Как АПЛ развлечет нас в праздники?

Английская Премьер-лига не берет пауз: в конце 2025-го и в начале следующего года туры только ускоряются. Здесь мы собрали сюжеты, интриги и темы, с которыми пройдут эти суматошные деньки.

Главные матчи праздничного отрезка: много «Арсенала», «Ман Сити» – «Челси»

С 26 декабря по 8 января в АПЛ сыграют четыре тура. Вот главные вывески:

Всего один матч в Boxing Day. Кто забрал у нас праздник?

26 декабря, в День подарков (Boxing Day), в Англии всегда играли в футбол. С самого первого сезона английского высшего дивизиона – то есть с 1888 года. Большая традиция, с очень редкими исключениями.

В этом году Премьер-лига максимально близко подошла к черте. В календаре всего один матч в Boxing Day – «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла». Остальные 9 игр пройдут в субботу и воскресенье в обычном режиме.

Что за дела? Никому такое не нравится.

Лига пустилась в оправдания.

Для начала главный офис затянул с публикацией расписания – на 16 дней позже запланированной даты. Когда все неприятно удивились (один матч? Еще и с самым дальним выездом в туре – когда с транспортом особенно сложно), АПЛ взяла слово.

«Есть ряд проблем, которые связаны с увеличением еврокубковых матчей. Это привело к пересмотру нашего внутреннего календаря, включая изменения в Кубке Англии», – прозвучало в заявлении. Из выявленных плюсов – больше времени для отдыха у игроков.

В следующем сезоне размах будет другим – Boxing Day выпадает на субботу, ломать голову не придется. И это явно устроит вещателей, ведь у Премьер-лиги есть серьезные обязательства по показу матчей по выходным.

Перенос всех матчей в этом году на пятницу и дыры в субботу и воскресенье вряд ли бы устроили тех, кто платит громадные деньги и делает лигу богаче.

«Арсенал» – рождественский чемпион. Хорошо, но…

Вообще, первое место к Рождеству – это хорошая штука. Определенно хорошая. Кто бы не хотел?

Но статистически такое лидерство не дает крепких гарантий. За 33 сезона Премьер-лиги лишь 17 рождественских чемпионов дошли до конечной цели (51,5%). А если взять все 126 сезонов английского высшего дивизиона, то получится еще меньше: 55 чемпионств (44,4%).

Могло быть и получше.

И здесь по-своему виноват как раз «Арсенал». Еще ни разу лидерство на Рождество не приносило «Арсеналу» титул. В эпоху Премьер-лиги так было четыре раза.

С этим надо что-то делать. Впрочем, Микель Артета наверняка в курсе.

Гвардиола против переедания на Рождество 🍰

Вполне возможно, Пеп Гвардиола одной цитатой повлиял на праздничное меню всех игроков «Ман Сити», их семей и приятелей.

Еще бы.

Пеп заявил, что оставит вне заявки каждого, кто увлечется в эти дни сладостями.

«Они вернутся 25-го, и я проконтролирую, сколько килограммов они набрали. Хочу посмотреть, в каком состоянии они будут после трех дней отдыха.

Мне нужно сформировать состав на игру против «Ноттингем Форест». Представьте себе игрока, который сейчас в идеальной форме, но приедет с тремя килограммами лишнего веса. Он останется в Манчестере, на игру он не поедет», – пригрозил Гвардиола.

Не думайте, что он он это не всерьез.

Эрлинг Холанд уже успокоил подписчиков. Вечером 25-го норвежец выложил фото на весах. И подписал: «Все хорошо!!».

Фух.

Слова Пепа долетели и до Шона Дайча. Тренер «Ноттингем Форест» начал с шутки вполне серьезный ответ: «Как вы думаете, взвешивается ли сам Пеп?

Как я всегда говорю игрокам, в вашем паспорте написано «профессиональный футболист». Каждый хочет быть футболистом, но как насчет профессиональной стороны этого дела? Игрокам просто нужно проявить немного здравого смысла. Я не против того, чтобы они устроили рождественский ужин, почему бы и нет?

У них выходной, но, думаю, следует проявить немного здравого смысла».

Как и всем нам, как и всем нам.

«МЮ» без Бруну – это как?

«Манчестер Юнайтед» встретил Рождество как одна из самых проблемных команд АПЛ. Внимание: не в игровом, а в кадровом смысле. Из-за Кубка Африки лишились важного треугольника в правой части поля из Нуссаира Мазрауи, Амада Диалло и Бриана Мбемо. Из-за травм – Бруну Фернандеша и Кобби Майну. Потеря португальца ощущается особенно остро. «Юнайтед» не привык играть без капитана. Бруну не травмируется и почти всегда доступен. Вот процент сыгранных минут в «МЮ» по сезонам – 91%, 91%, 97%, 91%, 88%, 96%.

Вариантов на замену немного. Номинальных опорников осталось двое – Ману Угарте и Каземиро. Оба заточены на разрушение. Если выставлять в связке, под вопросом продвижение мяча. Альтернатива – вернувшийся после травмы Лисандро Мартинес. Аргентинец – сам по себе ЦЗ, но опыт в опорной имеется. В прошлом туре выходил в полузащиту и выдал неплохой 45-минутный отрезок как разыгрывающий опорник.

Головную боль Аморима снимает лишь календарь – «МЮ» играть с двумя новичками («Лидс» и «Бернли») и худшей командой АПЛ («Вулвз»). Единственный матч, где могут ударить в проблемную зону – ближайший с «Ньюкаслом». В прошлом сезоне команда Эдди Хау дважды уничтожила «МЮ» в полузащите – тройка Тонали-Гимараэс-Жоэлинтон пользовалась и численным, и физическим преимуществом.

Проверка чемпионских амбиций «Астон Виллы»

В начале декабря Мэтти Кэш сказал: «Мы в фантастической позиции, но до Рождества я даже думать отказываюсь о борьбе за чемпионство. Только отведав рождественского ужина, мы можем начать мечтать, если таблица все еще будет позволять».

С тех пор «Вилла» добавила в суперсерию еще две победы. Получается, можем зафиксировать: команда Уная Эмери в гонке. Чтобы там задержаться, нужно успешно пройти испытание лондонскими выездами – к «Челси» и «Арсеналу».

Сейчас есть две трактовки результатов «Виллы». Первая – максимальный респект за серию, но речи о чемпионском потенциале быть не может, так как очень многое завязано на везении (с отрывом самый большой в лиге оверперфоманс относительно xG). Вторая – серия уже достаточно длинная, чтобы доказать все и всем.

Между этими полюсами занимательный факт: из 7 побед подряд в рамках АПЛ шесть были минимальными. Многие матчи были скорее равными, но выигрывались за счет переломного эпизода. Магия Эмери, который блестяще влияет на матчи заменами и перестроениями, или все же аномалия, которую не получится поддерживать весь сезон?

Окошко для сомнений пока остается. Успех против «Челси» и «Арсенала» захлопнет его. Неудачи, наоборот, добавят аргументов скептикам.

Как атака «Ливерпуля» справится без Исака, Салаха (и, возможно, без Гакпо)

«Ливерпуль» остался без Александера Исака и Мо Салаха. Первый матч праздничной серии пропустит еще и Доминик Собослаи (из-за пяти желтых). Под вопросом участие Коди Гакпо. Будет трудно, но интересно.

Очевидная интрига: что придумает Арне Слот?

Первое следствие потерь – Юго Экитике практически точно заберет все минуты в центре атаки. Французу теперь нельзя травмироваться и уставать.

Второе – еще более частые выходы на левом фланге Флориана Виртца. Возможно, самое время организовать ему постоянную связку с Милошем Керкезом – по принципу латераль подключается по всей бровке, а созидатель смещается в чужую опорную. Очевидный вариант при таком сочетании, но пока химию не нащупали.

А вот справа есть разные варианты. Федерико Кьеза давно заслужил шанс – можно довериться ему. А можно вспомнить про обещание Слота из прошлой жизни – в начале сезона голландец намекал, что правым вингером на время отъезда Салаха на КАН станет Джереми Фримпонг.

Еще возможен вариант, в котором ширину дает правый защитник (например, Конор Брэдли, если будет готов, или тот же Фримпонг), а правый полузащитник действует со смещениями в центр. Под эту роль направо можно сдвинуть Виртца, но тогда нужно форсированное возвращение Гакпо, перевод Кьезы налево или даже прорыв Рио Нгумоа.

В общем, у Слота полно проблем, но есть инструменты – нужны креативные ходы, чтобы в оперативном режиме наладить связи в атаке. За поисками точно будет интересно наблюдать.

Ротация «Челси» наконец окупится?

Сначала факты:

● Согласно свежему исследованию The Athletic , у «Челси» наименьшая в АПЛ стабильность состава;

● Еще у команды самое раннее время первой замены (сказываются многочисленные удаления);

● Подробнее – в отдельном тексте Кирилла Бельского о ротации в «Челси».

Последний раз «Челси» так плотно ассоциировался с ротацией при Клаудио Раньери, которого газеты в начале 2000-х прозвали «tinkerman» (смысл: постоянно возится, крутит, настраивает). Теперь ротацию насаждает другой итальянец.

Все настолько системно, что в медиа даже спекулируют, что ротация – часть большой клубной стратегии, в которой Мареска – скорее заложник, а не инициатор. Точно известно, что за готовность футболистов отвечает Брайс Кавана – он «помогает» главному тренеру в ротации. В это понятие могут входить,как рекомендации, так и запреты. Информация о степени его участия разнится.

Минусы нестабильных сочетаний многократно проговаривались. Труднее наладить связи в атаке, которые так необходимы против автобусных соперников. Плюсы, если они есть, должны сыграть именно сейчас. Интенсивный отрезок в середине сезона, когда у других проявится накопленная усталость. Но далеко не факт, что все гипотезы боссов «Челси» подтвердятся. Следим.

Пеп хоть сейчас поверит в запасных?

Уникальный сезон для Гвардиолы. Вместо того, чтобы использовать обойму из 17-18 равноправных игроков, Пеп вообще не ротирует состав. Плюс – очень сыгранная основа. Минус – загнанная основа и слабый уровень запасных. Разделение имеет смысл, учитывая масштаб перестройки, но Пеп уже обжегся. Запасные «Сити» сенсационно проиграли «Байеру» в ЛЧ – тогда каталонец сделал 10 изменений в составе (из основных остался только Нико).

Рождественский период из четырех матчей за 10 дней – еще одна возможность для резерва. Дело не только в календаре. Уровень сопротивления серьезный – сначала выезды к «Ноттингем Форест» и «Сандерленду», потом встречи с «Челси» и «Брайтоном» дома. Шанса в первую очередь ждут трое – Рико Льюис, Абдукодир Хусанов и Савиньо. Возможно, четвертым в очереди окажется Родри. Испанца категорически не хватает – подменяющий его Нико вынужден играть без замен.

«Брентфорд» может уволить Томаса Франка 1 января

«Тоттенхэм» подходит к праздничному отрезку, соседствуя с экс-командой Томаса Франка. 22 очка против 23 у «Брентфорда». Еще более вопиюще соседство – по ударам в среднем – 9,7 против 9,9 у «шпор». При том, что «Тоттенхэм» почти на 7% больше владеет мячом.

Вертикальные атаки и эпизодические комбинационные вспышки в сочетании с топ-стандартами – отличный набор для андердога, который по бюджету уступает многим аутсайдерам. Но этого явно мало для клуба с амбициями ЛЧ, который из недели в неделю тестируют позиционную атаку.

Пожалуй, «Тоттенхэм» Франка – худшая из команд, для которых затяжная игра с мячом – обязательный, а не бонусный атрибут. Проблему подробно разбирали вот здесь .

План А – отдать мяч Мохаммеду Кудусу на правом фланге. Плана Б нет. Хорошая новость: Гана не участвует в Кубке Африки, поэтому Кудус доступен. Плохая – для успеха команде надо больше вариантов в атаке. Проблем добавляет дисквалификация Хави Симонса – его адаптация и интеграция как раз могли бы дать варианты, но все снова откладывается.

1 января Франк встретит в гостях у бывшей. Положение может быть еще более печальным, а выезд – труднейшим. «Брентфорд» – 5-я команда лиги по домашней форме. Вряд ли встреча приведет к мгновенному увольнению даже в случае негативного результата (логично дождаться окончания отрезка), но она может показать тренера «Тоттенхэма» в статусе «ходячего мертвеца».

Сколько еще выдержит «Кристал Пэлас»?

О, болеть за «Пэлас» в последние годы очень приятно. Лучшее время. С трофеями, Оливером Гласнером и Дином Хендерсоном, редким вратарем, носящим кепку.

А вот играть за «Пэлас» все сложнее. Расписание непривычно трещит – для ограниченного состава это огромное испытание.

Проигранный «Арсеналу» четвертьфинал Кубка Лиги был третьим матчем «Пэлас» за шесть дней. И седьмым из восьми в декабре. Это издержки еврокубкового приключения в Лиге конференций и захода в поздние стадии Кубка Лиги.

В таких условиях состав «Пэлас» несет потери. С травмой колена вылетел Даниэль Муньос. Проблемы у Жана-Филиппа Матета. Не играет важный для полузащиты Даити Камада. Исмаила Сарр на Кубке Африки. А крепкая защита «Пэлас» редко отдыхала даже против маленьких команд в ЛК – у тренера Гласнера просто нет качественной подмены.

Показательно, что в проигранном матче против «Лидса» (1:4) за «Пэлас» дебютировал Джоэл Дрейкс-Томас. В 16 лет и 194 дня он стал самым молодым игроком клуба в Премьер-лиге. Джоэл так молод, что вынуждено играл в майке без спонсора – как несовершеннолетний он не может рекламировать букмекеров.

«Мы хотим провести лучший сезон в истории «Кристал Пэлас», и мы полностью движемся в этом направлении», – провозглашает Гласнер. Мало кто из тренеров лиги так ждет январское окно. Короткому составу нужно подкрепление. Сам Гласнер несколько раз публично указывал на пробелы в комплектовании.

Дышать становится сложнее.

«Лидс» – новые короли стандартов АПЛ. Возможно, готовят специальный подарок «Ливерпулю»

За последний месяц «Лидс» вырвался на первое место по голам со стандартов. Летний инсайд The Athletic заиграл новыми красками: перед трансферным окном клуб заказал исследование, которое выявило связь между ростом команды и шансами на сохранение прописки в АПЛ. «Лидс» доверился выводам и адаптировал селекцию под эту особенность.

Яка Бийол, Антон Штах, Доминик Калверт-Льюин – новая центральная ось команды. После перехода на тройку центральных защитников габариты команды стали еще более пугающими, а стандарты – необратимыми. Пиком тренда стал матч последнего тура против «Пэлас» – команда Даниэля Фарке забила четыре гола со стандартов (полный набор – прямой штрафной, угловой и два аута).

1 января матч с «Ливерпулем» – самым проблемным топ-клубом по части стандартов. Во встрече первого круга «Лидс» забрал ничью 3:3 благодаря угловому в компенсированное время. Слот открыто признает проблему:

«Я знаю о важности стандартов, поэтому меня так раздражает соотношение забитых и пропущенных. В прошлом сезоне мы выиграли чемпионат – одна из причин в том, что к середине сезона мы не пропустили ни одного мяча со стандарта. С нашим текущим соотношением, напротив, невозможно идти даже в топ-4. Из других команд в верхней части таблицы только у «Манчестер Сити» минусовой баланс стандартов – у нас же не просто легкий минус. У нас «минус восемь».

Абсолютно уместные и точные замечания: «Ливерпуль» забил после стандартов всего 3 мяча, а пропустил 11. Для прогресса пропорцию нужно срочно улучшать.

Как АПЛ украла Boxing Day. В этом году – один матч вместо 10

Как «МЮ» выжить без Бруну Фернандеша

Фото: Gettyimages /Carl Recine / Staff, Justin Setterfield / Staff, Clive Mason / Staff, Alex Pantling / Staff, Mike Hewitt / Staff, Molly Darlington / Stringer, Naomi Baker / Staff