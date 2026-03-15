Матч окончен
«Акрон» в большинстве спасся в игре с «Ахматом» – 1:1. Дзюба сравнял на 84-й, Мелкадзе тоже забил, Исмаэла удалили на 49-й
«Акрон» дома поделил очки с «Ахматом» (1:1) в 21-м туре РПЛ.
Матч проходил на «Самара Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 27-й минуте счет открыл нападающий гостей Георгий Мелкадзе.
На 49-й клуб из Грозного остался в меньшинстве – полузащитник Исмаэл Силва заработал вторую желтую карточку, сфолив против Дмитрия Пестрякова, как и в случае с первым предупреждением на 15-й.
На 63-й забил форвард хозяев Артем Дзюба, но его гол отменили из-за офсайда. На 84-й Дзюба все же сравнял счет.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой же красавчик Мелкадзе! Я хорошо помню как его с говном смешивали, когда он за Спартак играл, был человек-мем. Но он не сдался, не стал очередным Обуховым-Давыдовым, попал к своему тренеру (привет Саламычу), теперь абсолютно заслуженно позвали в сборную. Молодец!
Да, уровень РПЛ опустился до мастерства Мелкадзе. В то время в Спартаке его за футболиста не считали по делу, увы. А теперь вот восторг Ебздрогыча.
Если уровень РПЛ так опустился,то почему хваленые Энрике,Джоны и Дураны не разрывают ее,а даже гол заковырять не могут?
Молодец парень, прибавил!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем