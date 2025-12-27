«Астон Вилла» Эмери взломала xG и победила 10 раз подряд

Всем гуд ибенинг!

«Астон Вилла» последних трех месяцев – одна из лучших команд планеты Земля. 10 матчей во всех турнирах – 10 побед. Рекордная серия для клуба за 111 лет. С 25 сентября команда провела 18 матчей. Победила – в 16. Не победила – только в 2. В комплекте идут не менее значимые штуки – лидерство в Лиге Европы и минимальное отставание от «Арсенала» в АПЛ (3 очка).

Спурт «Астон Виллы» заслуживает респектов.

Почему такой рывок «Виллы» – это чудо?

Во-первых, из-за депрессивного лета, связанного с PSR – аналога финансового фейр-плей от АПЛ. «Виллу» задушили ограничениями – клуб тратит весь бюджет (96% доходов) на зарплаты. Чтобы обойтись без штрафов и снятия очков и не пойти по пути «Ноттингем Форест» и «Эвертона», пришлось продать выпускника академии Джейкоба Рэмзи. Не кому-нибудь, а «Ньюкаслу» – прямому конкуренту за ЛЧ. Какие-то значимые деньги потратили только на Эванна Гессана из «Ниццы». Главным усилением в центр защиты стал Виктор Линделеф. В раздевалке не просто обсуждали проблемы, а указывали на нехватку конкуренции. Эзри Конса вообще сказал, что PSR убивает проект.

Во-вторых, даже редкие трансферы «Виллы» обернулись провалом. Под конец лета клуб подсуетился и арендовал Джейдона Санчо и Харви Эллиотта. По всем признакам – попытка повторить зимний трюк с Маркусом Рэшфордом и Марко Асенсио (совпал даже игровой профиль). Не получилось. Эллиотт не устроил Эмери стилем передач (слишком вертикальный и рискованный) и зимой вернется в «Ливерпуль». Санчо получает какое-то время, но только с лавки. В итоге Эмери рассчитывает на состав, собранный 2-3-4 года назад.

В-третьих, команда катастрофически стартовала. Сейчас это факт из прошлой жизни, но вообще-то по итогам четырех туров было 3 очка. Более того, на этом отрезке не забили ни одного мяча. В какой-то момент были единственной командой английской футбольной пирамиды без голов. Место отражало реальный уровень. Даже по ожидаемым очкам опережали только «Бернли» – 3,58 против 3,54.

В-четвертых, нынешние результаты «Виллы» вообще никак не связаны с именем Олли Уоткинса. У главной звезды кризис 30-ти. Еще недавно лучший игрок АПЛ по гол+пас накопил к январю жалкие 3+1. Продолжает играть и приносить пользу, но в этом сезоне лишь косвенную.

Откуда 10 побед? Может быть, Эмери что-то поменял в плане стиля?

«Астон Вилла» остается собой. Вот краткое изложение рисунка:

● Основная схема – 4-2-3-1. Классика Эмери в любом клубе. Испанец очень редко отходит от базовой расстановки. Ни разу не переходил на пятерку, хотя в предыдущих сезонах исключения бывали.

● Ставки на прессинг по-прежнему нет – встречают средним или низким блоком. Зато на месте офсайдная ловушка. «Вилла» по-прежнему хорошо ей обучена. Не первые в топ-лигах, как раньше, но первые в АПЛ. Загоняют соперника в офсайд 2,88 раза за матч.

● Короткие розыгрыши от Эми Мартинеса – все еще самая проработанная идея в атаке. Не идут на поводу у трендов и рискуют даже против «Ливерпуля» – команды, которая буквально умоляет разыгрывать низом. Привозы даже на удачном отрезке – обычное дело у «Виллы». При этом удачных розыгрышей тоже достаточно.

● По-прежнему большое влияние Остина Макфи – помощника Эмери, отвечающего за стандарты. Макфи не распиарен на уровне Николя Жовера из «Арсенала», но в плане химии с игроками – такой же топ. В отличие от Жовера, не сосредоточен на одном типе розыгрышей, который доводит до идеала, а под каждый матч готовит что-то новое.

Табличка с важными для стиля «Виллы» показателями иллюстрирует мысль.

Чуть подрос процент владения. Чуть выше теперь интенсивность прессинга. Но все это «чуть» – не радикальный отход от нормы.

Единственное значимое отклонение – наполнение атакующей тройки в 4-2-3-1. В предыдущих сезонах Эмери отдавал один слот игроку, которому удобнее стартовать на фланге и создавать ширину – Леону Бэйли, Муссе Диаби или Рэшфорду. Структурно такой игрок действовал на одной линии с Уоткинсом.

В нынешней конфигурации чистого вингера нет. Все три слота отданы полузащитникам – Моргану Роджерсу, Юри Тилемансу, Джону Макгинну и Эмилиано Буэндии. Их конкурентное преимущество – гибкость. Могут закрыть все три позиции в атаке, а Тилеманс и Макгинн еще и опуститься в опорную. Эмери очень активно играется в этот кубик-рубик. Поменяв позицию одному, может серьезно повлиять на рисунок. Например, победный гол «Вест Хэму» Роджерс организовал спустя 5 минут после того, как ушел с фланга в центр.

Резюме: «Астон Вилла» остается гандбольной командой. Не любят и не умеют доминировать, но при этом не позволяют доминировать над собой. Чередуют отрезки атаки с отрезками защиты. Цель – извлечь максимум на своем пике и минимизировать последствия пика соперника.

Как «Вилла» взломала xG

Куда более значимая история – парадокс, связанный с ожидаемыми очками. «Астон Вилла» не просто перебирает, а делает это уникальными для футбола темпами. Прямо сейчас перебор составляет 15 очков . Это разница между местом в зоне ЛЧ с потенциальной борьбой за титул и прозябанием в середине таблицы с перспективой оказаться у зоны вылета.

Мы опираемся на систему xG (ожидаемые голы) – суммируя остроту в каждом матче, сравниваем ее с соперником и получаем XPoints (ожидаемые очки).

Чем можно объяснить?

Скажем, исторической предрасположенностью. На отрезке после назначения Эмери «Вилла» на первом месте по перебору очков в АПЛ. Тенденция прослеживалась в каждом сезоне с Унаи.

Икс-фактором Эмери часто выступает Мартинес – возможно, самый куражный вратарь АПЛ. Когда аргентинец в форме, «Вилле» не обязательно играть лучше соперника – Мартинес сделает разницу, без вариантов. Пика Эми достиг в сезоне-2023/24, когда предотвратил 6,6 голов. Сейчас показатель Мартинеса – 1,9. Не супер по его меркам, но фактор, который точно нужно учитывать.

Стандарты – еще один секретный ингредиент «Виллы» . Модели ожидаемых голов недооценивают идеи Макфи. Частое явление – розыгрыш Макфи выводит на удар игрока, который находится на границе штрафной. Требуется непростой по исполнению выстрел, но зато в условиях, когда можно прицелиться.

В этом сезоне союзником Макфи стал Мэтти Кэш – на его счету не только первый мяч «Виллы» в АПЛ (в пятом туре – «Сандерленду»), но и победный в матче с «Ман Сити». Оба гола – результат коротких розыгрышей угловых. К ним Кэш добавляет пользу во время второй волны стандартов. Гол Буэндии в ворота «Тоттенхэма» на 50% должен принадлежать Кэшу. Топовая диагональ – копия той, что Мэтти выдал в игре с «Арсеналом» в прошлом сезоне.

Символ издевательств «Виллы» над xG – форма Моргана Роджерса . Англичанину из академии «Сити» всего 23. На уровне АПЛ проводит только третий сезон. У нас нет выборки, чтобы считать его монстром дальних ударов. Но происходящее в этом сезоне, – однозначно явление. По данным Opta, Роджерс – второй игрок в топ-лигах по оверперфомансу. Забил на 4,14 больше ожидаемого (всего – 7 голов). Уступает в этом аспекте только Харри Кейну – человеку, который издевается над xG не полсезона, как Роджерс, а всю карьеру.

Что могло дать такой буст? В первую очередь – работа над собой. По данным Daily Mail, Роджерс усиленно тренирует наклболы – удары, при которых мяч быстро набирает скорость и высоту, а в последний момент начинает заваливаться вниз. Очень напоминает путь Сон Хын Мина – еще одного гения дальних ударов, который устраивал себе челлендж из сотни дополнительных ударов. Пользу от тренировок можно оценить по голам «Вест Хэму» и «Тоттенхэму» – в обоих случаях Моргану пригодились именно наклболы.

Вероятно, сигналом к действию стала игра с «Болоньей» на старте сезона. Роджерс закончил матч с точностью передач 41,7% – дикость для современного футбола и уж точно для десятки Эмери. На финальном отрезке запорол три подряд контратаки пасом сопернику. «Вилла Парк» отреагировал: когда Морган наконец доставил мяч партнеру, болельщики ядовито зааплодировали. Эмери не убрал его с поля и устроил ментальную проверку. Терапия помогла.

Еще одно потенциальное объяснение – сезон чемпионата мира. Роджерс внезапно стал основной опцией у Томаса Тухеля на позиции десятки. Там дичайшая конкуренция – не только Роджерс, а еще Эберечи Эзе, Коул Палмер, Фил Фоден и Джуд Беллингем. Морган понимает, что любой мелкий спад автоматически означает спуск в иерархии. У него нет опыта больших турниров и лобби как у Джуда – нужно рассчитывать только на себя.

В ноябре Роджерс подписал новый 6-летний контракт с «Астон Виллой». И отметил это дублем «Лидсу» в следующем матче АПЛ.

Но не забываем: «Вилла» может просто классно играть в футбол

Финальный пункт: особенность серии «Виллы».

Далеко не все победы можно списать на спасения Мартинеса, чудеса Кэша или магию Роджерса. Они выручают – не поспоришь. Но часть матчей «Вилла» забирает благодаря топовому качеству игры. Для примера достаточно пересмотреть игру с «Арсеналом» – возможно, лучший матч сезона АПЛ. Команда Эмери не закрывалась и чередовала два режима – автобуса и позиционных атаках. Выглядели не хуже и создали «Арсеналу» столько проблем в защите (2,1 xG), сколько ни одна команда по ходу сезона, включая «Баварию».

Не факт, что «Вилла» избежит регрессии к среднему, но способность выдавать такие перфомансы – еще один козырь в рукаве Эмери.

Следующие два матча «Виллы» – выезды к «Челси» и «Арсеналу».

Как АПЛ развлечет нас в праздники? Большой гид

Фото: East News /AP Photo/Dave Shopland, Ben STANSALL / AFP; Gettyimages.ru /Dan Mullan, Michael Regan