и вылетевших), то вот что выйдет: лишь «Вулвз» набрали очков меньше (58), чем «Тоттенхэм» (67). Даже «Вест Хэм» собрал больше (71). Это тройка главных аутсайдеров.

Борьба за выживание уже реальность.

Офсайд – из-за носа. Это что-то новенькое

Пару туров назад гол «Ньюкасла» отменили, когда Джо Уиллок залез за линию офсайда лбом.

Теперь у нас новый герой – Исмаила Сарр из «Кристал Пэлас». У него повод для отмены еще смешнее – стоп-кадр указывает на нос.

На самом деле здесь еще часть головы, но именно нос всех смешил после матча. Тренер «Пэлас» Оливер Гласнер так и сказал сенегальцу: у тебя слишком большой нос. А у самого тренера спросили: раз теперь голы отменяют вот так, хорошо ли, что Златан Ибрагимович закончил карьеру? Гласнер оставил такой вопрос без ответа.

Фото: Gettyimages.ru /Ryan Pierse, David Rogers,George Wood, Dan Istitene