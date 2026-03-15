Защитник «Махачкалы» Шумахов порвал «кресты» в игре с «Оренбургом» и выбыл на 6-8 месяцев

Защитник «Махачкалы» Шумахов порвал «кресты» в игре с «Оренбургом».

Защитник махачкалинского «Динамо » Идар Шумахов порвал переднюю крестообразную связку в первом тайме матча 21-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом » (1:0).

«Предстоит операция. Восстановление при повреждениях такого рода занимает порядка 6-8 месяцев.

Скорейшего восстановления, Идар!» – сказано в сообщении клуба.

26-летний игрок проводит четвертый сезон в «Динамо». В текущем чемпионате России на счету Шумахова одна голевая передача в 19 матчах.

