«Акрон» в большинстве спасся в игре с «Ахматом» – 1:1. Дзюба сравнял на 84-й, Мелкадзе тоже забил, Исмаэла удалили на 49-й

«Акрон » дома поделил очки с «Ахматом » (1:1) в 21-м туре РПЛ.

Матч проходил на «Самара Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте счет открыл нападающий гостей Георгий Мелкадзе .

На 49-й клуб из Грозного остался в меньшинстве – полузащитник Исмаэл Силва заработал вторую желтую карточку, сфолив против Дмитрия Пестрякова , как и в случае с первым предупреждением на 15-й.

На 63-й забил форвард хозяев Артем Дзюба , но его гол отменили из-за офсайда. На 84-й Дзюба все же сравнял счет.

