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  • Директор «Пари НН» не считает, что команда в кризисе: «Сложный период, он начался еще в прошлом сезоне. Впереди еще много туров, все можно исправить» 
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Директор «Пари НН» не считает, что команда в кризисе: «Сложный период, он начался еще в прошлом сезоне. Впереди еще много туров, все можно исправить» 

Гендиректор «Пари НН» не считает, что команда переживает кризис.

После 9 матчей нижегородцы с 7 очками занимают в Мир РПЛ 12-е место.

— Команда не побеждает с начала августа. Что происходит?

— У команды сложный период, он начался еще в прошлом сезоне. Летом, по мнению спортивного отдела, команда хорошо усилилась, мы видим, что она прибавляет. В матче с «Локомотивом» (1:3) она выглядела немного лучше, чем в предыдущих играх. Но нас не устраивает счет и турнирное положение. Должна быть проведена большая работа над ошибками.

— Это кризис?

— Нет, не кризис. Впереди еще много туров, все можно исправить, — сказал Давид Мелик‑Гусейнов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
Давид Мелик-Гусейнов
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