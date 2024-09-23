Директор «Пари НН» не считает, что команда в кризисе: «Сложный период, он начался еще в прошлом сезоне. Впереди еще много туров, все можно исправить» 

Гендиректор «Пари НН» не считает, что команда переживает кризис.

После 9 матчей нижегородцы с 7 очками занимают в Мир РПЛ 12-е место.

— Команда не побеждает с начала августа. Что происходит?

— У команды сложный период, он начался еще в прошлом сезоне. Летом, по мнению спортивного отдела, команда хорошо усилилась, мы видим, что она прибавляет. В матче с «Локомотивом» (1:3) она выглядела немного лучше, чем в предыдущих играх. Но нас не устраивает счет и турнирное положение. Должна быть проведена большая работа над ошибками.

— Это кризис?

— Нет, не кризис. Впереди еще много туров, все можно исправить, — сказал Давид Мелик‑Гусейнов.