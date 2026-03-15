Мостовой о ЦСКА и Челестини: «В футболе давно все придумано! Выигрываете – вас облизывают и целуют, проигрываете – те же пихают ножик и вилку. Играют все равно футболисты, а не тренер»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о результатах ЦСКА.
«Разговоры про отставку Челестини? Как раз то, о чем я постоянно говорю, когда кто-то начинает из себя что-то строить. Ребят, в футболе давным-давно все придумано! Будете выигрывать – будут вас облизывать и целовать в разные места. А потом, когда будете проигрывать, те же самые будут в вас пихать ножик и вилку.
Не возвышайте вы раньше времени, как у нас любят делать! Играют же все равно футболисты, а не тренер.
Вчерашнее поражение [от «Балтики»] стало сюрпризом для всех. ЦСКА уходил на зимние сборы одним из главных фаворитов на чемпионство, а сейчас приходится уже с этим попрощаться.
Смысл убирать Челестини? Команда сейчас выиграет 2-3 игры, и у нее опять появится шанс на верхние места. И Кубок еще есть! Поэтому давайте просто успокоимся», – заявил Мостовой.
ЦСКА потерпел четыре поражения подряд в текущем сезоне Мир РПЛ.
«Челестини еще недавно никто не знал. Проиграют два матча – и начнут критиковать. Кричали: где Николич? А сейчас даже не вспоминают, ведь играют футболисты»
25 августа 2025 года если что.