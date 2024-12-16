Мостовой про «Спартак»: «Не исключаю, что однажды возглавлю, с удовольствием! Я 15 лет назад ждал предложения и до сих пор жду»
– «Спартак» – главная команда в вашей жизни?
– Да, «Спартак» – главная команда в моей жизни, потому что в этом клубе меня воспитали как игрока.
Когда меня спрашивают о том, благодаря кому я стал футболистом, я отвечаю, что благодаря Олегу Ивановичу Романцеву и Константину Ивановичу Бескову. Ну и благодаря моему фанатизму и моей любви к футболу.
Футбольный мяч с детства для меня был главной игрушкой.
Я спал с мячом, просыпался с мячом, шел из дома до школы, жонглируя мячом, оставлял мяч в подвале школьном, и обратно, из школы также брал мяч и, жонглируя, шел домой. И так каждый день.
– Можете представить, что однажды придете в «Спартак» в качестве тренера?
– Я до сих пор вспоминаю интервью, которое давал, когда вернулся в Россию в 2010 году. Я говорил, что хочу остаться в российском футболе.
Я и 15 лет назад ждал предложения от красно-белых, и до сих пор жду. Но сейчас уже с юмором отвечаю, что не судьба, наверное (смеется).
Хотя по-прежнему не исключаю того, что однажды возглавлю «Спартак». С удовольствием! Этот клуб всегда будет особенным для меня, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
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