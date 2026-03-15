  • 5 из 7 иранок отказались от полученного убежища в Австралии. На родине им обещали спокойный прием: «Их пыл и любовь к стране обеспечили полный крах планов зарубежных монархистов»
5 из 7 иранок отказались от полученного убежища в Австралии. На родине им обещали спокойный прием: «Их пыл и любовь к стране обеспечили полный крах планов зарубежных монархистов»

Пять из семи представительниц женской сборной Ирана решили вернуться на родину после получения убежища в Австралии.

Шесть игроков и один член персонала запросили убежище и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее одна футболистка передумала и присоединилась к команде, улетевшей в Куала-Лумпур (Малайзия).

Сообщалось, что еще три человека (два игрока и член персонала) также решили вернуться в страну. Журналистка Трэйси Холмс заявила, что вскоре еще одна футболистка отказалась от дальнейшего пребывания в Австралии.

Череду возвращений прокомментировало иранское информационное агентство Tasnim.

«Выбранный момент позволил врагам организовать психологическую войну, развернуть масштабные пропагандистские кампании и предложить заманчивые стимулы, что побудило семерых членов команды первоначально обратиться за убежищем в Австралию.

Между тем, этот план, заранее спланированный врагами и подпитываемый вмешательством зарубежных монархистов, привлек непосредственное участие президента США с целью замаскировать его военные неудачи.

Непоколебимое сопротивление иранского народа и вооруженных сил сионистскому и американскому режимам, сопровождавшееся вопиющим пренебрежением международными конвенциями о войне, спровоцировало эти отвлекающие маневры, при этом правительство Австралии сыграло подчиненную и позорную роль в плане Трампа, который, по сообщениям зарубежных СМИ, стремился нанести иранскому народу «крупное поражение» посредством усиленного освещения событий в СМИ.

Однако план провалился на начальном этапе, поскольку изображения, распространившиеся по официальным каналам и в социальных сетях, ясно показали сохранение вражеских козней во время обратного пути команды из Австралии в аэропорт Куала-Лумпура.

Хотя заговорщики стремились подорвать моральный дух команды с помощью психологических методов, надеясь подготовить почву для дальнейших попыток получить убежище в Малайзии, они столкнулись с непоколебимой решимостью игроков национальной сборной, чей национальный пыл и любовь к родине обеспечили полный крах этих планов.

В рамках связанного с этим триумфа возвращение в команду Мохадесе Зольфи, избежавшей тщательно расставленной Трампом и австралийским правительством ловушки, стало ярким символом позорного поражения Америки после колоссального сопротивления Ирана. Это побудило еще трех членов команды отказаться от своего решения остаться в Австралии и поставить родину выше соблазнительных искушений, позволив имени Ирана вновь засиять благодаря их преданности.

Возвращение четырех членов женской национальной футбольной команды на родину, на фоне сильнейшего антииранского давления и сфабрикованных условий, призванных предать свою землю в нарушение международных соглашений, несомненно, наносит сокрушительный удар президенту США, который открыто возглавил эту инициативу.

Отдельно следует отметить, что отказ этих четырех иранских футболисток от своего мимолетного решения вернуться в Иран в разгар войны и стойкости нации, представляет собой глубокую победу, воплощающую патриотизм, безграничную преданность Ирану и стойкость мужественных дочерей Ирана, которые встали на сторону своего народа в переломный исторический момент, обеспечив себе непреходящее наследие», – сказано в сообщении Tasnim.

У иранских футболисток забрали паспорта по прибытии в Австралию, телефоны изымались или прослушивались. Их обязали предоставить данные о семьях, сидеть в ресторане отеля запретили

Часть женской сборной Ирана, не просившая убежища, улетела из Австралии на родину. Протестующие пытались остановить их, опасаясь за безопасность

Еще одна сбежавшая, блокировка автобуса, угрозы бойкота ЧМ. Как иранки улетали из Австралии

Ага, верим верим что именно любовь к стране заставило их отказаться от убежища
Комментарий скрыт
Вариант, что их вынуждают скрывать угрозы, не рассматриваете?
Скорее всего, миролюбивые власти ирана им сказали, если не вернетесь- всех ваших родственников убьют.
А если это не так?
Жаль девушек
Если родителей возьмут в заложники, у них не будет выбора как вернутся в свою страну, кто то все равно останется...
У 5 есть родственники, у двух нет.
Сиротинушки
Любовь к картонному Аятолле перевесила все плюшки клятого капиталистического запада.
Похоже КСИР держит их родственников в заложниках(
Им просто наглядно продемонстрировали что будет с их родственниками в Иране, вот они и передумали
Американцы сброшенными на головых их детей бомбами им все продемонстрировали....
Но не будем забывать , что это хорошие демократические бомбы, а не плохие например российские. Так же как и израильский геноцид Газы - на благо мира во всем мире. Тут главное не перепутать
Вот это атака ботов.
Ага. Без фактов, без разбора, ходят пишут про крАвАвый режим. Прям всячески пытаются хоть что-то на этот глобус натянуть)))
В комментариях беспроигрышная тактика:
Девушки решили не возвращаться: "Сбежали от кровавого режима, молодцы"
Девушки решили вернуться: "Кровавый режим их запугал через родственников, жалко"
А есть какие-то доказательства этой cool story? Просто пока угрозы и запугивания в СМИ я видел только со стороны иранских эмигрантов и властей США и Австралии, говоривших, что девушек при возвращении будет ждать чуть ли не казнь. Вполне логично, что часть спортсменок от таких разговоров запаниковала и решила сбежать, а потом передумала, не захотев превращать в аналог наших релокантов.
P.S. Я сам высказывал опасения после заявления какого-то иранского ведущего о "предательстве", но по итогу иранские власти уже раз 10 выпускали заявления, что поддерживают своих спортсменок, да и на фоне повышенного международного внимания они явно не захотят устраивать какие-то репрессии и терять негласную поддержку Демпартии США, которая использует эту войну для понижения рейтинга Трампа и республиканцев.
Ну и я так и не понял, почему про права женщин любят говорить граждане, поддерживающие Израиль, где женщины буквально обязаны 2 года отслужить в армии, а за отказ грозит уголовное наказание
А что не так со службой женщин в армии и как нарушаются их права призывом?
Ох уж эти австралийские монархисты ))

P.S. кто-нибудь прочёл заявление Tasnim целиком?
это намек на Резу Пехлеви, сына последнего шаха, лидера нынешних протестов против режима аятолл
Да не лидер он никакой. Он протесты не организовывал. Они его фото нацепили, потому что других противников власти не знают. А власть так и продолжает считать, что не живодёрство и нищета причина протестов, а козни монархистов ))
Еще две футболистки и сотрудница сборной Ирана решили вернуться в страну из Австралии. В Иране это назвали «очередным провалом Трампа»
вчера, 10:56
Министр спорта Ирана: «ФИФА должна отнять ЧМ у США. Они нам угрожают. Мы могли бы провести матчи в Мексике, но пока обстоятельства еще не сложились»
14 марта, 10:01
Тренер женской сборной Ирана раскритиковала гостелеканал за резкую критику игроков, отказавшихся петь гимн: «Не будь такой атмосферы, ни одна из футболисток не осталась бы в Австралии»
13 марта, 21:55
