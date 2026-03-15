  • «Акрон» в большинстве спасся в игре с «Ахматом» – 1:1. Дзюба сравнял на 84-й, Мелкадзе тоже забил, Исмаэла удалили на 49-й
6

«Акрон» в большинстве спасся в игре с «Ахматом» – 1:1. Дзюба сравнял на 84-й, Мелкадзе тоже забил, Исмаэла удалили на 49-й

Матч проходил на «Самара Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте счет открыл нападающий гостей Георгий Мелкадзе.

На 49-й клуб из Грозного остался в меньшинстве – полузащитник Исмаэл Силва заработал вторую желтую карточку, сфолив против Дмитрия Пестрякова, как и в случае с первым предупреждением на 15-й.

На 63-й забил форвард хозяев Артем Дзюба, но его гол отменили из-за офсайда. На 84-й Дзюба все же сравнял счет.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 21 тур
15 марта 11:00, Самара Арена
Акрон
1 - 1
Ахмат
Пряхин   Жемалетдинов
89’
Мелкадзе   Конате
  Дзюба
84’
Джаковац   Базилевский
81’
80’
Келиану
Лончар   Аревало
69’
Хосонов   Кузьмин
59’
54’
Самородов   Келиану
49’
Исмаэл
2тайм
Перерыв
Лончар
36’
27’
  Мелкадзе
15’
Исмаэл
5’
Мелкадзе
Акрон
Тереховский, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Пестряков, Лончар, Хосонов, Джаковац, Болдырев, Дзюба, Беншимол
Запасные: Эшковал, Марадишвили, Попенков, Аревало, Гудиев, Севикян, Базилевский, Кузьмин, Дмитриев, Васютин
1тайм
Ахмат:
Ульянов, Абдулкадыров, Ндонг, Цаке, Богосавац, Хлусевич, Исмаэл, Пряхин, Касинтура, Мелкадзе, Самородов
Запасные: Ибишев, Заре, Садулаев, Сидоров, Уциев, Келиану, Конате, Мансилья, Кенжебек, Гадио, Жемалетдинов, Шелия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Какой же красавчик Мелкадзе! Я хорошо помню как его с говном смешивали, когда он за Спартак играл, был человек-мем. Но он не сдался, не стал очередным Обуховым-Давыдовым, попал к своему тренеру (привет Саламычу), теперь абсолютно заслуженно позвали в сборную. Молодец!
Да, уровень РПЛ опустился до мастерства Мелкадзе. В то время в Спартаке его за футболиста не считали по делу, увы. А теперь вот восторг Ебздрогыча.
Если уровень РПЛ так опустился,то почему хваленые Энрике,Джоны и Дураны не разрывают ее,а даже гол заковырять не могут?
Молодец парень, прибавил!
