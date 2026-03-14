Трошечкин считает Москву футбольной столицей России: «Даже и думать не нужно. И лучший город на Земле – а я много где был в Европе, в Дубае. Летом это просто фантастика»

– Вы, кстати, коренной москвич, но практически все время играете вне Москвы. Как вы себе это объясняете?

– Так просто получается. В Москве у нас в основном топы играют, значит, пока не дорос. Но в нашей жизни нет ничего невозможного. Хотел бы попробовать себя на высоком уровне. Зато посмотрел Россию, у нас реально огромная страна.

– Москва – лучший город на Земле?

– Да, 100 процентов. Тут все другое. Возможно, я предвзят, но мне очень нравится Москва, тут кайф. Люблю ее, а летом это просто фантастический город. Я много где был в Европе, в Дубае, но Москва – родная, для меня это лучший город.

– Футбольная столица России?

– Точно Москва! Тут даже и думать не нужно. Даже если посмотреть по количеству клубов в Москве, где их больше? Ответ будет очевидным. Но спор этот вообще ни о чем. Это то же самое, что Аршавин недавно сказал, что не считает «Спартак» топ-клубом. Конечно, у всех спартаковских теперь чуть-чуть подгорает одно место, – сказал хавбек «Ротора».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
26 комментариев
Понятно, что лучший. Москва сосет финансы со всей страны
Футбольная столица России - Томск, у нас в прайме 2-3% население города ходило на матчи команды, 20миллионной Мск такие цифры снились разве что на "патриотических" парадах
а норильчанин скажет, скажет, что Норильск лучший город
а воркутинец назовёт свой
а то, что во времена СССР наплодили по 5 командв в футболе и хоккее за счёт обдираловки Регионов, так это не смыть годами!
гордится он - третьесортник этим(((
добавь про призывы в цска и динамо, про деньги в спартаке,,,,
про цска тихонова - это отдельный позор!!!!
но армейкам этого не понять никогда
Ответ Александр Васильев
💐 держи, не плачь… Всё будет хорошо
Ответ Александр Васильев
Количество команд в Лондоне, Праге, Будапеште, Бухаресте, Стокгольме, Брюсселе и т.д. посчитайте
80% российских денег в Москве. Ещё бы городу не быть на высоте. Но какой ценой? Ценой уровня жизни в остальной России. Поэтому, умные понимая статус Москвы не восторгаются этому. Есоюли посмотреть шире, то это совсем не достижение, если говорить о стране в целом
И это, надо учитывать, он говорит про несуществующий город примерно с 90х годов. Скорее всего, Москвабад имеет ввиду современный, который и городом-то не назвать, не то, что лучшим.
Как хорошо когда думать не нужно...
А следующий вопрос будет про : " какой клуб самый популярный?", одно и тоже,,да потому же.
Вероятно, так любить Москву можно только на расстоянии. Из Волгограда так вообще!
как вообще определяется футбольная столица? или баскетбольная или волейбольная? берём сборные разных лет и смотрит кто в каком городе родился или как? или тупо по количеству бабла в клубах? ну тогда понятно что Москва богаче остальных .
Пожив в разных городах, могу сказать, что Москва действительно хороша для проживания. Проблема только пробки, но они компенсируются великолепной схемой метро и общественного транспорта в целом. У других городов возможностей в этом меньше, к сожалению. С проведением времени все очень достойно, я правда больше по спорту и возможности погулять и искупаться.
Ответ Кино Музыка
чем она хороша для проживания и для кого?
Ответ dinamo39
Хороша при наличии своей квартиры, конечно. Неограниченный выбор работы и досуга.
Материалы по теме
Александр Трошечкин: «РПЛ не говно, уровень растет, но медленно. И я целиком и полностью за лимит, часто привозят посредственных игроков, а зарплата гораздо выше, чем у россиян»
вчера, 18:11
Трошечкин о Талалаеве: «Спартак» – истеричный клуб, но Викторович справился бы с давлением. Кто еще из россиян способен тренировать топ-клуб в России?»
вчера, 16:03
Хавбек «Пари НН» Трошечкин: «Живем в неведении, весь клуб в подвешенном состоянии, ждем исполкома. Это большой стресс, хочется, чтобы быстрее объявили хорошую новость»
10 июня 2025, 13:01
Рекомендуем
Главные новости
Министр спорта Ирана: «ФИФА должна отнять ЧМ у США. Они нам угрожают. Мы могли бы провести матчи в Мексике, но пока обстоятельства еще не сложились»
25 минут назад
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Челлендж в 3х3
26 минут назадТесты и игры
Аргентина предлагает разбить Финалиссиму на два матча – на «Бернабеу» и «Монументале». Также рассматриваются Португалия, Англия или Италия, аргентинцы против одной игры в Мадриде
42 минуты назад
Лапорта раскритиковал Фонта: «У его команды ложный элитаризм, они будто писают одеколоном. Я президент «Барсы» и буду им до самой смерти»
52 минуты назад
Тедеско могут уволить из «Фенербахче» после первого поражения за 23 матча лиги Турции. Тренер сегодня встретится с президентом Сараном, кандидаты на замену уже определены
сегодня, 09:13
Юран о пропущенных голах Максименко: «При чем тут он, если дают возможность в штрафной пробивать по воротам? Пенальти разве он сам зарабатывает?»
сегодня, 08:59
Улица в честь Симоняна появилась в Ереване у стадиона «Раздан»
сегодня, 08:58
«Тоттенхэм» ищет замену Тудору. Решение об увольнении могут принять после матча с «Ливерпулем» (The Athletic)
сегодня, 08:46
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эльче», «Атлетико» против «Хетафе», «Атлетик» в гостях у «Жироны»
сегодня, 08:43
На игру «Зенит» – «Спартак» проданы все билеты – более 57 тысяч
сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой выложил фото с Кахигао: «Встреча старых amigos. Работу в «Спартаке» не обсуждали»
4 минуты назадФото
В «Ордабасы» подтвердили переговоры со «Спартаком» по Бонгонда: «Игрок нам нравится, но запрашивают очень большую сумму»
7 минут назад
Генич о «Динамо»: «Состав – багаж Карпина, но его идеи и запреты не приносили результат. Сейчас все удачно – они забивают, футболисты начинают верить штабу»
17 минут назад
«Балтика» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
28 минут назад
«Сочи» – «Краснодар». Кордоба и Сперцян играют. Онлайн-трансляция начнется в 13:45
36 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Халиджа», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Фатехом» на выезде
36 минут назад
Агент Захаряна о травмах хавбека «Сосьедада»: «Стечение обстоятельств, а не результат плохой подготовки. Травмы позади»
41 минуту назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграет с «Берстом», «Ланс» в гостях у «Лорьяна»
56 минут назад
Александр Соболев: «Очень нравится Петербург. Изучил весь Крестовский остров, когда родился второй ребенок. Гуляем с коляской по парку, до «Газпром Арены», вокруг флагштока»
сегодня, 09:24
«Алетико» – «Хетафе». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 09:18
Рекомендуем