  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА оштрафован на миллион за расизм фанатов в адрес Кордобы, ЭСК поддержала решения судей, громкое интервью Сихарулидзе, медаль России на Паралимпиаде и другие новости
28

ЦСКА оштрафован на миллион за расизм фанатов в адрес Кордобы, ЭСК поддержала решения судей, громкое интервью Сихарулидзе, медаль России на Паралимпиаде и другие новости

1. ЦСКА оштрафован на миллион рублей за расизм фанатов в адрес Кордобы на игре с «Краснодаром», объявили в КДК: «Было уханье, это не весь сектор и трибуна, не массовое скандирование». ЦСКА не рад: «Уханье было, но нет доказательств, что гул имел расистский подтекст». Также КДК оштрафовал «Спартак» на 200 000 рублей: фанаты команды сломали 32 кресла, разгромили туалеты и скандировали оскорбления на игре с «Динамо» в Кубке.

2. ЭСК РФС вынесла решения по спорным моментам матчей РПЛ и Кубка: Сухой верно удалил Гонсалеса в матче «Краснодара» с ЦСКА, Танашев правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном», Иванов верно удалил Гонду в матче с «Динамо» (форварда ЦСКА дисквалифицировали на один матч).

3. В Fonbet КХЛ «Металлург» в гостях победил «Сибирь» (2:1 ОТ), «Авангард» обыграл «Шанхай» (6:1), «Салават Юлаев» проиграл «Динамо» Москва (2:3 Б), СКА одолел «Северсталь» (5:0). Результаты всех матчей – по ссылке.

4. НБА. 42 очка Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт», «Торонто» с 36 очками Ингрэма победил «Финикс» и другие результаты

5. Финалистками женского теннисного турнира в Индиан-Уэллсе стали Арина Соболенко и Елена Рыбакина. 

6. НХЛ. «Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс» (3:2) и вошел в зону плей-офф на Западе, Панарин сделал пас на победный гол. «Сент-Луис» одолел «Эдмонтон» (3:2 ОТ), лидер гонки бомбардиров Макдэвид набрал 111-е очко в сезоне

Капитан «Анахайма» Радко Гудас отстранен на 5 матчей за удар Остона Мэттьюса коленом в колено. Капитан «Торонто» пропустит остаток регулярки из-за разрыва связок колена. 

7. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе дал громкое интервью. Босс ФФККР назвал гонку за квадами «понтами», заявил, что высокие судейские оценки в России выставляются «от балды»объяснил, почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян, и отметил, что у Алисы Лью «все срабатывает – костюм, моська, музыка, суть программы». Главное из интервью читайте по ссылке.

8. В РПЛ появятся две дополнительные камеры для ВАР на линии ворот – возможно, с лета 2026-го. Ключевые точки при определении офсайда будут ставиться программой, а не вручную.

9. Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл на 0,6 секунды опередил быстрейшего соперника «Мерседеса» в квалификации к спринту в Китае. Все результаты – здесь.

10. Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026. Медальный зачет можно изучить тут.

11. В единственном матче дня в Мир РПЛ «Динамо» Махачкала победило «Оренбург» (1:0).

12. Бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда возглавит UFC 328.

13. «Спартак» к матчу с «Зенитом» снял ролик в стиле «Шоу Трумана»: фанат красно-белых живет в симуляции, где петербуржцы выиграли РПЛ 34 раза подряд, а Соболев – лучший форвард.

14. 18-летняя российская фигуристка Вероника Яметова перешла в академию Евгения Плющенко.

15. У Клэбо сотрясение мозга после падения в спринте в Драммене. Лыжник пропустит марафон в Холменколлене.

16. Жюлия Симон выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону, Виттоцци – 2-я, Жанмонно – 3-я.

17. Букмекеры направили 18 млрд рублей отчислений в Российский спортивный фонд в 2025 году.

18. WADA заявило об утрате доверия к Антидопинговому агентству Грузии.

19. Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла, Капризов – 5-й.

Цитаты дня.

Александр Соболев: «Буду праздновать гол «Спартаку», если забью. Дань уважения я уже отдал. Уважаю болельщиков «Спартака», сам клуб как бренд»

Арбелоа об игроках «Реала»: «Я рассказал им про «День сурка», никто не знал фильм. Асенсио сказал, что он вышел за 10 лет до его рождения. Я очень стар»

Роман Ротенберг: «Победы США и Канады на ЧМ или ОИ – ненастоящие, там не было России. Их игроки прямо говорили об этом – они молодцы»

Михаил Дегтярев: «Если МОК будет тянуть с восстановлением ОКР, а дискриминация в отношении российского спорта сохранится — мы будем обращаться в суд»

Журова о повышении цен: «Мы находимся в ситуации, когда этому есть причины. Но мне грех жаловаться»

Александр Мостовой: «Те, кто не играл никогда, считают себя экспертами. Вы че, ребят, вы кто в футболе. Я всю жизнь ему отдал, елки-палки»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это, конечно, к спорту отношения не имеет,но всё же:
❗️⚽️ ФИФА утвердила ряд изменений в правилах, которые вступят в силу на ЧМ-2026:

✅ Заменённые игроки теперь должны покинуть поле в течение 10 секунд. Если они задерживаются, пришедшему на замену игроку придётся подождать одну минуту, прежде чем выйти на поле

✅ Вбрасывание мяча должно быть выполнено в течение 5 секунд, в противном случае мяч будет передан команде соперника

✅ Игроки, которым требуется медицинская помощь, должны покинуть поле и подождать одну минуту, прежде чем вернуться

✅ Теперь VAR сможет вмешиваться при получении второй желтой карточки и при угловых, если будет явная ошибка судьи
Ответ KercheZ
Это, конечно, к спорту отношения не имеет,но всё же: ❗️⚽️ ФИФА утвердила ряд изменений в правилах, которые вступят в силу на ЧМ-2026: ✅ Заменённые игроки теперь должны покинуть поле в течение 10 секунд. Если они задерживаются, пришедшему на замену игроку придётся подождать одну минуту, прежде чем выйти на поле ✅ Вбрасывание мяча должно быть выполнено в течение 5 секунд, в противном случае мяч будет передан команде соперника ✅ Игроки, которым требуется медицинская помощь, должны покинуть поле и подождать одну минуту, прежде чем вернуться ✅ Теперь VAR сможет вмешиваться при получении второй желтой карточки и при угловых, если будет явная ошибка судьи
Этой новости пару дней. С пробуждением
Ответ KercheZ
Это, конечно, к спорту отношения не имеет,но всё же: ❗️⚽️ ФИФА утвердила ряд изменений в правилах, которые вступят в силу на ЧМ-2026: ✅ Заменённые игроки теперь должны покинуть поле в течение 10 секунд. Если они задерживаются, пришедшему на замену игроку придётся подождать одну минуту, прежде чем выйти на поле ✅ Вбрасывание мяча должно быть выполнено в течение 5 секунд, в противном случае мяч будет передан команде соперника ✅ Игроки, которым требуется медицинская помощь, должны покинуть поле и подождать одну минуту, прежде чем вернуться ✅ Теперь VAR сможет вмешиваться при получении второй желтой карточки и при угловых, если будет явная ошибка судьи
Ну и к чему эти ненужные новости здесь?
Фигурное катание на коньках?! В кедах тоже есть?
Ответ Ваго2
Фигурное катание на коньках?! В кедах тоже есть?
Это же не спорт, а театральный вид на льду. К кедам лезвия крепишь, Крида врубил и вуаля!
рр: кефир черный!!!
Так это не расизм. Просто Кордоба, сами знаете кто. Почему вообще решили, что в адрес Кордобы? Тоже мне, нашли сакральную жертву. Тьфу. Весь клуб позорный. Надо бы их самих и штрафовать за давление на судей в каждом матче.
"...было ухонье ..." а почему КДК решили , что какое то ухонье относится к чернокожему игроку . КДК явно самих надо штрафовать за разжигание межрассовой ненависти.
Вы одурели, штрафовать ЦСКА на миллион! Провокаторов штрафуйте, таких как Кордоба. Пошли по дорожке протоптаной Винисиусом. Давайте колено приклоним, осудим себя, ещё ЛГБТ подключите. Уважайте себя.
Ответ Dinamik1
Вы одурели, штрафовать ЦСКА на миллион! Провокаторов штрафуйте, таких как Кордоба. Пошли по дорожке протоптаной Винисиусом. Давайте колено приклоним, осудим себя, ещё ЛГБТ подключите. Уважайте себя.
Согласен полностью с тобой
Ответ Dinamik1
Вы одурели, штрафовать ЦСКА на миллион! Провокаторов штрафуйте, таких как Кордоба. Пошли по дорожке протоптаной Винисиусом. Давайте колено приклоним, осудим себя, ещё ЛГБТ подключите. Уважайте себя.
Так дураком называйте, еще как-то. Зачем расизмом отвечать? Бред.
Мильон - не много, но обидновато.
Как же хочется чтобы Мостовой получил работу, и наконец понял что он херовый тренер 🫶
Роман Ротен Берг, позвольте спросить... А победа России в 2018 настоящая? Игроки об этом открыто говорили?
Сочувствующий ЗПРФ говорит про позор))) Символично))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
