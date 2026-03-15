  • Мостовой о ЦСКА и Челестини: «В футболе давно все придумано! Выигрываете – вас облизывают и целуют, проигрываете – те же пихают ножик и вилку. Играют все равно футболисты, а не тренер»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о результатах ЦСКА.

«Разговоры про отставку Челестини? Как раз то, о чем я постоянно говорю, когда кто-то начинает из себя что-то строить. Ребят, в футболе давным-давно все придумано! Будете выигрывать – будут вас облизывать и целовать в разные места. А потом, когда будете проигрывать, те же самые будут в вас пихать ножик и вилку.

Не возвышайте вы раньше времени, как у нас любят делать! Играют же все равно футболисты, а не тренер.

Вчерашнее поражение [от «Балтики»] стало сюрпризом для всех. ЦСКА уходил на зимние сборы одним из главных фаворитов на чемпионство, а сейчас приходится уже с этим попрощаться.

Смысл убирать Челестини? Команда сейчас выиграет 2-3 игры, и у нее опять появится шанс на верхние места. И Кубок еще есть! Поэтому давайте просто успокоимся», – заявил Мостовой.

ЦСКА потерпел четыре поражения подряд в текущем сезоне Мир РПЛ.

Источник: «Советский спорт»
Речь сурка
Мяч круглый если что .
Ответ Евгений Кирилюк
А поле прямоугольное
Мостовой заведите уже собаку, Вас тоже оближет хоть кто то
вот Царя хейтят повсеместно, а тем временем он же отличный кандидат на пост министра спорта. ничем не хуже нынешнего, но при этом еще и человек футбольный.
Ответ ragnvald ulfsson
Про чеканку промолчу, все и так про неё знают...
Ответ ragnvald ulfsson
Тогда справедливости ради нужен пост министра футбольного хозяйства. Профильный специалист
Мостовой о ЦСКА:

«Челестини еще недавно никто не знал. Проиграют два матча – и начнут критиковать. Кричали: где Николич? А сейчас даже не вспоминают, ведь играют футболисты»

25 августа 2025 года если что.
В интервью Мостового уже все давным давно придумано, ничего нового!!!
Так это у Александра не гель для волос
Ну после ещё пары поражений , могут и оргвыводы последовать..
Всё понятно. Талалаев чсвшник, Челестини ноунейм, Слуцкий нефутбольный выскочка, а Мостовой д’Артаньян. 🤣
Интересно когда для него в футболе все придумано? Во втором веке до н.э. Китайцы или в 1863 году англичане, или когда сам Мостовой начал играть?
