Трошечкин считает Москву футбольной столицей России: «Даже и думать не нужно. И лучший город на Земле – а я много где был в Европе, в Дубае. Летом это просто фантастика»

– Вы, кстати, коренной москвич, но практически все время играете вне Москвы. Как вы себе это объясняете?

– Так просто получается. В Москве у нас в основном топы играют, значит, пока не дорос. Но в нашей жизни нет ничего невозможного. Хотел бы попробовать себя на высоком уровне. Зато посмотрел Россию, у нас реально огромная страна.

– Москва – лучший город на Земле?

– Да, 100 процентов. Тут все другое. Возможно, я предвзят, но мне очень нравится Москва, тут кайф. Люблю ее, а летом это просто фантастический город. Я много где был в Европе, в Дубае, но Москва – родная, для меня это лучший город.

– Футбольная столица России?

– Точно Москва! Тут даже и думать не нужно. Даже если посмотреть по количеству клубов в Москве, где их больше? Ответ будет очевидным. Но спор этот вообще ни о чем. Это то же самое, что Аршавин недавно сказал, что не считает «Спартак» топ-клубом. Конечно, у всех спартаковских теперь чуть-чуть подгорает одно место, – сказал хавбек «Ротора».