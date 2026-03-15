5 из 7 иранок отказались от убежища в Австралии после женского Кубка Азии.

Пять из семи представительниц женской сборной Ирана решили вернуться на родину после получения убежища в Австралии.

Шесть игроков и один член персонала запросили убежище и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее одна футболистка передумала и присоединилась к команде, улетевшей в Куала-Лумпур (Малайзия).

Сообщалось , что еще три человека (два игрока и член персонала) также решили вернуться в страну. Журналистка Трэйси Холмс заявила , что вскоре еще одна футболистка отказалась от дальнейшего пребывания в Австралии.

Череду возвращений прокомментировало иранское информационное агентство Tasnim.

«Выбранный момент позволил врагам организовать психологическую войну, развернуть масштабные пропагандистские кампании и предложить заманчивые стимулы, что побудило семерых членов команды первоначально обратиться за убежищем в Австралию.

Между тем, этот план, заранее спланированный врагами и подпитываемый вмешательством зарубежных монархистов, привлек непосредственное участие президента США с целью замаскировать его военные неудачи.

Непоколебимое сопротивление иранского народа и вооруженных сил сионистскому и американскому режимам, сопровождавшееся вопиющим пренебрежением международными конвенциями о войне, спровоцировало эти отвлекающие маневры, при этом правительство Австралии сыграло подчиненную и позорную роль в плане Трампа, который, по сообщениям зарубежных СМИ, стремился нанести иранскому народу «крупное поражение» посредством усиленного освещения событий в СМИ.

Однако план провалился на начальном этапе, поскольку изображения, распространившиеся по официальным каналам и в социальных сетях, ясно показали сохранение вражеских козней во время обратного пути команды из Австралии в аэропорт Куала-Лумпура.

Хотя заговорщики стремились подорвать моральный дух команды с помощью психологических методов, надеясь подготовить почву для дальнейших попыток получить убежище в Малайзии, они столкнулись с непоколебимой решимостью игроков национальной сборной, чей национальный пыл и любовь к родине обеспечили полный крах этих планов.

В рамках связанного с этим триумфа возвращение в команду Мохадесе Зольфи, избежавшей тщательно расставленной Трампом и австралийским правительством ловушки, стало ярким символом позорного поражения Америки после колоссального сопротивления Ирана. Это побудило еще трех членов команды отказаться от своего решения остаться в Австралии и поставить родину выше соблазнительных искушений, позволив имени Ирана вновь засиять благодаря их преданности.

Возвращение четырех членов женской национальной футбольной команды на родину, на фоне сильнейшего антииранского давления и сфабрикованных условий, призванных предать свою землю в нарушение международных соглашений, несомненно, наносит сокрушительный удар президенту США, который открыто возглавил эту инициативу.

Отдельно следует отметить, что отказ этих четырех иранских футболисток от своего мимолетного решения вернуться в Иран в разгар войны и стойкости нации, представляет собой глубокую победу, воплощающую патриотизм, безграничную преданность Ирану и стойкость мужественных дочерей Ирана, которые встали на сторону своего народа в переломный исторический момент, обеспечив себе непреходящее наследие», – сказано в сообщении Tasnim.

