  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник «Махачкалы» Шумахов порвал «кресты» в игре с «Оренбургом» и выбыл на 6-8 месяцев
2

Защитник «Махачкалы» Шумахов порвал «кресты» в игре с «Оренбургом» и выбыл на 6-8 месяцев

Защитник «Махачкалы» Шумахов порвал «кресты» в игре с «Оренбургом».

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов порвал переднюю крестообразную связку в первом тайме матча 21-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

«Предстоит операция. Восстановление при повреждениях такого рода занимает порядка 6-8 месяцев.

Скорейшего восстановления, Идар!» – сказано в сообщении клуба.

26-летний игрок проводит четвертый сезон в «Динамо». В текущем чемпионате России на счету Шумахова одна голевая передача в 19 матчах.

Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо» Махачкала
logoИдар Шумахов
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoЗдоровье
травмы
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Для Динамо большая потеря
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем