Директор «Пари НН» не считает, что команда в кризисе: «Сложный период, он начался еще в прошлом сезоне. Впереди еще много туров, все можно исправить»
Гендиректор «Пари НН» не считает, что команда переживает кризис.
После 9 матчей нижегородцы с 7 очками занимают в Мир РПЛ 12-е место.
— Команда не побеждает с начала августа. Что происходит?
— У команды сложный период, он начался еще в прошлом сезоне. Летом, по мнению спортивного отдела, команда хорошо усилилась, мы видим, что она прибавляет. В матче с «Локомотивом» (1:3) она выглядела немного лучше, чем в предыдущих играх. Но нас не устраивает счет и турнирное положение. Должна быть проведена большая работа над ошибками.
— Это кризис?
— Нет, не кризис. Впереди еще много туров, все можно исправить, — сказал Давид Мелик‑Гусейнов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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