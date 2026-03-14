ЦСКА оштрафован на миллион за расизм фанатов в адрес Кордобы, ЭСК поддержала решения судей, громкое интервью Сихарулидзе, медаль России на Паралимпиаде и другие новости

1. ЦСКА оштрафован на миллион рублей за расизм фанатов в адрес Кордобы на игре с «Краснодаром», объявили в КДК: «Было уханье, это не весь сектор и трибуна, не массовое скандирование». ЦСКА не рад : «Уханье было, но нет доказательств, что гул имел расистский подтекст». Также КДК оштрафовал «Спартак» на 200 000 рублей: фанаты команды сломали 32 кресла, разгромили туалеты и скандировали оскорбления на игре с «Динамо» в Кубке.

2. ЭСК РФС вынесла решения по спорным моментам матчей РПЛ и Кубка: Сухой верно удалил Гонсалеса в матче «Краснодара» с ЦСКА, Танашев правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном», Иванов верно удалил Гонду в матче с «Динамо» (форварда ЦСКА дисквалифицировали на один матч).

3. В Fonbet КХЛ «Металлург» в гостях победил «Сибирь» (2:1 ОТ), «Авангард» обыграл «Шанхай» (6:1), «Салават Юлаев» проиграл «Динамо» Москва (2:3 Б), СКА одолел «Северсталь» (5:0). Результаты всех матчей – по ссылке .

4. НБА. 42 очка Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт», «Торонто» с 36 очками Ингрэма победил «Финикс» и другие результаты .

5. Финалистками женского теннисного турнира в Индиан-Уэллсе стали Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

6. НХЛ. «Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс» (3:2) и вошел в зону плей-офф на Западе, Панарин сделал пас на победный гол . «Сент-Луис» одолел «Эдмонтон» (3:2 ОТ), лидер гонки бомбардиров Макдэвид набрал 111-е очко в сезоне .

Капитан «Анахайма» Радко Гудас отстранен на 5 матчей за удар Остона Мэттьюса коленом в колено. Капитан «Торонто» пропустит остаток регулярки из-за разрыва связок колена.

7. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе дал громкое интервью. Босс ФФККР назвал гонку за квадами «понтами» , заявил, что высокие судейские оценки в России выставляются «от балды» , объяснил , почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян, и отметил, что у Алисы Лью «все срабатывает – костюм, моська , музыка, суть программы». Главное из интервью читайте по ссылке .

8. В РПЛ появятся две дополнительные камеры для ВАР на линии ворот – возможно, с лета 2026-го. Ключевые точки при определении офсайда будут ставиться программой, а не вручную.

9. Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл на 0,6 секунды опередил быстрейшего соперника «Мерседеса» в квалификации к спринту в Китае. Все результаты – здесь .

10. Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026. Медальный зачет можно изучить тут .

11. В единственном матче дня в Мир РПЛ «Динамо» Махачкала победило «Оренбург» (1:0).

12. Бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда возглавит UFC 328 .

13. «Спартак» к матчу с «Зенитом» снял ролик в стиле «Шоу Трумана» : фанат красно-белых живет в симуляции, где петербуржцы выиграли РПЛ 34 раза подряд, а Соболев – лучший форвард.

14. 18-летняя российская фигуристка Вероника Яметова перешла в академию Евгения Плющенко.

15. У Клэбо сотрясение мозга после падения в спринте в Драммене. Лыжник пропустит марафон в Холменколлене.

16. Жюлия Симон выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону, Виттоцци – 2-я, Жанмонно – 3-я.

17. Букмекеры направили 18 млрд рублей отчислений в Российский спортивный фонд в 2025 году.

18. WADA заявило об утрате доверия к Антидопинговому агентству Грузии.

19. Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла, Капризов – 5-й.

Цитаты дня.

Александр Соболев: «Буду праздновать гол «Спартаку», если забью. Дань уважения я уже отдал . Уважаю болельщиков «Спартака», сам клуб как бренд»

Арбелоа об игроках «Реала»: «Я рассказал им про «День сурка», никто не знал фильм . Асенсио сказал, что он вышел за 10 лет до его рождения. Я очень стар»

Роман Ротенберг: «Победы США и Канады на ЧМ или ОИ – ненастоящие, там не было России . Их игроки прямо говорили об этом – они молодцы»

Михаил Дегтярев: «Если МОК будет тянуть с восстановлением ОКР, а дискриминация в отношении российского спорта сохранится — мы будем обращаться в суд »

Журова о повышении цен: «Мы находимся в ситуации, когда этому есть причины . Но мне грех жаловаться»

Александр Мостовой: «Те, кто не играл никогда, считают себя экспертами. Вы че, ребят, вы кто в футболе. Я всю жизнь ему отдал, елки-палки»